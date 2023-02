Comment prononcer Nike, Nutella, Adidas, Bvlgari, Fjällräven et plus

Les noms d’entreprises mondiales sont souvent anglicisés ou américanisés au point d’être méconnaissables, mais les marques pourraient voir certains avantages si leurs noms sont prononcés correctement.

La dernière publicité télévisée de Hyundai UK se concentre sur la façon de prononcer le nom de l’entreprise – et ce n’est pas ainsi que la plupart des Britanniques l’ont dit.

“Hyun-day”, dit le personnage principal de la publicité, corrigeant la prononciation “Hy-un-dai” couramment utilisée au Royaume-Uni

“Nous sommes fiers d’être coréens avec un vrai caractère et un vrai but”, a déclaré Ashley Andrew, directeur général de Hyundai Motor UK, dans un communiqué de presse, expliquant pourquoi la prononciation est devenue le centre de la campagne publicitaire.

“2023 est le moment idéal pour nous de refléter correctement cela au Royaume-Uni”, a-t-il ajouté, alors que la publicité tente d'”encourager davantage de personnes à en savoir plus sur Hyundai”.

Voilà comment prononcer le nom du géant sud-coréen de la construction automobile, mais qu’en est-il des autres entreprises mondiales ?

Adidas: addy-dass

“Adidas ” est une abréviation du nom de son fondateur Adolf “Adi” Dassler. L’entreprise est née d’une querelle entre Adolf et son frère Rudolf, qui a fondé Puma. Il se prononce en mettant l’accent sur la première syllabe.

Allianz : al-ee-anz

“Allianz » est, peut-être sans surprise, le mot allemand pour « alliance ». Les racines germaniques de l’entreprise se retrouvent également dans son logo, qui est une image simplifiée de l’aigle figurant sur les armoiries allemandes.

Bulgari : bul-gur-ee

Bvlgari utilise l’alphabet latin dans son orthographe, ce qui signifie que la prononciation est comme si la deuxième lettre était un “u”. L’accent est également mis sur la première syllabe du mot, contrairement à la prononciation italienne typique qui met en avant la deuxième syllabe. Le joaillier grec Sotirios Voulgaris a fondé Bvlgari à Rome en 1884.

Dr Oetker : docteur ert-ker

Cette entreprise alimentaire allemande porte le nom de son fondateur, le Dr August Oetker en 1981 et est toujours une entreprise familiale aujourd’hui.

Fjällräven : fi-ell rair-ven

Fjällräven est le mot suédois pour “renard arctique”, ce qui explique pourquoi l’animal peut être trouvé sur les produits de l’entreprise.

Givenchy : zhee-vawn-shee

Givenchy a été fondée en France en 1952 par Hubert de Givenchy et est passée sous le géant du luxe LVMH parapluie en 1988. LVMH est devenue la première entreprise européenne à atteindre une capitalisation boursière de 400 milliards d’euros (434 milliards de dollars) le 17 janvier.

Hermès : euh-mez

Ce créateur français porte le nom de son fondateur, Thierry Hermès. Il ne se prononce pas comme l’ancien héraut grec des dieux, Hermès, contrairement à la société de livraison britannique d’orthographe similaire.

Huawei : en route

Le fondateur de Huawei, Ren Zhengfei, aurait trouvé le nom de l’entreprise après avoir vu l’expression « zhonghua youwei », qui se traduit approximativement par « la Chine a des promesses », écrite sur un mur. Le son “h” à l’avant de Huawei est presque silencieux.

Hublot : oo-coup

“Hublot” se traduit par “hublot” en français, ce qui reflète la forme de la lunette des montres Hublot.

Ikea : ee-kay-ah

Le mot “Ikea” est composé des initiales du fondateur Ingavar Kamprad, de la ferme sur laquelle il a grandi, Elmtaryd, et du village voisin Agunnaryd.

Lancôme : lohn-com

Il est largement admis que le nom “Lancôme” a été inspiré par les ruines d’un château français, Le Château de Lancosme. Le logo de l’entreprise, une rose, reflète les fleurs qui poussent dans la région.

Moët & Chandon : mow-et ey shon-don

Contrairement à la prononciation française typique, il y a un son “T” dur à la fin de “Moët”. Le fondateur du plus grand fabricant de champagne au monde, Claude Moët, était d’origine néerlandaise, ce qui explique la prononciation anormale.

Nike : nai-clé

Nike Le président Phillip Knight a confirmé la prononciation officielle de la marque de vêtements de sport dans une lettre en 2014 après que deux fans lui aient demandé d’encercler l’orthographe phonétique correcte du mot. Le nom de l’entreprise a été inspiré par Nike, la déesse grecque de la victoire.

Nutella : nouveau-dire-euh

Nutella a annoncé la prononciation officielle de sa pâte à tartiner aux noisettes un an après Nike, lorsque la marque a inclus une orthographe phonétique dans la FAQ de son site Web. Le mot est une combinaison de “noix” et du suffixe latin “ella”, qui signifie sucré.

Porsche : por-sha

Les Britanniques ignorent généralement le “e” lorsqu’ils disent “Porsche ” alors que les Américains ont tendance à prononcer le nom du constructeur de voitures de luxe comme son fondateur allemand l’avait voulu, avec un ” e ” audible. Porsche porte le nom de son fondateur, Ferdinand Porsche.

Tag Heuer : tah-g hoy-ah

Malgré le nom de cet horloger suivant les règles de prononciation allemandes, “Tag” signifie Techniques d’Avant Garde, qui signifie en français “techniques d’avant-garde”. Heuer est le nom de famille du fondateur de l’entreprise, Edouard Heuer.

Volkswagen : folks-vaa-gen

“Volkswagen” se traduit de l’allemand par “la voiture du peuple”, ce qui reflète l’objectif de longue date de l’entreprise d’être une voiture de tous les jours pour les masses.

Qu’est-ce qu’il y a dans un nom?

Comme Hyundai, de plus en plus de marques se concentrent sur leur héritage culturel comme moyen de promouvoir certaines valeurs, et le nom d’une entreprise peut être un moyen de le mettre en valeur.

Mais ce n’est pas la seule force motrice derrière une excellente énonciation, selon Rachel Aldighieri, directrice générale de la Data & Marketing Association au Royaume-Uni.

“Nous sommes de plus en plus nombreux à obtenir nos informations par le biais de l’audio … Il est donc important que vous puissiez reconnaître et comprendre un nom de marque d’un point de vue publicitaire au fur et à mesure que vous l’entendez”, a-t-elle déclaré à CNBC.

Une étude menée par DMA à partir de 2020 a révélé que 27 % des auditeurs réguliers de podcasts interrogés ont convenu d’avoir découvert de nouvelles marques grâce à la publicité de podcast, qui repose sur la capacité des auditeurs à reconnaître le nom d’une entreprise.

La technologie des assistants vocaux joue également un rôle plus important que jamais dans nos vies, avec un marché américain de la maison intelligente d’une valeur de près de 113 milliards de dollars en 2021, en hausse de 20 % par rapport à l’année précédente, selon la société de données IDC.

Et même si une publicité comme celle de Hyundai n’incite pas les gens à changer leur prononciation immédiatement, elle fait parler les gens.

“Les gens pourraient commencer à changer [their pronunciation]”, a déclaré Aldighieri, ” mais ce qu’ils vont faire, c’est commencer à en parler entre eux. ”

“Toute la conversation, le bouche à oreille qui vient de ce genre de campagnes ajoute en fait plus de valeur que le fait que les gens le prononcent correctement à bien des égards”, a-t-elle ajouté.