Comment préparer votre portefeuille alors que les taux d’intérêt continuent d’augmenter

La Réserve fédérale a adopté en juillet sa deuxième hausse consécutive de trois quarts de point de pourcentage des taux d’intérêt, dans le but de lutter contre la flambée des prix sans déclencher de récession. Et les procès-verbaux de la réunion suggèrent que la Fed n’hésitera pas à faire de nouvelles hausses jusqu’à ce que l’inflation diminue.

Quelque 88% des investisseurs s’inquiètent de la hausse de l’inflation et des taux d’intérêt, selon un rapport de JP Morgan Wealth Management étude publié lundi, interrogeant plus de 2 000 Américains, avec des suréchantillons d’investisseurs noirs et hispaniques.

Étant donné que les taux d’intérêt du marché et les prix des obligations aller dans des directions opposées – ce qui signifie que des taux plus élevés font chuter les valeurs – Newell a également été proactif avec les allocations obligataires.

Lors de la construction d’un portefeuille d’obligations, les conseillers tiennent compte de ce qu’on appelle la durée, qui mesure la sensibilité d’une obligation aux variations des taux d’intérêt. Exprimée en années, la durée prend en compte le coupon, le temps jusqu’à l’échéance et le rendement payé tout au long de la durée.

En règle générale, plus la durée d’une obligation est longue, plus elle sera sensible aux hausses de taux d’intérêt et plus son prix baissera.

“Je voudrais rester sur le court terme”, a déclaré Newell, expliquant comment un portefeuille plus important avec des obligations individuelles ou des fonds négociés en bourse à échéance définie peut offrir plus de contrôle.