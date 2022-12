Comment profiter de la récolte à perte fiscale

“N’attendez pas après la fin de l’année”, déclare Brian Schultz, expert-comptable agréé et associé fiscal du cabinet d’expertise comptable et de gestion de patrimoine Plante Moran. “Nous encourageons toujours les clients à être proactifs. Vous ne savez pas quand ces pertes seront bénéfiques.”

Depuis le début de l’année, le S&P 500 a cédé environ 19 % et, selon ce que vous détenez, votre portefeuille pourrait empirer. Si vous avez acheté des actions Tesla au début de l’année, par exemple, vous avez perdu plus de 64 % sur la transaction, au 22 décembre.

Lorsque vous vendez un placement que vous détenez dans un compte imposable pour un montant supérieur à ce que vous avez payé, vous réalisez un gain en capital. Alors que les bénéfices des investissements que vous détenez depuis un an ou moins sont imposés au taux de votre revenu ordinaire, les investissements que vous détenez depuis plus longtemps sont imposés au taux des gains en capital à long terme, qui varie de 0 % à 23,8 %, selon votre revenu.

Supposons que vous avez commencé l’année avec un investissement de 10 000 $ dont la valeur a depuis diminué à 8 000 $. Idéalement, cet investissement remontera éventuellement à 10 000 $ et au-delà. “Si vous avez tenu tout le temps 10 à 8 et retour à 10, vous n’avez ni gains ni pertes”, explique Schultz.

Mais si vous avez vendu, puis racheté à 8 000 $, vous avez “récolté” une perte de 2 000 $ tout en gagnant théoriquement le même retour sur votre investissement.

L’IRS ne vous laissera pas faire exactement cela. La règle de la “vente fictive” vous oblige à attendre 30 jours avant de réinvestir dans tout ce que vous avez vendu – ou d’acheter un investissement que l’IRS juge “essentiellement identique”. Cela signifie que si vous vendez une action particulière, vous devrez attendre un mois.

Si vous avez acheté un fonds, cependant, vous pouvez contourner la règle en achetant quelque chose de similaire. Bien que vous puissiez enfreindre la règle de vente d’un fonds indiciel qui suit le S&P 500 et d’en acheter un autre, vous feriez bien d’investir dans un fonds qui suit le Russell 1000 – un autre indice de marché qui suit les actions américaines des grandes entreprises.

Si vous avez une action ou un fonds auquel vous ne croyez plus sur le long terme, cela pourrait également être une opportunité de le vendre au profit d’un investissement plus largement diversifié, déclare Adam Nash, co-fondateur et PDG de Daffy.org et professeur de finances personnelles à l’Université de Stanford.

Vendre un investissement potentiellement spéculatif en faveur, par exemple, d’un fonds indiciel à faible coût peut faire d’une pierre deux coups, dit Nash. “Cette décision pourrait vous faire économiser de l’argent sur vos impôts, mais en même temps, j’aime les stratégies qui vous amènent à un endroit plus sain pour votre avenir.”

Les professionnels de l’investissement et de la fiscalité préviennent que la récolte des pertes fiscales n’est pas pour tout le monde. Les investisseurs à faible revenu (déclarants uniques avec un revenu inférieur à 41 675 $ et co-déclarants inférieurs à 83 350 $), par exemple, paient un taux de gains en capital à long terme de 0 %, ce qui signifie qu’il est logique de vendre et de racheter les gagnants plutôt que les perdants.

C’est toujours une bonne idée de consulter un professionnel de la finance ou de la fiscalité avant d’apporter des changements importants à votre portefeuille.

S’inscrire maintenant: Soyez plus intelligent sur votre argent et votre carrière avec notre newsletter hebdomadaire

Ne manquez pas : Les experts en investissement prédisent un “atterrissage en douceur” pour l’économie en 2023 – voici ce que cela signifie pour votre argent