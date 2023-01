Comment prévenir le gel des tuyaux cet hiver – Shaw Local

C’est encore cette période de l’année : la température baisse, les feuilles changent de couleur et le givre commence à se former sur les fenêtres le matin. L’hiver arrive! Pour beaucoup de gens, cela signifie faire face à des tuyaux gelés. Si vous n’êtes pas préparé, un tuyau peut geler et éclater, causant des dégâts d’eau dans votre maison.

Signes d’un tuyau gelé :

Vos tuyaux peuvent montrer des signes de gel avant d’éclater, il est donc essentiel de faire attention aux signaux d’avertissement. Les signes courants incluent une faible pression d’eau, une eau décolorée ou trouble provenant du robinet et des bruits étranges dans le tuyau (tels que des gargouillements ou des sifflements). De plus, si vous remarquez la formation de givre à l’extérieur d’un tuyau ou si l’eau ne coule pas, c’est un signe certain que vos tuyaux sont gelés.

Comment empêcher les tuyaux de geler :

La meilleure façon d’éviter une crise de canalisation gelée est de prendre des mesures préventives avant que les températures ne chutent trop bas. Voici quelques conseils utiles pour prévenir le gel des tuyaux :

• Gardez le thermostat réglé à au moins 55 degrés Fahrenheit, même lorsque vous êtes absent.

• Isolez les tuyaux exposés dans les endroits froids, comme dans un sous-sol ou un grenier non fini.

• Assurez-vous que toutes les fenêtres et les portes sont scellées afin que l’air froid ne puisse pas entrer dans votre maison.

• Gardez les portes des armoires ouvertes dans les salles de bains et les cuisines pour permettre à l’air chaud de circuler dans les tuyaux.

• Laissez l’eau froide s’égoutter lentement des robinets reliés à des tuyaux exposés, car l’eau courante est moins susceptible de geler.

Si vos tuyaux ont déjà gelé :

Si vous constatez que vos tuyaux ont gelé, fermez le robinet d’eau principal et contactez immédiatement un plombier professionnel. Ils pourront diagnostiquer le problème et vous aider à remettre vos canalisations en marche. En prenant ces mesures préventives, vous pouvez empêcher vos tuyaux de geler cet hiver et éviter les dégâts d’eau.

Ne laissez pas un tuyau gelé gâcher votre hiver. Appelez aujourd’hui 24/7 Plumbing Sewer & Water au 877-977-8989.

Jay’s Plumbing : plomberie, égouts et eau 24 h/24, 7 j/7

Spécialiste de la lutte contre les inondations

Glen Ellyn, IL

https://247plumbinginc.com/