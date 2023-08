Comment prolonger la durée de vie de la batterie de l’Apple Watch

L’Apple Watch Series 5 et les versions plus récentes (à l’exception de l’Apple Watch SE) disposent d’un écran Retina non atténué utilisant la technologie LTPO. Au repos, le taux de rafraîchissement tombe à 1 Hz et l’écran s’assombrit, mais continue d’afficher la météo et les informations clés situées sur le cadran.

Cette fonction consomme une quantité importante d’énergie. Si votre Apple Watch se décharge trop rapidement, pensez à désactiver cette option. Il permettra d’économiser entre 10 et 20 % de batterie au cours de la journée. C’est le moyen le plus rapide et le plus efficace de réduire la consommation d’énergie de votre Apple Watch.

Pour désactiver Always-on-Display, lancez l’application Watch sur votre iPhone et accédez à Display & Brightness. Là, vous trouverez l’option Toujours activé.