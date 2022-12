Comment protester face à la censure ? Un signe vide.

“Si vous craignez une feuille de papier vierge, vous êtes faible à l’intérieur.” — Une publication chinoise très citée sur les réseaux sociaux

Le Parti communiste a mis de côté la politique restrictive «zéro Covid», qui a déclenché des manifestations de masse qui étaient un défi rare pour la direction communiste.

Les antécédents des manifestations sur papier blanc remontent au moins à 1924, lorsqu’un journal de Cracovie aurait publié un supplément spécial vierge en guise de réprimande satirique aux censeurs. En 1965, un épisode de “Candid Camera” comportait une farce dans laquelle des manifestants avec des pancartes vierges faisaient du piquetage devant un terrain vacant à New York. Quatre ans plus tard, des élèves d’une école secondaire de Toronto ont organisé un sit-in simulé avec des pancartes vierges et une liste vierge de « revendications ». Un rapport de l’Associated Press sur la manifestation portait le titre effronté “, les étudiants exigent”.

Rétrospectivement, ces cascades des années 1960 semblent idéologiquement conservatrices : il s’agissait de parodies, mises en scène au plus fort de l’ère des droits civiques et de la guerre du Vietnam, qui se moquaient de l’idée même de protestation. Mais ces derniers temps, les citoyens ont tourné la comédie des panneaux blancs dans la direction opposée. Les panneaux ont été utilisés comme accessoires lors de manifestations pro-démocratie à Hong Kong et par les opposants russes à l’invasion de l’Ukraine. En septembre, après la mort de la reine Elizabeth, des manifestants anti-monarchie auraient été arrêtés en Écosse. Bientôt, d’autres manifestants sont apparus, portant maintenant des pancartes vierges.

Ces signes racontent une blague absurde, ridiculisant à la fois la censure et ceux qui la font respecter. Ils fonctionnent comme des appâts : lorsque les forces de sécurité – souvent en uniforme et bien armées – détiennent un citoyen tenant une pancarte blanche, la paranoïa et l’irrationalité du pouvoir de l’État sont mises en relief. Comme un acte astucieux de pêche à la traîne sur Internet, le signe vierge est un bouton-poussoir qui attire sa cible dans un soi révélateur.

Les symboles de protestation traditionnels, comme les bannières et les drapeaux, peuvent avoir moins d’actualité à l’ère des médias sociaux. Les emblèmes qui captent l’imagination ont tendance à être humbles et inattendus, avec la sensation de mèmes organiques, comme les parapluies utilisés comme boucliers à Hong Kong. Souvent, ces symboles frappent des notes d’ironie et d’absurdité. En Thaïlande, les manifestants pro-démocratie ont adopté une icône encore plus improbable que le papier blanc : les canards en caoutchouc gonflables.