Comment protéger votre argent en cas de ralentissement

Vérifier votre solde d’épargne universitaire 529 peut ne pas vous apporter beaucoup de confort non plus.

De plus, vous pouvez maintenant affecter une partie des fonds à votre onglet de prêt étudiant : jusqu’à 10 000 $ pour chaque bénéficiaire du régime, ainsi que 10 000 $ supplémentaires pour chacun des frères et sœurs du bénéficiaire.

Dans l’ensemble, un plan 529 présente de nombreux avantages. Dans certains États, vous pouvez obtenir une déduction ou un crédit d’impôt pour les cotisations. Les revenus augmentent sur une base fiscalement avantageuse et, lorsque vous retirez l’argent, il est libre d’impôt si les fonds sont utilisés pour dépenses d’études qualifiées tel que frais de scolarité les frais, les livres et le logement et la pension, ou même des programmes d’apprentissage.

En revanche, ces plans sont susceptibles de subir des pertes, comme tout autre compte de placement.

En règle générale, 529 plans proposent des portefeuilles basés sur l’âge, qui commencent par une plus grande exposition aux actions au début de la vie d’un enfant, puis s’ajustent automatiquement de sorte que, à l’approche du début de l’université, le portefeuille sera pondéré vers des investissements plus conservateurs, tels que les obligations.

« Une stratégie basée sur les inscriptions est conçue pour la volatilité du marché », a déclaré Chris Lynch, président de TIAA Tuition Financing.

Par exemple, en période de ralentissement, un bénéficiaire en troisième année avec un portefeuille fortement pondéré en actions pourrait voir une réduction plus prononcée, a-t-il dit, par rapport à un bénéficiaire au lycée, dont le portefeuille serait plus modéré en raison d’une allocation plus élevée en espèces. et des obligations.

Pourtant, l’horizon temporel pour l’université est beaucoup plus court par rapport à la plupart des comptes d’épargne-retraite, a-t-il ajouté. « Nous serions ravis que les gens commencent quand leurs enfants étaient nouveau-nés, mais la plupart des gens ne le font pas – cela pourrait rendre un peu plus urgent une baisse du marché. »