Comment protéger vos finances des catastrophes naturelles comme l’ouragan Ian

Effectuez des réparations temporaires pour éviter d’autres dommages, mais retardez les réparations permanentes jusqu’à ce que vous ayez obtenu l’approbation du remboursement. Conservez une trace écrite du nom de toutes les personnes à qui vous parlez de votre réclamation, y compris la date de la conversation et un résumé de ce qui a été dit. Et conservez tous les reçus.

De nombreux propriétaires fonciers en Floride seront confrontés à un “franchise ouragan,” qui est différente de la franchise d’assurance standard. Il s’agit généralement d’un pourcentage de la valeur de la propriété.

“Si vous avez une maison de 300 000 $, vous pourriez avoir une franchise ouragan de 15 000 $ avant que l’assurance ne commence à payer”, a déclaré Bob Rusbuldt, PDG de Independent Insurance Agents and Brokers of America.

Après l’ouragan Ian, prédit Rusbuldt, il sera difficile pour les consommateurs de trouver une assurance habitation.

Beaucoup devront désormais faire face à des primes et des franchises encore plus élevées et devront peut-être trouver une nouvelle compagnie d’assurance si la leur se retire. De nombreux propriétaires immobiliers en Floride ont déjà une assurance via Citoyensl’assureur de dernier recours géré par l’État de Floride.