Comment protéger vos finances contre la récession

Valentino est ensuite devenu un investisseur immobilier et un entrepreneur, ainsi qu’un guide pour ceux qui cherchent à créer de la richesse. Son dernier livre “ Habitudes de richesse “, propose un guide pour atteindre l’indépendance financière, et elle proposera bientôt un cours en ligne similaire.

” S’assurer que [your income streams are] pas tous dans une industrie similaire ou connexe est la clé pour que si un marché va mal – comme par exemple, vous êtes lourd dans l’immobilier, et le marché immobilier commence à aller mal – vous avez un revenu d’une autre manière à partir d’un autre type de source ” dit Valentino.

À titre indicatif, Valentino suggère de consacrer au moins 20 % de vos revenus à l’épargne et aux investissements.

“Si vous pensez, ‘Oh, mon Dieu, il n’y a aucun moyen que je puisse faire ça’, c’est l’indicateur n°1 qui vous dit que vous vivez au-dessus de vos moyens”, dit Valentino. “Si vous ne pouvez pas économiser et investir d’abord en vous-même, alors tous ces actifs qui se déprécient – les sacs, les voitures, les chaussures de fantaisie – sont la représentation physique que vous vivez au-dessus de vos moyens.”

Le point de Valentino est que si vous constatez que vous dépensez la quasi-totalité de votre salaire chaque mois, vous marchez un peu sur la corde raide. Si l’économie tourne au sud, vous pourriez vous retrouver à vous endetter afin de continuer à financer votre style de vie.

Bien sûr, vous pouvez avoir du mal à économiser même si vous n’achetez pas de chaussures et de voyages en Europe. Dans ces cas, vous avez deux choix, dit Valentino : “Vous pouvez soit réduire vos dépenses, soit augmenter vos revenus pour augmenter ce résultat net.”

Si vous travaillez déjà dur et que votre budget est mince, la perspective d’augmenter vos revenus peut vous sembler onéreuse ou inaccessible. Si tel est le cas, essayez de sortir des sentiers battus de ce à quoi peut ressembler une agitation secondaire, dit Valentino.

“C’est incroyable de voir comment les gens peuvent vendre leurs connaissances. Il existe des cours sur l’allaitement et comment aider votre enfant à marcher plus tôt”, dit-elle. “Ce sont des choses que la plupart des gens pensent, ‘Oh, je n’ai pas de talents ou de compétences, je ne peux pas faire quelque chose comme ça.’ Mais quiconque a vécu pendant un certain temps dans sa vie a de l’expérience dans quelque chose.”

