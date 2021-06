Comment protéger vos finances personnelles contre les catastrophes

wundervisuals | E+ | Getty Images

Bien que personne ne s’attende à des situations d’urgence, de nombreuses personnes se trouvent encore confrontées à des événements inattendus ou catastrophiques. Disposer des documents et des informations financières appropriés peut être d’une grande aide pour votre famille en cas de décès ou peut même vous aider à surmonter les conséquences d’une catastrophe à laquelle vous survivez. « C’est un acte d’amour ; vous aidez votre famille », a déclaré Jim Shagawat, planificateur financier certifié et conseiller partenaire chez AdvicePeriod dans le comté de Bergen, New Jersey. Voici ce que les conseillers financiers recommandent de mettre en place pour rendre vos finances aussi résistantes que possible aux catastrophes. Plus d’Investir en vous :

Alors que les applications « Achetez maintenant, payez plus tard » deviennent plus populaires, soyez prudent Documents clés pour tous les adultes Il existe quelques documents importants que les experts recommandent à tous les adultes, quel que soit leur âge ou leur richesse. Directive sur les soins de santé : Une directive sur les soins de santé vous permet de spécifier le type de traitement médical que vous souhaiteriez recevoir si vous n’êtes pas en état de donner votre consentement. Vous voudrez peut-être également avoir une procuration médicale, ce qui signifie que vous pouvez nommer quelqu’un pour prendre des décisions en matière de santé à votre place si vous en êtes incapable. « Cela couvre le genre de scénarios pessimistes auxquels aucun d’entre nous n’aime vraiment penser », a déclaré Bruce Colin, CFP et président de Bruce Colin and Company, une société de gestion de patrimoine indépendante à Rancho Palo Verdes, en Californie. Une directive sur les soins de santé est généralement simple à remplir et peut varier d’un État à l’autre. Si vous déménagez dans un autre État, vous devriez vérifier auprès d’un avocat si vous devez mettre à jour ce document ou en obtenir un nouveau. Procuration durable : Une procuration durable s’applique à vos biens et à vos finances. Ce document vous permet de désigner quelqu’un pour s’occuper de votre argent et de vos autres actifs si vous ne le pouvez pas. Par exemple, si vous êtes dans le coma, cela donnerait à votre personne désignée la possibilité de payer vos factures. Vous devriez vérifier si les institutions financières avec lesquelles vous travaillez ont leur propre processus pour nommer les personnes qui peuvent accéder à votre compte en cas d’urgence, a déclaré Colin. Certaines banques ne reconnaîtront pas une procuration et auront leurs propres formulaires à remplir, a-t-il déclaré. Une fois votre document établi, allez à votre banque et demandez s’il sera accepté, a déclaré Colin. Si ce n’est pas satisfaisant, vous pouvez remplir les bons documents immédiatement.

Dernière volonté et testament: Avoir un testament est particulièrement important pour les personnes qui ont des biens qu’elles souhaitent transmettre. C’est aussi là que vous pouvez préciser des choses telles que les arrangements funéraires afin que votre famille n’ait pas à se demander ce que vous voudriez pendant qu’elle est en deuil. « Il est vraiment difficile de penser clairement quand on est en deuil, et les funérailles ne sont pas bon marché », a déclaré Patti Black, CFP, associée chez Bridgeworth Wealth Management à Birmingham, en Alabama. Spécifier vos souhaits, et même prépayer les arrangements que vous souhaitez, peut être d’une grande aide pour votre famille, a-t-elle déclaré. Une fois que vous avez un testament, assurez-vous de le mettre à jour tous les cinq ans ou lorsque vous avez un changement majeur dans votre vie, a déclaré Shagawat chez AdvicePeriod. Autres documents importants En plus de votre directive sur les soins de santé, de votre procuration durable et de votre testament, il y a quelques autres éléments que les conseillers vous recommandent de conserver en toute sécurité. Cela comprend votre carte de sécurité sociale et votre certificat de naissance, votre passeport, une copie de votre permis de conduire, des relevés de tout compte de placement, des relevés de dettes telles qu’une hypothèque, des polices d’assurance et une déclaration de revenus récente. Ces documents, en plus de la planification successorale, peuvent être utiles à votre famille en cas de décès ou si vous devenez inapte. Vous pouvez également inclure une liste de biens personnels tangibles tels que des bijoux ou des voitures, ainsi qu’une liste de vos actifs numériques (comptes sociaux, photos en ligne, etc.) pour accompagner les documents de planification successorale. Étant donné que ces documents contiennent des informations sensibles, ils doivent être stockés dans un endroit sûr et sécurisé qui n’est connu que des personnes qui auraient besoin d’y accéder. Cela pourrait être un coffre-fort dans une banque – bien que cela puisse être un problème d’accès – ou un coffre-fort ou un coffre-fort ignifuge dans votre maison, selon Shagawat.

