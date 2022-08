Comment protéger votre jardin et votre cour des moustiques

La vie vient avec beaucoup de petits désagréments, dont peu sont plus petits ou plus ennuyeux que les moustiques. À peu près tous ceux qui passent du temps à l’extérieur seront dérangés par les merdes suceurs de sang à un moment ou à un autre.

Bien qu’il puisse sembler difficile d’éviter les moustiques, il existe plusieurs mesures simples que vous pouvez prendre pour les réduire ou les éliminer de votre cour et de votre jardin. Le meilleur contrôle est la prévention.

À l’exception de ceux qui vivent près d’un lac, d’un marais ou d’un marécage – ou dans des quartiers densément peuplés – la plupart du blâme pour les invasions de moustiques incombe généralement aux résidents de la propriété. Les moustiques n’ont besoin que d’un quart de pouce d’eau pour se reproduire – et une femelle peut pondre des centaines d’œufs à la fois.

Inspectez votre propriété pour l’eau stagnante. Même les plus diligents d’entre nous trouveront probablement de l’eau recueillie dans un ensemble de jeu pour enfants, un pneu, une gouttière bouchée, une soucoupe, un couvercle de poubelle renversé ou un disque volant. Videz ou videz l’eau comme vous la voyez, même si la quantité semble insignifiante, et percez des trous de drainage dans le fond des récipients comme des balançoires.

Pour l’eau destinée à rester, comme dans les étangs et les bains d’oiseaux, la bactérie Bacillus thuringiensis israelensis (Bti) est un moyen sûr et efficace de tuer les larves de moustiques. Plusieurs souches de Bt sont disponibles, chacune ciblant différents insectes, alors assurez-vous d’acheter la souche israelensis pour cibler les moustiques. Le produit est également efficace contre les mouches noires et les moucherons fongiques.

Le Bti se présente sous diverses formes, notamment des briquettes en forme de beignet appelées “Mosquito Dunks”. Les anneaux flottants offrent 30 jours de protection et “ne nuiront pas aux personnes, aux animaux domestiques et autres animaux, à la vie aquatique ou à d’autres insectes, y compris les abeilles”, selon le CDC.

Si vous n’avez pas d’étang ou de bain d’oiseaux, vous pouvez fabriquer vous-même un piège à moustiques : Ajoutez une poignée de paille, de foin ou d’herbe coupée dans un seau (de préférence de couleur foncée) rempli d’eau, et laissez-le reposer pendant 1- 2 jours. Ajoutez ensuite un bain de moustique. Pour les grandes infestations, placez plusieurs seaux autour de la cour. La matière organique en décomposition attirera les insectes qui pondront des œufs sur l’eau traitée. Remplacez l’eau et ajoutez une trempette fraîche tous les 30 jours pour contrecarrer les futures générations de moustiques.

Les moustiques aiment aussi se cacher parmi les mauvaises herbes et la végétation envahissante. Gardez la cour bien rangée.

Faire fonctionner un ventilateur sur pied ou en boîte à grande vitesse réduira considérablement l’activité des moustiques sur votre porche, votre terrasse ou votre patio. Cela fonctionne en soufflant littéralement les insectes et en dispersant notre dioxyde de carbone expiré, qui autrement les attirerait. Vous resterez plus frais aussi.

Évitez d’utiliser des brumisateurs ou des vaporisateurs insecticides, qui menacent les pollinisateurs essentiels et d’autres insectes utiles tout en contrôlant seulement une petite partie de la population de moustiques adultes. De plus, ces applications devraient être répétées plusieurs fois par saison.

Les plantes dites « à moustiques » et autres plantes commercialisées comme répulsifs contiennent en effet des huiles ou des produits chimiques que les insectes trouvent désagréables. Mais ils ne sont efficaces que si ces composés sont libérés, par exemple en écrasant les feuilles. Le simple fait d’avoir une telle plante dans le jardin ou dans un pot n’apportera aucun avantage.

Diverses études de recherche ont montré que les bougies à la citronnelle contenant de l’huile de citronnelle offrent une protection légère à modérée. Le jury ne sait pas si le bénéfice peut être attribué aux propriétés répulsives de l’ingrédient actif, à la capacité de la bougie à masquer l’odeur humaine ou si la flamme elle-même est un élément dissuasif.

Au cas où vous vous poseriez la question, les moustiques ont un but – en tant que pollinisateurs et nourriture pour oiseaux. Pourtant, parce que les rôles qu’ils jouent dans ces zones sont mineurs, les éliminer de votre jardin n’aura pas d’effet négatif sur l’écosystème.

Mis à part les démangeaisons, beaucoup d’entre nous vivent ou passent leurs vacances dans des régions où les moustiques peuvent transmettre des virus comme le Nil occidental, le Zika, la dengue et le chikungunya, et des maladies parasitaires comme le paludisme. Les animaux domestiques sont également à risque, la dirofilariose constituant la menace la plus importante.

Porter des manches longues et des pantalons, réduire le temps passé à l’extérieur entre le crépuscule et l’aube, lorsque les moustiques sont les plus actifs, et se tenir au courant des traitements de prévention du ver du cœur des animaux de compagnie contribueront grandement à réduire les piqûres de moustiques.

Et rappelez-vous, vous ne vivez pas dans une grange. Gardez la porte fermée.

—Jessica Damiano, Associated Press

jardinage