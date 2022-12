Comment présenter une demande de supplément à l’Allocation canadienne pour le logement

Les candidatures sont maintenant ouvertes pour les locataires qui souhaitent accéder au complément unique de l’Allocation canadienne pour le logement, qui permettra aux personnes éligibles de recevoir 500 $ supplémentaires.

Promis dans le cadre d’un plan d’abordabilité libéral soutenu par le NPD, un projet de loi est devenu loi le mois dernier qui a introduit à la fois cette augmentation de loyer pour les Canadiens à faible revenu ainsi que la première prestation fédérale pour soins dentaires.

Avant l’ouverture du portail de candidature le 12 décembre, des responsables fédéraux de l’Agence du revenu du Canada (ARC) ont informé les journalistes de la manière dont le système fonctionnera pour les Canadiens qui souhaitent postuler.

Une note importante pour ceux qui cherchent à accéder à cette aide fédérale non imposable est que les demandes ne sont acceptées que jusqu’au 31 mars 2023.

Si vous êtes un locataire à la recherche d’une assistance supplémentaire, voici ce que vous devez savoir.

QU’EST-CE QUE L’AIDE AU LOGEMENT ?

Les libéraux ont annoncé l’augmentation unique de 500 $ du gouvernement fédéral au programme existant de l’Allocation canadienne pour le logement à l’automne, s’engageant à aider les personnes éligibles à couvrir le coût du loyer alors qu’il continue d’augmenter à l’échelle nationale.

Encré dans l’accord NPD-Libéral, le gouvernement fédéral s’est engagé à voir le complément déployé en 2022, avec la possibilité de le renouveler dans les années à venir “si les problèmes de coût de la vie persistent”.

Le programme devrait coûter 1,2 milliard de dollars, dont 475 millions de dollars étaient inclus dans le budget fédéral de 2022.

Le financement supplémentaire a été inclus dans le budget fédéral de 2022, le gouvernement réservant 475 millions de dollars aux personnes éligibles cette année. Maintenant, les libéraux disent que le financement proposé totalise 1,2 milliard de dollars.

QUI EST ÉLIGIBLE?

Il s’agit d’un programme destiné aux locataires à faible revenu dont le revenu net ajusté est inférieur à 35 000 $ pour les familles ou à 20 000 $ pour les personnes qui paient au moins 30 % de leur revenu net ajusté en loyer.

Les candidats doivent payer un loyer pour leur propre résidence principale au Canada et doivent présenter leur propre demande.

Afin de recevoir ce paiement de 500 $ pour aider à couvrir le loyer, les candidats doivent confirmer qu’ils :

avoir produit sa déclaration de revenus et de prestations 2021;

Être âgé d’au moins 15 ans au 1er décembre 2022 ;

êtes un résident du Canada aux fins de l’impôt en 2022;

avoir sa résidence principale au Canada au 1er décembre 2022;

Avoir payé le loyer de son propre logement en 2022 ; et

Avoir payé au moins 30 % de son revenu familial net ajusté de 2021 en loyer au cours de l’année civile 2022.

Pour présenter une demande, vous n’avez pas à recevoir d’autres prestations de logement, comme l’Allocation canadienne pour le logement originale, qui est cofinancée et offerte par les provinces et les territoires.

Le gouvernement fédéral estime qu’environ 1,8 million de Canadiens, y compris les étudiants, seront admissibles à cette aide au loyer.

COMMENT LES LOCATAIRES PEUVENT-ILS POSTULER ?

Semblable à l’approche adoptée avec l’Allocation dentaire canadienne, l’ARC a mis en place un processus de demande basé sur une attestation pour recevoir cet avantage.

Les demandeurs éventuels qui se connectent à leur « Mon dossier » de l’ARC ou qui utilisent le formulaire en ligne direct pour présenter une demande doivent être prêts à fournir certains renseignements de base. Cela inclut leur adresse, à qui ils ont payé le loyer et comment contacter cette personne.

Pour ceux qui n’ont pas accès aux systèmes en ligne, l’ARC a mis en place une ligne dédiée au 1-800-282-8079 avec des agents qui peuvent aider les appelants à remplir les demandes par téléphone.

Si les candidats ont déménagé au cours de la dernière année, il leur sera également demandé de préciser combien de mois ils ont passés dans certaines résidences.

L’ARC recommande fortement de s’inscrire au dépôt direct comme le moyen le plus rapide et le plus simple de recevoir ce financement, notant que le temps d’attente estimé pour les paiements est de cinq jours ouvrables si vous êtes inscrit au dépôt direct, alors qu’il pourrait prendre 10 jours ouvrables pour recevoir un vérifier par courrier.

Les demandeurs sont priés de conserver toute documentation pertinente pour étayer leur demande au cas où l’ARC les appellerait dans les six prochaines années pour valider leur admissibilité. Cela comprend les relevés d’impôt, les reçus de location et les coordonnées du propriétaire. Les demandeurs jugés inéligibles devront rembourser la prestation.

Le gouvernement s’est engagé à ce que ceux qui reçoivent cette aide ne voient pas une réduction des autres prestations fédérales fondées sur le revenu qu’ils pourraient recevoir, comme l’Allocation canadienne pour enfants et le crédit d’impôt pour la TPS.