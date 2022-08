Comment protéger votre chien contre la variole du singe

Les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis ont mis à jour leurs directives sur la variole du singe pour inclure les chiens en tant qu’animaux pouvant attraper le virus.

Cela survient après le premier cas suspect d’un chien de compagnie ayant contracté le virus de ses propriétaires en France.

“Au départ, ce virus a été transmis des animaux non humains dans les pays endémiques aux humains par contact étroit, il n’est donc vraiment pas surprenant que d’autres animaux non humains qui sont des animaux de compagnie puissent également l’attraper”, explique le Dr Isaac Bogoch, qui est un spécialiste des maladies infectieuses.

Le Dr Bogoch dit qu’il est prudent de supposer que votre animal de compagnie, qu’il s’agisse d’un chien ou d’un chat, pourrait attraper la variole du singe si vous avez le virus.

Le Dr Scott Weese, vétérinaire spécialiste des maladies infectieuses, est d’accord.

«Nous réalisons de plus en plus que nous échangeons beaucoup de bactéries et de virus avec des animaux et que la variole du singe était vraiment sous-étudiée. Nous ne savions pas quelles espèces cela pouvait infecter », explique le Dr Weese.

Sur la base du cas en France, les humains peuvent transmettre le virus à leur chien, mais qu’en est-il de l’inverse ?

“À ce stade, nous devons supposer que si un animal a été infecté par une personne, il pourrait être capable de le retransmettre”, ajoute Weese.

Alors, que devez-vous faire si vous avez la variole du singe et que vous êtes également propriétaire d’un animal de compagnie ?

Le Dr Weese a ce conseil : « Nous voulons que les personnes infectées limitent autant que possible les contacts avec les animaux, ne les laissez pas s’approcher de vos lésions cutanées, ne toussez pas dessus, essayez d’éviter ce type d’exposition aux aérosols et juste la distance autant que possible. Si l’animal a été exposé, nous voulons garder l’animal à l’écart des autres personnes au cas où ils auraient été infectés.

Weese dit qu’idéalement, vous devriez garder un animal de compagnie qui a été exposé au monkeypox à l’écart des autres pendant au moins 21 jours, ce qui est la même recommandation pour les humains.

Les experts médicaux disent que la plupart des gens guérissent du monkeypox sans avoir besoin de traitement, mais les lésions peuvent être extrêmement douloureuses. Les cas graves peuvent entraîner des complications, notamment une inflammation du cerveau et la mort.

Weese dit qu’il espère que les animaux ne seront pas confrontés à de mauvais résultats.

«Nous n’avons qu’un seul chien jusqu’à présent et il était assez légèrement infecté et je pense qu’avec beaucoup de ces virus, ce qu’ils peuvent faire chez différentes espèces animales varie vraiment. Les chiens ne sont pas vraiment un hôte naturel pour ce virus, les chats ne sont probablement pas un hôte naturel. Nous pouvons espérer qu’ils ne contracteront que des infections très bénignes », déclare Weese.

Le vétérinaire spécialiste des maladies infectieuses dit que ce virus est une épidémie d’origine humaine, donc la meilleure façon de protéger votre animal est de réduire cette propagation d’homme à animal. Il ajoute qu’emmener votre chien non infecté en promenade ou dans un parc à chiens est une activité à faible risque.