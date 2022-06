Comment prévenir les décès par arme à feu sans contrôle des armes à feu

Les Américains cherchent à nouveau des réponses après la mort d’au moins 19 enfants et deux adultes lors de la fusillade de masse de la semaine dernière dans une école primaire à Uvalde, au Texas. Au-delà des questions concernant la réponse de la police et la question de savoir si le massacre conduira à un contrôle significatif des armes à feu, une grande préoccupation fondamentale se profile : pourquoi les armes à feu sont-elles un tel problème aux États-Unis et que doit-il se passer pour que la situation change ?

Les fusillades de masse sont une horreur typiquement américaine. Ce qui est peut-être encore plus horrible, c’est que, bien que chacun soit dévastateur, les fusillades de masse ne causent qu’une petite fraction des décès par arme à feu en Amérique. Les États-Unis ont un taux inhabituellement élevé d’homicides par arme à feu parmi les pays développés – pour les enfants de 14 ans et moins, près de huit fois le taux du pays suivant dans le classement – et le nombre total de décès par arme à feu n’a fait qu’augmenter ces dernières années.

Les restrictions légales sur la possession d’armes à feu, y compris les périodes d’attente obligatoires pour l’achat d’armes de poing et les lois interdisant aux enfants et aux jeunes de porter des armes, pourraient entraîner une diminution du nombre de décès. Mais l’adoption d’une telle législation est une lourde charge politique. En l’absence d’action fédérale, quoi que ce soit peut-il faire bouger l’aiguille des décès par arme à feu?

Selon Jennifer Doleac, professeure agrégée d’économie à la Texas A&M University et le directeur du Justice Tech Lab.

Dans un article de 2018 du Regulatory Review, Doleac a décrit un certain nombre de ces solutions alternatives potentielles, telles que les programmes d’emplois d’été pour les adolescents à risque, la réforme de la justice pénale ou les modifications apportées à Medicaid. Avec une action significative et radicale du Congrès, ce n’est pas une chose sûre, les décideurs devraient-ils se tourner vers ces idées alternatives ?

J’ai parlé avec Doleac sur Zoom la semaine dernière de son travail, de nouvelles preuves de ces dernières années et de ce qu’elle considère comme les meilleures interventions politiques pour réduire les décès par arme à feu aux États-Unis. Une transcription de notre conversation, éditée pour plus de longueur et de clarté, suit.

Miranda Dixon-Luinenburg

Après la fusillade au Texas, je pense que nous voulons tous savoir ce que les États-Unis peuvent faire pour empêcher de futures fusillades. Les règlements sur le contrôle des armes à feu sont l’une des premières choses qui viennent à l’esprit. Mais vous avez parlé de la façon dont il s’agit déjà d’un problème tellement politisé, avec d’énormes sommes d’argent, d’attention et de ressources dépensées des deux côtés, et il peut être difficile de savoir quelles réglementations réduisent simplement la possession d’armes à feu ou réduisent réellement les décès par balle. Où voyez-vous les choses maintenant ?

Jennifer Doléac

Ainsi, les meilleures preuves de recherche dont nous disposons suggèrent que le contrôle des armes à feu – restreignant la capacité des personnes à porter des armes dissimulées, nécessitant des vérifications des antécédents – réduit les suicides et les homicides au moins dans une certaine mesure.

Mais les économistes ou les spécialistes des sciences sociales comme moi recherchent des expériences naturelles pour essayer de comprendre quel est l’effet d’une politique sur un résultat. Et les lois sur les armes à feu ne sont pas de grandes expériences naturelles. Il est difficile d’affirmer qu’ils sont aléatoires, n’est-ce pas ? Ils font l’objet de tant de pression politique et de tant d’attention de la part du public qu’ils ne vont pas se faufiler à travers une législature ou une communauté sans être remarqués.

Il est donc très probable que les changements dans les lois sur les armes à feu soient corrélés à des changements dans d’autres choses, comme les préférences, les sentiments ou d’autres priorités locales qui pourraient elles-mêmes entraîner des changements dans la violence armée. Combiné avec la difficulté d’adopter une réforme significative des armes à feu, je pense que notre attention, notre temps et notre énergie pourraient être mieux dépensés sur des alternatives qui pourraient nous apporter le même objectif mais peut-être plus faciles à atteindre.

Miranda Dixon-Luinenburg

Passons aux autres programmes et interventions politiques dont vous avez parlé. J’aimerais savoir si vos réflexions ont évolué au cours des quatre dernières années.

Vous avez mentionné les programmes d’emplois d’été pour les adolescents, et certaines données indiquent que cela réduit la mortalité due aux homicides et aux suicides par arme à feu, en particulier chez les jeunes hommes. Et la thérapie cognitivo-comportementale pour les jeunes hommes à risque semble appartenir à une catégorie similaire. J’aimerais en entendre parler un peu.

Jennifer Doléac

Lorsque les décideurs et les praticiens me demandent ce qu’ils peuvent faire, quel est un moyen fiable de réduire la criminalité en général et les crimes violents en particulier, les emplois d’été sont toujours la première chose que j’évoque.

Il y a tellement de preuves provenant de plusieurs études maintenant, et c’est vraiment l’étalon-or. Nous aimons toujours voir les essais contrôlés randomisés, qui sont difficiles à mener dans beaucoup de ces contextes, mais nous les avons avec des emplois d’été, et nous avons donc de très bonnes preuves que nous devrions investir de l’argent dans ces programmes et les financer entièrement dans les villes où ils ne sont pas encore entièrement financés.

Avec la thérapie cognitivo-comportementale, je pense que notre compréhension de celle-ci a évolué, et il est clair que ce n’est pas nécessairement très facile à mettre à l’échelle. À mesure que les programmes prennent de l’ampleur, vous devrez peut-être embaucher des personnes légèrement moins motivées [to do the work]et donc trouver comment mettre à l’échelle certains de ces programmes vraiment efficaces, comme c’est courant dans de nombreux contextes, est un défi.

Il y a une étude récente qui vient d’être publiée par des chercheurs de l’Université de Chicago Crime Lab qui examine les effets d’un programme axé sur les jeunes à très haut risque de crimes violents. Ils ont fait cet incroyable essai contrôlé randomisé qui, je crois, combine la thérapie cognitivo-comportementale avec des emplois, je pense, et juste une sensibilisation générale et une interruption de la violence. Ils viennent de publier des résultats préliminaires à ce sujet, et il semble que les choses évoluent dans la bonne direction, mais pas tout à fait statistiquement significatives. Cela signale à quel point il s’agit d’un problème difficile.

Miranda Dixon-Luinenburg

Il y a aussi l’étude sur le couvre-feu juvénile de Patrick Kline à l’UC Berkeley, où Washington, DC, a institué un couvre-feu nocturne pour les jeunes de moins de 17 ans dans le but de réduire les crimes violents, et les mesures de criminalité signalées volontairement ont donné l’impression que cela fonctionnait. Et puis vous avez publié une étude qui présentait une nouvelle façon d’enregistrer plus objectivement les coups de feu à l’aide de capteurs audio [and] a trouvé l’effet inverse – que les appels au 911 et les crimes signalés ont diminué, mais que les coups de feu enregistrés ont augmenté.

Jennifer Doléac

Nous utilisons des données de Washington, DC, où le couvre-feu juvénile change d’heure quelques fois par an, nous pouvons donc l’utiliser comme une expérience naturelle. L’intuition de base ici est que vous encouragez beaucoup d’enfants à rentrer chez eux au lieu de traîner dans la rue avec leurs amis, et vous donnez à la police une raison d’aller voir quels enfants sont encore sortis et peut-être de les garder d’avoir des ennuis.

D’un autre côté, vous retirez beaucoup de jeunes de la rue qui pourraient être très sages mais qui pourraient être des témoins potentiels, et nous savons que le simple fait d’avoir beaucoup de gens autour dissuade le crime. Cela change également ce que fait la police, où elle se concentre maintenant sur l’application de ce couvre-feu plutôt que sur ce qu’elle faisait à la place, ce qui aurait pu être plus utile.

Et donc vous avez tout ce qui se passe et on ne sait pas quel serait l’effet net, et c’est une sorte de politique dont il est vraiment difficile d’étudier les effets parce que quand vous avez moins de gens autour, le crime est moins susceptible d’être remarqué . Dans cet article, nous avions des données de ShotSpotter, qui mesuraient les coups de feu. Cela nous a permis une mesure plus objective de la criminalité, et nous pouvons donc dire que lorsque le couvre-feu était en vigueur, nous avons en fait vu les tirs augmenter plutôt que diminuer, ce qui est conforme au fait qu’il est contre-productif.

Miranda Dixon-Luinenburg

Vous avez également mentionné la couverture de Medicaid dans la petite enfance, et Medicaid étant tenu de couvrir les prestations de santé mentale, les deux étant des choses pour lesquelles il existe des données montrant que l’accès aux soins de santé mentale couverts par Medicaid réduit les décès.

Jennifer Doléac

Les preuves sur les soins de santé ont définitivement explosé – c’est un domaine de recherche très en vogue. L’élargissement de l’accès aux soins de santé, y compris par le biais de Medicaid, réduit la criminalité, en particulier les crimes violents. Les mécanismes sont probablement l’accès aux soins de santé mentale et au traitement de la toxicomanie. Étant donné que beaucoup de ces programmes font les deux, il est difficile de démêler lequel est vraiment le pilote, mais ils sont évidemment liés.

Il y a un article incroyable d’Elisa Jácome d’il y a quelques années dans lequel elle examine ce qui arrive aux enfants lorsqu’ils sont expulsés de Medicaid à 19 ans, et elle constate qu’avec les enfants qui sont expulsés, vous pouvez le voir dans le graphique – soudainement, ils sont beaucoup plus susceptibles d’être arrêtés et d’aller en prison. L’effet est entièrement dû aux enfants qui recevaient des soins de santé mentale et des médicaments pour diverses maladies mentales via Medicaid. Donc, des changements très simples, comme l’amélioration de l’accès pour les enfants qui reçoivent ce type de traitement, pourraient être extrêmement efficaces.

Il y a une étude intéressante menée par des chercheurs de Notre Dame, qui examine un programme qui était une intervention vraiment légère. Toute personne dont le dépistage à son arrivée en prison a obtenu un score suffisamment élevé pour des antécédents de maladie mentale a demandé à des travailleurs de proximité de l’appeler après sa libération et d’essayer de la mettre en contact avec un service de santé local, en gros de prendre rendez-vous pour elle. Rien qu’avec cela, ils ont vu la récidive chuter considérablement.

Miranda Dixon-Luinenburg

Y a-t-il d’autres programmes ou approches visant à réduire les décès par arme à feu qui ont été présentés plus récemment et qui, selon vous, sont prometteurs?

Jennifer Doléac

Il y a de plus en plus de preuves que la pollution de l’air augmente les crimes violents en particulier – pas seulement en modifiant le développement de votre cerveau lorsque vous êtes enfant, ce à quoi nous pensons avec l’exposition au plomb, mais juste les changements quotidiens de la pollution. Il y a eu des études où vous avez des quartiers de chaque côté d’une autoroute, et si le vent souffle les gaz d’échappement des voitures de l’autoroute vers ce quartier, alors les crimes violents augmentent ici. Et le lendemain, si ça souffle dans l’autre sens, le crime violent monte là-bas.

Miranda Dixon-Luinenburg

Ainsi, une préoccupation possible est que certaines de ces propositions pourraient également être politiquement ou financièrement coûteuses. Les soins de santé sont une question assez tendue et partisane en ce moment. Selon vous, quelles propositions obtiendraient le plus large soutien et sont réalistes à mettre en œuvre prochainement ?

Jennifer Doléac

Pour la question des soins de santé en particulier, je pense que l’expansion de Medicaid est devenue un gros problème politique et est liée à Obamacare de manière politiquement inutile. Mais il semble qu’il y ait une opportunité de parler de l’expansion des soins de santé par d’autres moyens, comme l’intervention à faible contact qui a connecté les gens aux services de soins de santé locaux.

Et même dans la conversation sur le contrôle des armes à feu, c’est souvent le droit qui soulève que la maladie mentale est le problème, n’est-ce pas ? J’ai donc l’impression qu’il doit y avoir un terrain d’entente, si nous enlevons les étiquettes de ce que les programmes sont appelés.

Miranda Dixon-Luinenburg

Revenons à la fusillade de masse au Texas. Ces incidents publics majeurs ne sont que la pointe de l’iceberg pour le nombre total de décès liés aux armes à feu, n’est-ce pas ? Il existe également un nombre considérable d’autres homicides par arme à feu associés à des crimes violents et de suicides par arme à feu, qui sont tous en augmentation. Que pensez-vous de cela en termes d’interventions politiques et quelles mesures seraient efficaces? Parce que pour mesurer l’efficacité, les fusillades de masse ont un très petit échantillon.

Jennifer Doléac

C’est une excellente question. L’essentiel est que nous ne savons pas vraiment. Il y a bien plus de fusillades de masse que nous ne le souhaitons, évidemment, mais pas assez pour avoir de bonnes preuves empiriques sur ce qui modifie le nombre, la gravité ou les décès de ce type de fusillades. Et je pense que la définition officielle de divers organismes gouvernementaux est tout incident qui a fait au moins quatre victimes, ce qui, en fait, est beaucoup plus susceptible d’être simplement un «crime de rue» normal. Je pense que nous ne savons tout simplement pas encore si les types d’interventions dont nous avons parlé seraient efficaces pour ces gros incidents publics apparemment aléatoires.

Je suis devenu vraiment intéressé par la mesure dans laquelle les experts du crime et les experts du terrorisme devraient parler davantage. Il semble qu’il y ait suffisamment de chevauchement avec ce que nous considérerions comme des incidents terroristes, même s’ils ne pensent pas que cela rentre pleinement dans ce seau – et peut-être suffisamment de chevauchement avec ce qui fait un crime normal, même si nous ne le pensons pas tout à fait rentre dans ce seau non plus – que nous devrions tous les deux être à la table. Il est clair qu’aucun des deux groupes n’a toutes les réponses, et peut-être que cela nécessite un peu plus de réflexion créative et de tirer parti des deux ensembles d’expertise.

Nous n’avons pas encore de solutions. Il est donc temps de commencer à sortir des sentiers battus.