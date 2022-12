Comment préparer votre maison aux températures glaciales

Alors que les tempêtes hivernales traversent de grandes parties des États-Unis, voici les mesures à prendre pour se préparer aux températures inférieures à zéro, aux vents forts et aux conditions de blizzard.

Assurez-vous d’avoir des piles supplémentaires en cas de panne de courant.

Gardez des lampes de poche, des piles supplémentaires et des couvertures supplémentaires à portée de main, ainsi qu’un ouvre-boîte, des médicaments supplémentaires, des fournitures de premiers soins, des sources de chaleur d’urgence et un extincteur, selon la National Oceanic and Atmospheric Administration, une agence gouvernementale. Faites également le plein d’aliments non périssables, comme des céréales sèches, des noix et des barres protéinées. Le National Weather Service recommande d’avoir au moins un gallon d’eau par personne et par jour pendant trois jours.

Prenez des mesures pour isoler votre maison.

Attendez-vous à ce que les températures aussi loin au sud que le Texas et la Floride plongent sous le point de congélation. Pour les États qui ne sont pas habitués au froid, les températures pourraient submerger le réseau électrique, comme elles l’ont fait l’année dernière lorsqu’une tempête hivernale a poussé le réseau texan au bord de l’effondrement et mis des millions de personnes dans des situations inconfortables et parfois dangereuses.

Si le courant est coupé et que vous comptez sur un générateur, assurez-vous de l’utiliser uniquement à l’extérieur, à plus de 20 pieds de votre maison. Il est essentiel d’avoir des détecteurs de monoxyde de carbone fonctionnels à chaque étage de votre maison. Ne chauffez pas votre maison avec un réchaud de camping, un four ou un appareil à charbon de bois. Ne faites jamais tourner les moteurs d’une voiture avec la porte du garage fermée.