Comment préparer votre iPhone pour iOS 18

Apple lance officiellement iOS 18 et iPadOS 18 le lundi 16 septembre, apportant une multitude de nouvelles fonctionnalités aux iPhone et iPad existants, telles que de nouvelles options de personnalisation de l’écran d’accueil, un centre de contrôle remanié, une application Photos remaniée, des améliorations de Mail, et plus encore.



Cet article présente certaines des choses que vous pouvez faire pour préparer votre iPhone ou iPad au dernier système d’exploitation mobile d’Apple, notamment des conseils de maintenance du stockage, des conseils de sauvegarde et quelques autres informations utiles à prendre en compte avant la mise à niveau. Mais vous devez d’abord vous assurer que votre appareil est compatible avec le nouveau logiciel.

Mon iPhone est-il compatible avec iOS 18 ?

iOS 18 est compatible avec l’iPhone XR, et donc aussi les modèles iPhone XS et iPhone XS Max dotés de la même puce A12 Bionic.

En d’autres termes, iOS 18 est compatible avec les mêmes modèles d’iPhone qu’iOS 17 :

iPhone 15

iPhone 15 Plus

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone SE (2e génération)

iPhone SE (3e génération)

iPadOS 18 abandonne la prise en charge des modèles d’iPad équipés de la puce A10X Fusion. Par conséquent, iPadOS 18 est compatible avec les modèles d’iPad suivants :

iPad Pro : 2018 et versions ultérieures

iPad Air : 2019 et versions ultérieures

iPad mini : 2019 et versions ultérieures

iPad : 2020 et versions ultérieures

Notez qu’iOS 18 sera préinstallé sur les nouveaux modèles d’iPhone 16 lors de leur lancement le vendredi 20 septembre.

Récupérer de l’espace de stockage sur l’appareil

Avant de tenter de passer à iOS 18, vous devez d’abord vous assurer que votre appareil dispose de suffisamment d’espace pour télécharger et installer le nouveau système d’exploitation par liaison radio.

Dans cette optique, il est utile de vérifier quelles applications sont actuellement installées sur vos appareils et si vous en avez vraiment besoin. Parcourez votre écran d’accueil et vérifiez vos dossiers pour éliminer toutes les applications oubliées depuis longtemps qui occupent un espace de stockage précieux.



Vous pouvez supprimer des applications en maintenant un doigt dessus et en appuyant sur le X qui apparaît dans le coin de leur icône. Vous pouvez également accéder à Paramètres ➝ Général ➝ Stockage iPhone/iPadappuyez sur les applications que vous n’utilisez pas et sélectionnez Supprimer l’applicationNotez que cette action ne peut pas être annulée, mais soyez impitoyable : vous pouvez toujours réinstaller les applications supprimées ultérieurement si vous changez d’avis.

Vérifiez la taille des applications de messagerie ou de réseaux sociaux que vous avez installées, telles que Facebook et WhatsApp. Ces applications peuvent souvent gonfler en taille après de longues périodes d’activité en raison de l’historique des conversations, de la mise en cache des médias, etc. Vous pouvez donc les supprimer et les réinstaller pour repartir à zéro.

Assurez-vous également de tenir compte des recommandations personnelles sur l’écran Stockage de l’iPhone, comme conserver les photos haute résolution dans iCloud et les versions plus petites sur votre appareil, ou laisser iOS décharger automatiquement toutes les applications que vous n’utilisez pas souvent.

Créer une sauvegarde archivée de votre appareil sur Mac

Il est recommandé de conserver une sauvegarde locale de votre appareil sur votre ordinateur au cas où quelque chose se passerait mal ou que le pire se produise et que l’installation d’iOS 18 échoue. Si vous devez rétrograder peu de temps après l’installation d’une nouvelle mise à jour iOS, il est nécessaire de créer au préalable une sauvegarde locale archivée, sinon vous ne pourrez pas revenir à ‌iOS 17/iPadOS 17‌ si les choses tournent mal.

Branchez votre iPhone sur votre Mac à l’aide du câble fourni. Autorisez l’accessoire à se connecter en cliquant Permettre dans l’invite de dialogue. Ouvrir un Chercheur fenêtre en cliquant sur l’icône du Finder dans le Dock. Cliquez sur le nom de votre appareil iOS dans la barre latérale.

Si c’est la première fois que vous connectez votre appareil à votre Mac, cliquez sur Confiance dans la fenêtre du Finder.

Robinet Confiance sur votre appareil lorsque vous y êtes invité, puis entrez votre code d’accès pour confirmer. Dans l’onglet Général, cliquez sur le cercle à côté de l’endroit où il est écrit Sauvegardez toutes les données de votre iPad sur ce Mac. Si vous souhaitez crypter la sauvegarde, cochez la case à côté de Crypter la sauvegarde localepuis entrez un mot de passe pour protéger vos données. Si vous ne souhaitez pas créer de sauvegarde chiffrée ou si vous avez déjà configuré des sauvegardes chiffrées, cliquez sur Sauvegarder maintenant. Une fois la sauvegarde terminée, vous pouvez trouver la date et l’heure de la dernière sauvegarde dans le Général onglet, juste au-dessus du bouton Gérer les sauvegardes.

Enfin, archivez la sauvegarde : Sélectionnez Gérer les sauvegardes ➝ Sélectionner la sauvegardepuis faites un clic droit sur la sauvegarde et choisissez ArchiveCela le protège contre l’écrasement par la prochaine sauvegarde locale ou contre la suppression automatique si votre Mac manque d’espace de stockage.

N’oubliez pas que cette sauvegarde ne sera pas écrasée lorsque vous sauvegarderez manuellement ou automatiquement votre iPhone à l’avenir, vous pouvez donc la restaurer à tout moment en utilisant le Restaurer la sauvegarde… option dans le même écran du Finder.

Effectuer une sauvegarde archivée de votre appareil sous Windows

L’application iTunes reste l’outil principal pour gérer un iPhone connecté sous Windows.

Branchez l’iPhone sur votre PC Windows. Dans iTunes, cliquez sur le iPhone bouton en haut à gauche. Cliquez Résumé. Si vous souhaitez crypter les données, sélectionnez l’option Crypter la sauvegarde locale option et définir un mot de passe. Cliquez Sauvegarder maintenant. Cliquez Gérer les sauvegardes. Cliquez avec le bouton droit sur la sauvegarde que vous avez créée et choisissez ArchiveCette étape supplémentaire empêche que la sauvegarde soit écrasée par la prochaine sauvegarde locale ou supprimée automatiquement si l’ordinateur manque d’espace de stockage.

Installation d’iOS 18

Lorsque iOS 18 et iPadOS 18 seront disponibles (probablement vers 10h00, heure du Pacifique/13h00, heure de l’Est, le jour de la sortie officielle, en fonction des versions précédentes) en tant que mise à jour en direct, assurez-vous que votre appareil est complètement chargé avant de démarrer le processus via Wi-Fi, car cela peut prendre un certain temps.

Pour vérifier que la mise à jour est disponible, rendez-vous sur Paramètres ➝ Général ➝ Mise à jour du logicielet attendez un instant que votre appareil contacte les serveurs d’Apple. Si vous n’êtes pas pressé, vous pouvez attendre qu’iOS 18 soit installé sur votre iPhone lorsque vous le brancherez à votre ordinateur.

Notez que les premières versions d’iOS 18 et d’iPadOS 18 n’incluent pas les fonctionnalités Apple Intelligence, Apple étant prêt à introduire les premières capacités d’Apple Intelligence dans une mise à jour à venir le mois prochain.