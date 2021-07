Comment prendre un « selfie » sur Mars ? Voici la science derrière le Perseverance Rover de la NASA

Prendre un selfie est assez facile à moins que vous n’ayez quelque chose de très gros que vous souhaitez placer dans le cadre et que la plage de votre appareil photo ne soit pas assez large. Eh bien, le rover martien Perseverance de la NASA peut également s’identifier à cela. Lorsque le rover martien a pris son selfie historique le 26 avril 2021, il devait non seulement s’adapter à un corps d’environ neuf pieds de large, mais aussi inclure son petit compagnon hélicoptère Ingenuity. Cependant, ils ne pouvaient toujours pas entrer dans le cadre. Ce qui s’est passé, c’est qu’il a fallu 62 images sous plusieurs angles et que les scientifiques de la NASA ont travaillé dur pendant une semaine pour les combiner toutes en un merveilleux selfie.

« La chose qui a attiré le plus d’attention a été de placer Ingenuity au bon endroit dans le selfie », a déclaré Mike Ravine, chef de projet instrument pour le système de caméra du rover, dans un déclaration. Ravine pense que gérer le petit hélicoptère pour qu’il se démarque également dans le selfie malgré sa petite taille était un « assez bon travail » de la part de son équipe.

Le selfie pris par le rover est vraiment large, capturant également magnifiquement l’arrière-plan. Des élévations qui ressemblent à des montagnes peuvent être vues en arrière-plan. En surface, la roue du rover imprime de la poussière remplissant les plaques de sol rocheux sont également visibles.

Le système de caméra avancé — Mastcam – Z — présent sur le bras robotique du rover, est capable de prendre des images 3D panoramiques et stéréoscopiques avec des capacités de zoom. Cependant, pour les surfaces plus proches, la caméra a été conçue pour zoomer et examiner de près des échantillons de sol, c’est pourquoi elle n’a pas une plage de selfie suffisamment large pour s’adapter confortablement aux mars errants.

La NASA a également publié le son lorsque le rover a pris le selfie historique, dans lequel le mouvement du bras robotique peut être entendu.

La NASA a lancé son Mars 2020 Rover – Perseverance – le 30 juillet 2020. Le vaisseau spatial a atterri sur la planète rouge le 18 février 2021. Ingenuity, un petit hélicoptère que la NASA a lancé pour tester s’il pouvait piloter des machines dans la gravité de Mars a fait son premier vol propulsé réussi le 19 avril 2021.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici