Comment préparer des gâteries glacées plus saines pour l’été – Shaw Local

Il n’y a rien de meilleur par une chaude journée d’été qu’un dessert glacé. La crème glacée et les sucettes glacées aux fruits peuvent vraiment faire mouche, mais les friandises fabriquées dans le commerce contiennent des quantités malsaines de matières grasses et/ou de sucre, ainsi que d’autres ingrédients douteux.

Heureusement, vous pouvez profiter de versions plus saines de friandises froides et glacées en les fabriquant vous-même. Ces recettes sont assez faciles à réaliser avec les enfants et vous pourrez en profiter tout l’été.

Sucettes glacées fondantes

J’ai toujours des tranches de banane congelées sous la main. Ils sont parfaits pour faire des smoothies et des milkshakes rapides. Si vous attendez que vos bananes soient super mûres pour les congeler, vous n’aurez pas besoin de sucre ajouté pour donner un goût sucré à vos friandises !

Ingrédients:

1½ tasse de bananes tranchées surgelées – décongeler cinq à 10 minutes à température ambiante

½ tasse de lait d’amande nature non sucré

½ cuillère à café de vanille

1/3 tasse de beurre d’amande lisse

3 cuillères à soupe de cacao en poudre

pincée de sel

moules à popsicle ou petits gobelets en papier avec des bâtons de popsicle

Les directions:

Ajouter tous les ingrédients dans un mélangeur à grande vitesse*. Mélangez par impulsions pour combiner, puis mixez jusqu’à l’obtention d’une consistance de smoothie. Cela peut prendre 60 à 90 secondes. Verser le mélange dans des moules. Congeler pendant deux heures.

* Si vous n’avez pas de mélangeur à grande vitesse, vous pouvez mélanger tous les ingrédients sauf les bananes dans votre mélangeur jusqu’à consistance lisse, puis ajouter les bananes progressivement.

Sorbet Fraise Margarita

Il y a un peu de sucre dans cette recette mais pas autant que vous en trouveriez dans un sorbet de l’épicerie ou du magasin de crème glacée.

¼ tasse) de sucre

1 tasse d’eau

4 tasses de fraises fraîches ou surgelées (Si vous utilisez des fraises surgelées, laissez-les décongeler un peu à température ambiante – elles peuvent encore avoir des cristaux de glace.)

Jus d’un citron vert

Ajouter le sucre et l’eau dans une petite casserole et mélanger. Porter à ébullition à feu vif. Réduire le feu et laisser mijoter pendant cinq minutes. Laisser refroidir. Ajouter les fraises, le sirop et le jus de lime au robot culinaire ou au mélangeur. Pulsez jusqu’à ce que les fraises soient décomposées mais pas “jus”. Cela a pris six impulsions dans mon robot culinaire ; cela pourrait prendre plus ou moins pour vous.

Verser le mélange dans un plat allant au four de 2 pintes et congeler jusqu’à ce que les bords deviennent solides (une à deux heures). À l’aide d’une fourchette, grattez les bords gelés au centre et redistribuez le mélange uniformément. Remettre au congélateur pendant encore une à deux heures jusqu’à consistance solide.

Servir:

Laisser reposer à température ambiante pendant 20 à 30 minutes jusqu’à obtention d’une cuillère.

Vous pouvez regarder des vidéos pour ces recettes et plus encore sur www.whatscookingcgh.com.

• Sherry DeWalt est la coordonnatrice des modes de vie sains pour la CGH Health Foundation à Sterling.