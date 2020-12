Les cinémas seraient normalement remplis à cette période de l’année avec des gens rassemblés pour regarder des films de vacances vénérés comme «C’est une vie merveilleuse», le tireur de cœur de Frank Capra en 1946 revient généralement sur les grands écrans pendant les vacances, y compris une course annuelle de plusieurs semaines au IFC Center de New York.

Du vendredi au 13 décembre, il y a un calendrier bien rempli d’événements en ligne. Parmi les moments forts, une série de discussions avec trois acteurs qui ont joué les enfants de Bailey: Karolyn Grimes (Zuzu), Carol Coombs Mueller (Janie) et Jimmy Hawkins (Tommy). Jeanine Roose, qui a incarné la jeune Violet et qui est maintenant psychologue, anime une discussion intitulée «Avoir ‘une vie merveilleuse’ pendant la pandémie. Il y a aussi un chant « Auld Lang Syne » et une watch party « It’s a Wonderful Life » sur Zoom. (Diffusez le film sur Amazon Prime, mais pour l’amour de Noël, évitez la version colorisée.)

Noël Con

Comic Con mais pour Noël: cela décrit le mieux cette convention de fans dédié à toutes les vacances, avec un accent sur les comédies romantiques sucrées comme des cannes à sucre qui régissent Durée de vie et le Chaîne Hallmark.

Il y aura des rencontres et des discussions en ligne avec plusieurs acteurs populaires, dont Melissa Joan Hart («Holiday in Handcuffs») et Joey Lawrence («Hitched for the Holidays»). Les panels seront modérés par Jacklyn Collier et Shawlini Manjunath-Holbrook, les animateurs du podcast Bubbly Sesh de Hallmark Channel. Les enfants peuvent planifier une visite virtuelle avec le Père Noël.

Plus de 9000 personnes ont assisté à Christmas Con l’année dernière, selon Christina Figliolia, copropriétaire de Thats4Entertainment, qui a organisé l’événement. Figliolia a déclaré qu’elle avait prévu un pivot numérique cette année après avoir entendu des fans au début de la pandémie.