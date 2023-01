Comment profiter des plafonds de cotisation 401(k) plus élevés pour 2023

Si vous souhaitez augmenter votre épargne-retraite, il y a de bonnes nouvelles pour 2023 : des plafonds de cotisation 401(k) plus élevés. Et il est maintenant temps d’ajuster vos reports, disent les experts financiers.

Vous pouvez verser 22 500 $ dans vos plans 401(k), 403(b) et autres plans similaires pour 2023, contre 20 500 $ en 2022. Les employés de 50 ans et plus peuvent cotiser 7 500 $ supplémentaires, contre 6 500 $ en 2022.

En 2021, environ 14% des investisseurs ont maximisé les reports d’employés, selon Estimations 2022 de Vanguard, basé sur 1 700 plans et près de 5 millions de participants.

“Vous êtes intelligent pour sauter dessus”, a déclaré la planificatrice financière agréée Catherine Valega, fondatrice de Green Bee Advisory à Boston. “La plupart des gens fixent [401(k) contributions] une fois et ne jamais regarder en arrière.”

Si vous visez à maximiser les cotisations 401(k) pour 2023, il peut être payant de commencer tôt, car l’étaler peut être plus facile que de contribuer plus tard dans l’année.

Et plus de temps sur le marché peut offrir plus de potentiel de croissance, a déclaré Marguerita Cheng, CFP basée à Gaithersburg, Maryland et PDG de Blue Ocean Global Wealth.

“Plus tôt vous pourrez augmenter vos contributions, plus tôt vous pourrez faire travailler votre argent pour vous”, a déclaré Cheng, qui est également membre du conseil consultatif de CNBC.