Comment protéger vos animaux de compagnie de la grippe aviaire – Deseret News

Alors que les responsables de la santé publique vérifient que l’approvisionnement alimentaire est à l’abri de l’épidémie de grippe aviaire hautement pathogène chez les vaches laitières de plusieurs États, les vétérinaires et d’autres ont réfléchi au risque d’héberger des animaux de compagnie comme les chats et les chiens.

Le Centres pour le Contrôle et la Prévention des catastrophes ont rapporté qu’une infection par le virus H5N1 avait été détectée chez des chats aux États-Unis, en Pologne, en Corée du Sud et en France, y compris des rapports récents au Texas, où un certain nombre de chats ont été infectés dans plusieurs fermes laitières, « ce qui suggère que le virus s’est propagé aux chats soit à partir de produits laitiers infectés vaches, lait cru de vache ou oiseaux sauvages associés à ces fermes.

Selon Actualités américaines et rapport mondial« Le ministère américain de l’Agriculture a déclaré que des décès et des maladies neurologiques chez les chats ont été largement signalés dans les fermes où le virus a été détecté. » En plus, le courrier quotidien a rapporté que deux chats du Dakota du Sud, sans lien apparent avec des produits laitiers bovins, sont également morts de la grippe aviaire confirmée.

« Cette évolution pourrait être significative car elle suggère que le virus se rapproche des humains », rapporte l’article.

Les chats seraient sensibles au virus, tandis que l’infection chez les chiens est moins courante, mais probablement toujours possible.

Selon le CDC, les chats présentaient différents degrés de symptômes, « notamment des signes respiratoires et neurologiques, et certains ont eu une issue fatale ». Le Organisation mondiale de la santé animale ont rapporté que des symptômes peuvent se développer quelques jours après l’exposition au virus et que certains ne présentent que des symptômes légers.

Le CDC a déclaré qu’il était peu probable qu’un humain soit infecté par un chat ou un chien, mais a reconnu que c’était possible, en particulier « en cas d’exposition prolongée et non protégée à l’animal ». Les méthodes de transmission possibles peuvent inclure la salive, les selles ou d’autres fluides corporels. Les humains peuvent être infectés en inhalant des gouttelettes infectées ou en touchant des surfaces contaminées, puis en se touchant les yeux, le nez ou la bouche.

American Humane, un groupe de protection des animaux à but non lucratif qui se consacre à la protection des animaux et à la certification de leur traitement sans cruauté partout, des plateaux de cinéma aux fermes, entre autres, offre des conseils aux propriétaires d’animaux pour repérer les signes d’infection par la grippe aviaire et prévenir de telles infections en premier lieu. Deseret News a interrogé le vétérinaire en chef du groupe, Tom Edling – qui possède également une maîtrise en santé publique – sur la sécurité des animaux de compagnie.

Quels sont les symptômes de la grippe aviaire chez le chat et le chien ?

Chaque animal est différent et présentera la maladie à sa manière. Les signes apparaissent généralement quelques jours après le contact avec un oiseau porteur du virus. Certains animaux peuvent présenter des symptômes légers ou inexistants. Les propriétaires d’animaux doivent être attentifs à l’apathie, à la perte d’appétit, à la dépression, à la fièvre et aux difficultés respiratoires.

Différentes communautés sont probablement exposées différemment, mais chaque État compte des oiseaux et certains animaux sauvages qui ont été infectés, ne serait-ce qu’un ou deux. Cela signifie-t-il que le risque pourrait être national pour les animaux domestiques ?

La grippe aviaire a été signalée dans tous les États américains, à l’exception d’Hawaï, ainsi que dans de nombreux pays du monde. Le risque pour les animaux domestiques est présent à l’échelle nationale, mais il est gérable. La meilleure façon d’assurer la sécurité de vos animaux de compagnie est de les garder à l’intérieur de votre maison. Lorsque vous emmenez vos animaux dehors, éloignez-les des oiseaux sauvages et de tout animal qui semble malade, blessé ou mort.

Les gens devraient-ils prendre des précautions supplémentaires pour leur propre bien avec leurs animaux de compagnie si ceux-ci sont souvent dans la cour ou à l’extérieur ?

Actuellement, le risque que les animaux de compagnie transmettent la grippe aviaire aux humains est très faible. Cependant, même si cela est peu probable, cela reste possible. Les propriétaires d’animaux doivent garder leurs chats à l’intérieur autant que possible et être à l’affût des symptômes chez leur animal.

Si vous soupçonnez la grippe aviaire, que devez-vous faire ?

Si vous pensez que votre animal pourrait avoir la grippe aviaire, contactez immédiatement votre vétérinaire. Gardez votre animal isolé des autres animaux et portez des masques et des gants lorsque vous manipulez votre animal.

Si vous rencontrez un oiseau ou un autre animal sauvage et pensez qu’il est infecté, contactez votre contrôle animalier local pour le retirer.

La plupart des vétérinaires savent-ils comment dépister et traiter la grippe aviaire ?

Vos vétérinaires sauront comment tester et traiter la grippe aviaire. Actuellement, il n’existe aucun médicament antiviral spécifique contre la grippe aviaire chez les animaux de compagnie, le traitement est donc généralement axé sur le soulagement de la douleur et d’autres symptômes.

Les humains se sont inquiétés du lait et de la viande avec l’épidémie de bovins laitiers. Y a-t-il des inquiétudes concernant la nourriture pour chat ou la nourriture pour chien ?

Le virus responsable de la grippe animale est facilement détruit par la cuisson aux températures nécessaires à la préparation des aliments. Le lait pasteurisé est sans danger pour la consommation, tout comme la viande bien cuite. La bonne nouvelle est que les croquettes et les aliments en conserve pour animaux de compagnie sont déjà chauffés à des températures suffisamment élevées pour pouvoir être consommés sans danger.

N’oubliez pas que la congélation ne tue pas le virus. Si vous donnez à votre animal des repas faits maison, assurez-vous de bien cuire toute la viande et tous les produits laitiers avant de les donner à votre animal, même si la nourriture a été au congélateur.