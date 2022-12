Comment prévenir une gueule de bois

Porter un toast à la naissance de la nouvelle année est un rituel séculaire, et pour beaucoup, il en va de même pour ce lendemain matin redouté – une gueule de bois.

Ce qui semblait très amusant à l’époque fait maintenant trembler vos mains, battre votre tête et battre votre cœur, sans parler d’autres symptômes désagréables tels que des étourdissements, des nausées, des vomissements, une sensibilité à la lumière et une soif atroce.

Pourquoi souffres-tu ? Parce que l’alcool qui passait doucement sur vos lèvres fait maintenant des ravages dans votre corps, provoquant déshydratation, maux d’estomac et inflammation. Ces maux culminent au moment où tout l’alcool quitte votre corps.

Il n’existe aucun moyen scientifiquement prouvé de guérir une gueule de bois, mais les experts disent que vous pouvez en prévenir une – ou au moins réduire au minimum la misère du lendemain matin. Voici comment.

BOIRE LE VENTRE PLEIN

Oubliez un repas de fin de soirée après une nuit de beuverie – c’est beaucoup trop tard, disent les experts. Au lieu de cela, mangez avant votre premier verre et continuez à grignoter pendant que la nuit avance.

“La nourriture dans l’estomac ralentit la vidange gastrique et peut réduire les symptômes de la gueule de bois”, a déclaré le Dr Robert Swift, professeur de psychiatrie et de comportement humain à la Warren Alpert Medical School de l’Université Brown à Providence, Rhode Island.

Pourquoi la nourriture aide-t-elle ? Parce que l’alcool n’est pas métabolisé par l’estomac mais via le tractus intestinal juste en dessous, a déclaré Swift.

“Si quelqu’un fait des piqûres à jeun, par exemple, tout cet alcool pur n’est pas dilué par l’estomac et passe très rapidement dans l’intestin”, a déclaré Swift, qui étudie l’abus d’alcool depuis les années 1990.

“Si l’estomac contient de la nourriture, cependant, il y a des sucs gastriques et des enzymes qui mélangent la nourriture et l’alcool, et seules de petites quantités de nourriture passent dans l’intestin”, a-t-il déclaré. “Maintenant, l’alcool est dilué dans l’estomac, et seule une petite quantité d’alcool est absorbée à tout moment.”

RESTEZ HYDRATÉ

Le même principe s’applique à l’eau et aux autres boissons non alcoolisées, a déclaré Swift. “Si l’alcool est mélangé avec du liquide, il est dilué, donc quand il pénètre dans vos intestins, ce n’est pas aussi irritant. Vous êtes moins susceptible d’avoir des intestins enflammés ou une muqueuse de l’estomac enflammée.”

Il y a un autre avantage à boire de l’eau entre les boissons, a déclaré John Brick, ancien chef de la recherche au Centre d’études sur l’alcool, Division de l’éducation et de la formation de l’Université Rutgers dans le New Jersey.

“La principale cause de la gueule de bois est la déshydratation et la perte de liquides, ainsi que de vitamines et de minéraux”, a déclaré Brick, qui est l’auteur de “The Doctor’s Hangover Handbook” et a publié des articles scientifiques sur les effets biocomportementaux de l’alcool et d’autres drogues.

Boire seulement 3½ boissons alcoolisées peut entraîner la perte d’un litre d’eau pendant plusieurs heures, a ajouté Brick. “C’est une bonne quantité d’eau qui doit être reconstituée.”

La déshydratation due à l’alcool peut affecter encore plus une femme, et elle est plus susceptible de souffrir de la gueule de bois, même si elle boit moins qu’un homme, a déclaré Swift. C’est parce qu’un homme a un pourcentage d’eau corporelle plus élevé qu’une femme de la même taille et du même poids, donc la même quantité d’alcool sera plus diluée chez un homme, a-t-il dit.

“La femme aura une concentration plus élevée d’alcool dans le sang parce que son corps contient moins d’eau pour le diluer”, a-t-il déclaré. “Les femmes sont beaucoup plus sensibles aux effets délétères de l’alcool (et elles) deviennent plus intoxiquées et développent une maladie du foie due à l’alcool plus tôt dans la vie que les hommes.”

CHOISISSEZ DE LA BIÈRE, DU VIN OU DES SPIRITUEUX AVEC MOINS D’ADDITIFS

L’alcool que nous buvons, appelé alcool éthylique ou éthanol, est le sous-produit de la fermentation des glucides et des amidons, généralement une sorte de céréales, de raisins ou de baies. Nous utilisons les sous-produits de la fermentation d’autres manières : l’éthanol est ajouté à l’essence de nos voitures, et l’alcool méthylique ou le méthanol – une substance toxique – est utilisé comme solvant, pesticide et source de carburant alternative. Aussi appelé alcool de bois, l’alcool méthylique fabriqué par les contrebandiers a aveuglé ou tué des milliers de personnes pendant la Prohibition.

Ce n’est pas tout – la liste des sous-produits ou des produits chimiques ajoutés par les fabricants pour la saveur et le goût peut se lire comme une liste de fournitures dans un entrepôt industriel : formiate d’éthyle, acétate d’éthyle, n-propanol, isobutanol, n-butanol, isopentanol et alcools isoamyliques. Bien que ces congénères, comme on les appelle, soient ajoutés en petites quantités non toxiques, certaines personnes sont trop sensibles à leurs effets.

Dans l’ensemble, la bière et les spiritueux de couleur foncée ont tendance à contenir plus de congénères et peuvent donc être plus susceptibles de provoquer la gueule de bois, selon les experts. Une étude de 2010 a enquêté sur l’intensité de la gueule de bois chez les personnes qui buvaient le bourbon, une liqueur de couleur plus foncée, par rapport à la vodka claire.

“Les congénères du bourbon … ont considérablement augmenté l’intensité de la gueule de bois, ce qui n’est pas trop surprenant puisque le bourbon contient environ 37 fois plus de congénères que la vodka”, a déclaré Brick.

Les conservateurs chimiques appelés sulfites, connus pour provoquer des réactions allergiques chez les personnes sensibles, sont également un sous-produit naturel de la fermentation en petites quantités. Cependant, de nombreux fabricants de bière et de vin ajoutent des sulfites à leurs produits pour prolonger la durée de conservation. (Des sulfites sont également ajoutés aux sodas, aux céréales, aux édulcorants, aux aliments en conserve et ultra-transformés, aux médicaments, etc.)

Les vins doux et blancs ont tendance à contenir plus de sulfites que les rouges, mais les vins rouges contiennent plus de tanins, qui sont des composés amers ou astringents présents dans la peau et les pépins de raisin. Comme les sulfites, les tanins peuvent déclencher des réactions allergiques chez les personnes sensibles.

Par conséquent, limiter votre consommation d’alcool à des bières légères, des liqueurs claires et du vin blanc peut vous aider à éviter la gueule de bois.

ABSTENTION

En fin de compte, cependant, les experts disent qu’il n’y a qu’un seul vrai préventif – ou remède – pour une gueule de bois : ne pas boire.

“Il n’y a pas de remède simple car il y a tellement de facteurs complexes qui produisent les multiples symptômes d’une gueule de bois”, a déclaré Swift. “Et c’est pourquoi le seul véritable remède contre la gueule de bois est de ne pas boire d’alcool ou de boire une quantité d’alcool si faible que cela ne déclenchera pas de gueule de bois.”