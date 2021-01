Selon les directives du ministère de la Santé, les femmes enceintes et allaitantes ne recevront pas le vaccin COVID-19 pour le moment. La même directive exempte également les nouveau-nés de la vaccination. Par conséquent, c’est une période incroyablement stressante pour tout foyer accueillant un nouvel enfant, sans aide supplémentaire de la part des familles élargies, et sans vaccin en vue pour la mère qui allaite et le nouveau bébé.

Cependant, les experts en santé médicale suggèrent que le cocooning des nouveau-nés et de leurs mères, la gestion de la santé mentale des nouvelles mères, en particulier la dépression post-partum qui a été aggravée par la pandémie et la poursuite de l’allaitement maternel, peut aider les nouvelles mères et les nouveau-nés à faire face à la pandémie, voire s’ils ne se font pas vacciner immédiatement.

Cocooning

Le Dr Tushar Parikh, néonatologiste et pédiatre consultant, Hôpital de la maternité de Pune, a souligné que les essais cliniques n’ayant pas été effectués sur des mères allaitantes, elles ont été exemptées du processus de vaccination pour le moment, pour leur sécurité et pour éviter tout effet secondaire. .

« En ce qui concerne le COVID-19, j’estime que nous adoptons une attitude prudente car nous ne savons pas quel type d’effet cela aurait sur les mères enceintes et allaitantes. Nous ne comprenons pas quel sera le profil d’effets secondaires. chez les mères elles-mêmes, et comment cela pourrait avoir un impact sur leurs bébés. Les mères allaitantes subissent également des changements hormonaux pendant la période post-partum. Il est donc préférable d’attendre les essais cliniques », a-t-il déclaré.

« Cependant, pour protéger le nouveau-né et la mère, chaque ménage doit adopter la stratégie du cocon. Dans la stratégie du cocon, ceux qui entrent en contact régulier entre la mère et le bébé doivent être vaccinés. Si tout le monde dans la maison est vacciné, c’est aussi bien que de faire vacciner le jeune enfant », a souligné Parikh.

Les experts médicaux estiment que si l’hygiène des mains et les masques sont une nécessité pour toute nouvelle mère, pendant cette crise, il est également de la plus haute importance de comprendre que l’enfant ne doit pas se passer de lait maternel.

«Le lait maternel a une valeur nutritionnelle énorme; il est connu pour avoir un effet protecteur contre tous les agents pathogènes et sur le plan immunitaire, c’est la chose la plus importante pour le bébé, donc même si une mère est COVID-19 positive, elle doit continuer à allaiter. OMS et Les recommandations gouvernementales indiquent également que « a souligné le Dr Shacchee Baweja, pédiatre, consultant en lactation (IBCLC) BLKSSH et président de l’ALPI (Association of Lactation Professionals India).

« Le lait maternel ne contient pas le coronavirus. En fait, si un bébé est prématuré et qu’il ou elle doit être transféré à l’USIN, les mères devraient exprimer leur lait et envoyer », a expliqué Baweja.

L’avantage de l’allaitement

Outre sa valeur nutritionnelle générale, plusieurs études ont affirmé qu’il contenait des anticorps COVID-19. Selon les résultats préliminaires d’une recherche récente menée par un chercheur sur le cancer du sein de l’Université du Massachusetts à Amherst et un obstétricien-gynécologue de la faculté de médecine de l’Université du Massachusetts, des anticorps anti-COVID-19 ont été trouvés dans le colostrum (lait maternel précoce) de 14 femmes sur 15, qui étaient COVID-19 positif avant l’accouchement. Cependant, on ne sait pas si ces anticorps peuvent être transférés au bébé.

Reshma Dhillon Pai, présidente de la société obstétricale et gynécologique de Mumbai et consultante à l’hôpital Jaslok et Lilavati, Mumbai a déclaré News18.com qu’il avait été observé précédemment que les femmes enceintes qui se font vacciner contre certaines maladies peuvent transférer les anticorps contre ces maladies à leurs nouveau-nés. Par conséquent, il ne peut être exclu que la même chose puisse également se produire dans les anticorps COVID-19.

«Étant donné que les nouveau-nés ne peuvent pas recevoir le vaccin trois en un (contre le tétanos-diphtérie et la coqueluche) avant l’âge de six semaines, pour s’assurer qu’ils ne contractent aucune des maladies, les femmes enceintes reçoivent les trois – vaccin in-one, au moment de leur grossesse pour que leurs anticorps protègent leur bébé. Ainsi, dans les premiers mois et demi (6 semaines), lorsque le bébé n’a pas de protection contre ces maladies, il est couvert par la anticorps », a déclaré Pai.

« Donc, il est possible que nous ayons la même situation dans COVID-19, où les anticorps de la mère sont transférés à l’enfant, mais nous ne le savons pas avec certitude. Il est trop tôt pour le dire car nous sommes encore à une phase , dans lequel nous ne sommes pas sûrs à cent pour cent de l’efficacité, de l’innocuité et des effets secondaires des vaccins. Ce n’est qu’après que nous le saurons que nous pourrons faire des essais cliniques à grande échelle sur des femmes allaitantes pour comprendre comment cela fonctionne », a-t-elle ajouté.

Précautions concernant la banque de lait

Si, pour une raison quelconque, le lait maternel n’est pas disponible et que l’enfant est vulnérable et a un faible poids, alors l’enfant devrait recevoir du lait maternel, disponible gratuitement dans les banques de lait, a souligné Ruchika Chugh Sachdeva, vice-présidente, Nutrition, Vitamine. Anges.

Sachdeva a ajouté que, bien que jusqu’à présent, il y ait peu ou pas de preuves de croire que le covid 19 peut être transféré du lait maternel si un enfant reçoit du lait maternel, il est préférable de s’assurer qu’il est pasteurisé.

Dans un article publié dans le Journal of Medico-Legal and Ethics Association, intitulé Guidance for use of Human Milk in India in the context of COVID-19 pandemic, auteurs Dr Jayashree Mondkar, Dr Ketan Bhardava, Ruchika Chugh Sachdeva et al. a suggéré qu’une plus grande vigilance doit être exercée dans les procédures de sélection des donneurs.

Sachdeva, qui est l’un des auteurs de l’article a dit News18.com, « En plus des critères de dépistage de routine des donneurs pour la banque de lait, les antécédents de dépistage des donneurs et les résultats de l’examen doivent être modifiés pour inclure un historique détaillé du risque d’être un cas suspect ou probable de COVID-19 et les détails doivent être documentés. Mères ne sont pas éligibles au don de lait si le prélèvement nasopharyngé sur écouvillon est positif pour le SRAS CoV-2. «

Le document recommande que toutes les autres mères donneuses potentielles asymptomatiques soient vérifiées pour l’absence d’antécédents de syndrome grippal (syndrome grippal avec des symptômes tels que fièvre, toux, maux de gorge) au cours des deux dernières semaines avant le don. Cela suggère également que les mères donneuses ne devraient pas avoir d’antécédents de contact étroit avec un cas probable ou confirmé en laboratoire de COVID-19 au cours des 14 jours précédents. Ils ne devraient pas avoir travaillé ou visité un établissement de santé sans équipement de protection individuelle approprié lorsqu’un cas d’infection au COVID-19 a été confirmé.

Garde-corps pour la santé mentale des mères

Natasha Mehta, psychologue principale du conseil, a déclaré qu’il était essentiel de sensibiliser davantage à l’impact de l’isolement social (physique) sur la santé mentale des femmes en post-partum. «Faire l’expérience de la dépression et de l’anxiété pendant la période post-partum peut avoir des effets néfastes sur la santé mentale et physique de la mère et du bébé qui peuvent persister pendant des années, affecter le lien mère-enfant et provoquer des retards de développement chez les nourrissons», a souligné Mehta.

« La chose la plus importante qu’une mère puisse faire pendant cette période est de ne pas se négliger. Garder une routine est d’une importance capitale. Prendre une douche tous les jours, manger des aliments sains et des repas réguliers, boire beaucoup d’eau et passer une bonne nuit le sommeil est nécessaire », a déclaré Mehta.

Priyanka Verma, psychologue clinicienne, a souligné que les choses ont été pires pour les mères qui ont accouché pour la deuxième fois ou qui font partie d’une famille nucléaire.

« Surtout pour les mères qui n’accouchaient pas pour la première fois, une comparaison évidente s’est glissée. Auparavant, quand elles ont accouché, il y avait beaucoup de jubilation et de fête. Cette fois-ci, en raison de la pandémie, l’expérience a été celle de la solitude et de l’isolement. De tels sentiments ont aggravé la dépression post-partum dans de nombreux cas », a souligné Verma.

Verma a expliqué qu’il y a une idée fausse commune selon laquelle devenir mère est un processus joyeux, mais en réalité, ce n’est pas du tout pour beaucoup de femmes. Pour eux, la maternité est un peu un choc, même s’ils se préparaient depuis un moment. Avoir de la famille à cette époque est essentiel pour s’habituer au nouvel enfant. Et ce qui aide le plus, c’est d’avoir un partenaire utile.

«Je pense qu’ils doivent aussi prendre du temps loin du bébé, même si beaucoup pensent que ce n’est pas approprié de le faire. Ils doivent retrouver un semblant de routine qu’ils avaient avant la naissance de l’enfant. À une ou deux heures du l’enfant est très important et par conséquent, vous avez besoin d’un partenaire très favorable à ce stade », a-t-elle déclaré.

«De plus, nous devons nous attaquer à la dépression post-partum masculine, car tout comme une femme s’adapte au changement important de sa vie, un homme qui devient un nouveau père doit s’y adapter. Par conséquent, pendant la pandémie, nous avons ce sont les familles nucléaires qui souffrent le plus », a conclu Verma.