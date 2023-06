Comment protéger vos chiens, chats et oiseaux de la fumée des feux de forêt

Les humains ne sont pas les seuls à respirer de l’air sale et mortel cette semaine.

Les animaux de compagnie – des animaux qui ont souvent un sanctuaire intérieur – peuvent encore devoir s’aventurer à l’extérieur lorsque la fumée des feux de forêt arrive en ville. Les chiens ont besoin de leurs pauses toilettes en plein air et n’ont pas la protection des masques, comme nous le faisons. Et si vous vivez dans des bâtiments mal scellés sans filtres à air, d’autres animaux de compagnie comme les chats, les lapins, les cochons d’Inde et les oiseaux peuvent également souffrir d’un air malsain.

La fumée de plus de 150 incendies de forêt qui ont éclaté à des centaines de kilomètres au Québec, au Canada, s’est propagée dans certaines parties des États-Unis plus tôt cette semaine, entraînant des niveaux extrêmement élevés de pollution atmosphérique. New York, Philadelphie et Washington, DC ont tous vu les niveaux de pollution de l’air atteindre le niveau « dangereux » de l’indice de la qualité de l’air.

Alors que les parents d’animaux de compagnie et les animaux aux États-Unis sont à une distance de sécurité des flammes elles-mêmes, la menace de pollution de l’air ne peut être sous-estimée. Chez l’homme, la pollution de l’air peut provoquer des étourdissements, de la toux, des maux de tête et, dans les cas les plus graves et les groupes vulnérables, des problèmes cardiaques et pulmonaires. La pollution de l’air est également un tueur silencieux : elle est responsable de près de 250 000 décès prématurés aux États-Unis et de 6,7 millions de décès prématurés dans le monde chaque année.

Une mauvaise qualité de l’air peut également nuire à votre animal de compagnie. Ainsi, les alertes sur la qualité de l’air s’appliquent aux personnes ainsi qu’à leurs animaux de compagnie. Si l’air n’est pas sûr pour vous, il n’est pas sûr pour eux.

« Beaucoup de gens ne réalisent tout simplement pas que les animaux peuvent vivre des choses presque exactement de la même manière que nous », a déclaré Lisa Lippman, vétérinaire et directrice de la médecine virtuelle chez Bond Vet. « Ils ont les mêmes systèmes d’organes que nous, et ils sont vraiment, vraiment sensibles, surtout [to air pollution] s’ils font partie des catégories à risque.

Surtout, s’inquiéter de la qualité de l’air et de ce qu’il faut faire n’est que le début de ce que les experts pensent, en raison du changement climatique, sera un avenir plus incendiaire. En tant que tel, il est important que les parents d’animaux apprennent à se protéger et à protéger leurs amis à fourrure/écailleux/à plumes.

Comment protéger vos animaux de compagnie de la fumée des feux de forêt

Comme les humains, la première ligne de protection pour les animaux de compagnie est de rester à l’intérieur autant que possible. Même à l’intérieur, les oiseaux sont particulièrement menacés. Les garder dans une pièce avec des fenêtres scellées et un purificateur d’air peut aider.

« Vous obtenez des oiseaux en fumée et ils vont s’effondrer », a déclaré Debra Zoran, vétérinaire et professeur en sciences cliniques des petits animaux à l’École de médecine vétérinaire et des sciences biomédicales de la Texas A&M University. Mais « avec une bonne filtration et des climatiseurs fonctionnels et toutes ces sortes de choses, ils iront probablement bien [indoors].”

Comme le rapporte Keren Landman de Vox, vous voudrez passer du mode ventilation au mode recirculation sur vos unités CVC. Si vous avez un climatiseur de fenêtre, assurez-vous que ces panneaux latéraux fragiles sont bien scellés. Vous voudrez également éviter de faire fonctionner des ventilateurs d’extraction comme ceux de votre salle de bain ou de votre cuisine.

Pour les chiens qui ont besoin d’un voyage rapide occasionnel à l’extérieur, soyez bref et axé sur la mission.

Cela peut être difficile si votre chiot ne comprend pas très bien pourquoi vous êtes si pressé. S’ils sont réticents, les coussinets pour pot peuvent également être une bonne ressource pour s’approvisionner. La fumée est généralement moins intense très tôt le matin et tard le soir, alors pensez à faire vos promenades à l’extérieur pendant ces périodes.

De retour à l’intérieur, vous pouvez essuyer leur fourrure (en particulier autour des yeux et de la bouche) pour aider à prévenir l’irritation causée par les particules en suspension dans l’air. Les chiots et les chiens plus âgés, ainsi que ceux avec des visages écrasés – comme les carlins, les terriers de Boston et les bouledogues – sont plus à risque.

« Les animaux à visage plat, comme les carlins et les chats persans, sont sensibles à la mauvaise qualité de l’air car ils ne peuvent pas haleter aussi efficacement », a déclaré Lori Bierbrier, directrice médicale principale de l’équipe de médecine communautaire de l’ASPCA, à Vox dans une déclaration écrite. « Ces animaux de compagnie, ainsi que les personnes âgées, les personnes en surpoids et celles souffrant de maladies cardiaques ou pulmonaires, doivent être gardés au frais dans des pièces climatisées autant que possible. »

Bierbrier reconnaît que garder votre animal de compagnie à l’intérieur presque toute la journée, surtout s’il est habitué aux séances de jeu ou aux promenades en plein air, peut être difficile. L’ennui est déjà un problème de bien-être animal négligé, même sans confinement supplémentaire.

« Ralentir cet exercice pourrait laisser votre animal de compagnie avec une énergie refoulée », a-t-elle déclaré. « Des jouets interactifs ou des articles à mâcher sains peuvent aider votre chien à rester actif et engagé tout en limitant le temps passé à l’extérieur. » Spécifiquement pour les chiens, Bierbrier recommande de farcir les jouets avec la nourriture préférée de l’animal, puis de la congeler. Ces jouets occupent les animaux de compagnie et les apaisent, dit-elle.

Une chose que vous ne devriez pas faire, a déclaré Zoran, est de mettre un masque sur votre chien lorsque vous le sortez. Même si vous parvenez à mettre un masque suffisamment serré pour empêcher les particules de se déplacer sur les bords, «un masque aussi serré ferait perdre la tête à la plupart des chiens. Si c’est assez serré pour empêcher les particules de le contourner, ils ne vont pas y aller parce qu’ils ne peuvent pas haleter », a-t-elle déclaré.

Les chats et les chiens ont un système respiratoire puissant, mais l’hydratation est essentielle. «Leurs voies nasales et leurs arbres respiratoires sont incroyablement résistants à l’élimination de ces particules, tant qu’ils sont bien hydratés. Si les voies respiratoires se déshydratent, elles ne peuvent plus faire leur travail », a déclaré Zoran.

Comment savoir si vos animaux réagissent mal à la fumée d’un feu de forêt ou à une mauvaise qualité de l’air

Comme les animaux ne peuvent pas dire exactement : « Hé, j’ai du mal à respirer ! directement aux humains, il est parfois difficile de dire quand votre animal ne se sent pas bien ou si les symptômes sont le signe de quelque chose de plus grave par opposition à une irritation générale.

L’American Veterinary Medical Association demande aux propriétaires d’animaux de compagnie de consulter leur vétérinaire si leur animal souffre de fatigue, d’irritation des yeux, de toux, de haut-le-cœur ou d’une respiration laborieuse après une exposition à la pollution de l’air causée par la fumée. Si les chats respirent par la bouche, ils ont du mal à respirer. « C’est un terrain de visite chez le vétérinaire », a déclaré Zoran.

« Avec les chiens, vous ne pouvez pas utiliser les mêmes critères, car ils respirent tout le temps par la bouche », a poursuivi Zoran. « S’il tousse et respire la bouche ouverte de manière obsessionnelle, ou s’il est incapable de s’allonger et de se reposer, cela signifie probablement qu’il est mal à l’aise et n’a pas la capacité de se détendre, et cela vous indique que quelque chose ne va pas. va bien. »

Il existe des moyens pour les propriétaires de soulager leur inconfort à la maison. Pour les chiens et les chats qui présentent des signes d’irritation des yeux (y compris des rougeurs, des larmoiements et des coups de patte au visage), presser une boule de coton avec de l’eau tiède sur leurs yeux pour les rincer peut soulager l’inconfort, Jerry Klein, le vétérinaire en chef de l’American Kennel Club, a déclaré au New York Times.

Il est également important de savoir quand la meilleure option pour vous et votre animal est de quitter la zone. Si vous et vos animaux de compagnie êtes en danger immédiat en raison d’un incendie de forêt ou de tout autre type de catastrophe naturelle, il est essentiel d’avoir un endroit confirmé et adapté aux animaux de compagnie vers lequel évacuer.

Le kit d’évacuation de votre animal doit contenir trois à sept jours de nourriture, tous les médicaments dont votre animal a besoin, des dossiers médicaux et un sac de transport (une liste complète de ce qu’il faut inclure peut être trouvée sur le site Web de l’American Veterinary Medical Association).

Dans tous les cas, les propriétaires d’animaux devraient surveiller de près ces catastrophes, en prêtant attention à la fois à la qualité de l’air – ce qu’ils peuvent faire via AirNow – et au comportement de leur animal.

« N’hésitez pas à contacter le vétérinaire si vous avez des questions », a déclaré Lippman, qui a partagé des conseils sur la façon de gérer la pollution atmosphérique actuelle sur son Instagram. « Nous préférerions que vous soyez en sécurité plutôt que désolé. »