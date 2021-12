Comment prévenir le burn out de manière efficace ?

Chaque année de plus en plus de personnes sont sujets au burn out. Afin de l’éviter voici quelques petits conseils pratiques.

Comment éviter le burn out ?

Défini comme le syndrome de l'épuisement professionnel, le est un fléau qui touche un grand nombre de salariés. Néanmoins, cette pathologie peut également atteindre les entrepreneurs si les précautions ne sont pas prises. Des mesures simples et concrètes permettent d'éviter le burn out, et nous allons voir cela ensemble.

Organiser efficacement ses tâches

Le burn out survient, en grande partie, lorsque votre charge de travail vous dépasse. De plus, trouver le juste équilibre entre la vie professionnelle et les problèmes personnels n'est pas évident. D'où l'intérêt d'avoir une certaine méthode d'organisation de vos tâches.

La clé est de noter vos devoirs et obligations pour chaque journée. Vous pourrez ensuite les organiser par ordre de priorité. Opter à traiter les plus urgents, suivis des plus importants. En étant bien concentré sur chaque tâche, vous y arriverez en moins de temps que prévu. Vous trouverez ainsi plus de temps pour les choses que vous souhaitiez exécuter pour votre plaisir.

Savoir dire «non»

Accepter toutes les requêtes, les commandes, les ordres ou les invitations finira par vous tomber dessus. Vous devez savoir poser vos limites quand vous ne pourrez pas honorer la demande. Il n’y a vraiment pas de mal à être débordé et à ajourner certaines tâches ou certains rendez-vous.

Pour dire « non », vous n’avez pas à être désagréables avec votre interlocuteur. Exposez-lui juste votre situation avant de lui faire une proposition de moment ultérieur. S’il se montre obstiné à vous imposer la tâche sur le champ, ne vous mettez pas dans tous vos états. Restez calme et serein, sa frustration ne mérite pas de gâcher votre paix intérieure. Vous verrez, votre interlocuteur trouvera une autre solution lorsqu’il s’apercevra que vous êtes ferme sur votre décision.

Prendre du temps pour soi

Le burn out a des incidences graves tant sur le plan émotionnel, physique que psychique. Ce mal-être conduit inévitablement à la diminution de la productivité et impacte grandement la vie sociale. N’attendez pas qu’il soit trop tard pour vous occuper de vous.

Prendre du temps pour soi ne veut pas nécessairement dire dépenser une fortune pour des séances de shopping ou des vacances de rêve. Bien que tout cela soit des alternatives alléchantes, pourquoi ne pas profiter de chaque instant pour savourer la vie.

Travailler avec passion

Vous le savez sûrement déjà, il est possible de faire de sa passion son métier. Travailler dur ne conduit pas toujours au burn out. Par contre, travailler dans le malheur sur une durée prolongée contribuera à vous faire tomber. En effectuant vos tâches en prenant du plaisir, vous ressentirez moins de fatigue. Peu importe que vous ayez fait des études dans des domaines super sérieux. Si cela ne vous rend pas heureux, cela n’en vaut pas la peine. D’ailleurs, toutes les connaissances que vous avez acquises vous serviront tôt ou tard.

N’oubliez pas que votre temps est précieux. Investissez votre énergie dans ce qui vous rend fier. Trouvez le meilleur moyen de vous motiver. Chaque chose en son temps, mais faites de votre bonheur votre priorité.

