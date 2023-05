Comment protéger vos yeux du soleil

Protéger vos yeux de l’usure quotidienne et de l’environnement n’est peut-être pas en tête de votre liste de préoccupations en matière de soins de santé préventifs. Mais c’est l’été, et vos yeux méritent un peu de temps sous les projecteurs avant de vous diriger vers la lumière du soleil – l’élément environnemental le plus puissant de tous.

Les meilleures pratiques pour la santé des yeux vont au-delà du simple fait de porter la paire de lunettes de soleil que vous avez dans votre voiture avant de vous rendre à la plage ou de partir en randonnée. Différentes parties de l’œil doivent être prises en compte, de la peau fragile autour de l’œil aux parties qui transmettent les informations à votre cerveau. Ci-dessous, nous exposons ce qui peut arriver lorsque vous négligez vos yeux, et quelques précautions à prendre au nom de vos précieux mirettes.

Protection des yeux 101

Bien qu’une certaine exposition au soleil soit saine et puisse aider à la production de vitamine D de votre corpsles yeux sont une partie sensible du corps et les laisser sans protection trop longtemps peut les exposer à des rayons UV nocifs, entraînant des effets à court et à long terme.

UV ou rayonnement ultraviolet est défini par les Centers for Disease Control and Prevention comme « une forme de rayonnement non ionisant émis par le soleil et des sources artificielles, telles que les lits de bronzage ». (Le CDC classe trois types d’ondes – UVA, UVB et UVC. Les rayons UVC sont absorbés par la couche d’ozone, selon l’agence, de sorte que les rayons UVA et UVB sont les principaux types d’inquiétude pour votre peau et vos yeux.)

Le Dr William T. Reynolds, président de l’American Optometric Association, a déclaré à Crumpe en 2021 que le choix de lunettes de soleil avec protection UV (UVA et UVB) est le plus important. Vous devriez porter des lunettes de soleil « lorsque vous êtes à l’extérieur, que vous conduisiez, à la plage et même par temps couvert », selon Reynolds.

Reynolds dit que vous devriez choisir des lunettes de soleil qui bloquent 99 à 100 % des rayons UVA et UVB et filtrent 76 à 90 % de la lumière visible (la lumière qui atteint réellement votre œil). Trouvez également des lentilles dont la couleur est « assortie et exemptes de distorsion et d’imperfection », et recherchez des lentilles grises, car cette teinte permet une bonne reconnaissance des couleurs. Selon les directives de l’AOA sur lunettes de protectionune teinte grise sur les lunettes de soleil peut également faciliter la visibilité en conduisant.

« Plus le temps passe à l’extérieur en plein soleil, plus les gens devraient envisager des montures enveloppantes pour protéger les yeux », a déclaré Reynolds. « De plus, utilisez un écran solaire autour de vos yeux et portez un chapeau ou une visière en plus des lunettes de soleil pour améliorer la protection. » Les rayons UV peuvent également endommager la peau de la paupière, dit-il.

Pour ceux qui portent des lunettes correctrices, Reynolds dit que lunettes de vue peut être réalisé avec une protection UV et des teintes. « Un peu de douceur lentilles de contact offrent également une protection contre les UV, ce qui est utile lorsque vous ne portez pas de lunettes de soleil ou lorsque les lunettes de soleil n’offrent pas une protection adéquate sur le côté ou à l’arrière », a-t-il ajouté.

Le port d’un chapeau en combinaison avec des lunettes de soleil et un écran solaire offre une protection supplémentaire pour la zone autour de vos yeux. Ippei Naoi/Getty Images

Comment le soleil peut endommager vos yeux

« Les rayons UV du soleil peuvent endommager la peau de la paupière ainsi que la cornée, le cristallin et d’autres parties de l’œil », a déclaré Reynolds. « Même une exposition excessive à court terme pendant une journée à la plage peut entraîner une photokératite. » La photokératite ou « cécité des neiges » peut également être appelée « coup de soleil de l’œil », car c’est essentiellement ce qui arrive à la cornée (cristallin externe) de vos yeux, selon le Clinique de Cleveland. Outre la lumière directe du soleil, la cécité des neiges peut survenir lorsque les rayons UVA et UVB sont réfléchis par la neige, la glace, l’eau, le sable ou même le ciment et endommagent l’œil, selon la clinique.

Reynolds dit que certains signes avant-coureurs de surexposition et d’effets à court terme sont « les yeux rouges ou qui démangent, la douleur, la sensibilité à la lumière, les yeux gonflés ou une sensation de sable » dans les yeux. Bien que la photokératite soit généralement temporaire, selon l’AOA, des dommages plus graves peuvent être causés aux yeux en cas d’exposition prolongée.

« Sur le long terme, lorsque les yeux sont exposés au rayonnement solaire, plus le risque de développer des cataractes, un cancer des yeux, un ptérygion (œil du surfeur) ou une dégénérescence maculaire est grand plus tard dans la vie », a déclaré Reynolds.

L’oeil du surfeur provoque tissu anormal se développer sur la conjonctive (membrane) de l’œil, selon l’AOA, entraînant parfois une vision floue ou une irritation. Pendant ce temps, la dégénérescence maculaire est la « principale cause de la perte de vision sévère chez les adultes de plus de 50 ans », selon l’AOA, entraînant une perte de vision centrale. Comme la dégénérescence maculaire, les cataractes sont souvent associées à âge avancéet peut entraîner une vision floue et une sensibilité accrue à la lumière, entre autres symptômes, selon l’AOA.

Les dommages causés par le soleil ne sont pas amusants, quelle que soit la partie du corps qu’ils affectent. Il est possible de passer un été en toute sécurité en profitant des rayons du soleil tout en gardant vos yeux en sécurité et en bonne santé.