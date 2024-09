Comment prévenir le cancer du poumon, que vous fumiez ou non, selon un médecin – CTV

17 septembre 2024

Si vous n’avez jamais touché à une cigarette ou vapoté, le cancer du poumon est peut-être la dernière chose à laquelle vous pensez.

Alors que le nombre de cas de cancer du poumon lié au tabac a diminué, de plus en plus de non-fumeurs contractent cette maladie, selon un médecin.

« Nous disons souvent que si vous avez des poumons, vous pouvez avoir un cancer du poumon », a déclaré la Dre Natasha Leighl, chercheuse clinicienne au Princess Margaret Cancer Centre de Toronto, dans une entrevue accordée à l’émission Your Morning de CTV lundi.

Avec l’augmentation des cas parmi les non-fumeurs, Leighl a partagé des moyens de les prévenir.

Quels sont les facteurs de risque les plus importants ?

Selon Leighl, les risques de cancer du poumon sont plus élevés si vous êtes exposé à la fumée secondaire, à la pollution de l’air et au radon. Le radon est un gaz radioactif créé par la désintégration naturelle de l’uranium dans toutes les roches et tous les sols, selon l’Organisation mondiale de la santé.

En savoir plus: https://www.ctvnews.ca/health/how-to-prevent-lung-cancer-peu importe-of-whether-you-smoke-according-to-a-doctor-1.7041086