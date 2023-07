Comment prolonger la saison de croissance dans votre jardin et obtenir plusieurs récoltes de légumes

J’ai récolté ma récolte d’ail à col dur plus tôt ce mois-ci, ce qui a ouvert des biens immobiliers de choix dans le jardin, me laissant avec un lit surélevé de 4 pieds sur 4 pieds à replanter.

Alors que j’installais des semis de courge Eight Ball dans l’espace, il m’est venu à l’esprit que je pratiquais par inadvertance ce que l’on appelle la «plantation de succession», un terme qui peut s’appliquer à quelques stratégies différentes destinées à prolonger la saison de croissance.

Une approche consiste à planter un deuxième jardin dans l’espace libéré par les cultures précoces, comme je l’avais fait dans mon lit d’ail.

Une autre stratégie consiste à semer des graines d’herbes ou de légumes à intervalles réguliers, plutôt que toutes en même temps, pour assurer des récoltes multiples ou continues tout au long de la saison. Ceci est particulièrement utile pour les plantes-racines uniques, comme les betteraves, les carottes, les radis et les navets, et pour les légumes verts coupés et reconstitués comme la bette à carde, le chou frisé et les laitues frisées.

Vous pouvez également maximiser vos récoltes de produits comestibles comme le basilic, le bok choi, la coriandre, les concombres, l’aneth, les laitues, le mizuna, les moutardes, les épinards, les courges et les bettes à carde, même dans les climats plus froids, en plantant plus maintenant, tant que les graines sont semées à au moins 50 à 75 jours avant que le gel ne s’installe. Sinon, vous pouvez opter pour des plantes de démarrage au lieu de graines, ce qui vous donnerait une longueur d’avance contre les intempéries.

La plantation de succession est un excellent moyen d’éviter les rendements de fête ou de famine qui résultent de la plantation de toutes vos graines ou plantes de démarrage en même temps au printemps et de se retrouver avec plus de concombres (ou tomates, pastèques ou courgettes) que vous ne pouvez raisonnablement utiliser. immediatement.

Lors de la plantation au printemps, réfléchissez à la quantité de chaque culture que vous consommerez au cours d’une semaine donnée, puis échelonnez les plantations d’une semaine à l’autre afin d’atteindre mais de ne pas dépasser cet objectif.

Vous pouvez également planter des variétés à maturation précoce, moyenne et tardive d’une culture au début de la saison. De cette façon, vous aurez un approvisionnement régulier en tomates ou en maïs, par exemple, au lieu d’attendre tout l’été pour la récompense.

Avant de planter une culture de mi-saison, comme je l’ai fait avec ma courge, familiarisez-vous avec la date du premier gel de votre zone horticole ( https://planthardiness.ars.usda.gov/ ). Sur le continent américain, le premier gel d’automne est attendu vers le 8 septembre dans la zone 3. Dans la zone 9, cependant, il n’arrive généralement pas avant la fin décembre.

Armé de votre première date de gel, vérifiez les paquets de semences ou les étiquettes des plantes pour les informations sur les «jours de maturité» répertoriées, puis calculez le temps de croissance restant dans votre saison et sélectionnez les variétés qui correspondent à la fenêtre.

La plantation de succession ne se limite pas aux produits comestibles. Les tournesols peuvent être semés à une semaine d’intervalle au printemps et au début de l’été pour vous fournir des fleurs continues. Les jardiniers des zones 7 et plus chaudes peuvent toujours les planter maintenant.

Le glaïeul, dont les bulbes sont généralement plantés au début du printemps, prend généralement 10 à 12 semaines pour pousser et fleurir. Plantez-les tout au long de la saison de croissance à intervalles de deux semaines jusqu’à 12 semaines avant votre première date de gel, et vous profiterez d’au moins trois mois de fleurs ininterrompues.

Les lys calla, les soucis, les capucines, les mufliers, les pois de senteur et les zinnias peuvent également être plantés (ou replantés) maintenant. Bougez-vous avant que votre fenêtre ne se ferme.

—-

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Cuisine et restaurationGuide alimentaireJardinageRÉCOLTEMaison et jardinVégétalien et végétarien