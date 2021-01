L’hiver est la période la plus vulnérable de l’année pour les humains. Le temps froid nous oblige à rester à l’intérieur, réduisant notre exposition au soleil, entraînant une réduction de la vitamine D. Les températures plus froides suppriment également notre système immunitaire. Les enfants, en particulier les bébés, sont plus vulnérables à cette période de l’année car ils n’ont pas de système immunitaire pleinement formé. Ainsi, il faut prendre soin de les protéger du froid.

La chaleur de la mère

Il n’y a pas mieux la source de chaleur pour un nourrisson que le corps de la mère. Un nouveau-né est incapable de maintenir sa température corporelle. Le contact physique entre une mère et son bébé est donc vital pour ce dernier. La chaleur du corps de la mère protège le bébé du froid et aide à maintenir ses fonctions vitales du corps, comme indiqué dans cette étude.

Vêtement chaud

Les vêtements en plusieurs couches empêchent la chaleur du corps de s’échapper et maintiennent ainsi une température saine. Les chaussettes et les bonnets sont indispensables, surtout après le coucher du soleil. Cependant, trop de couches de vêtements peuvent mettre l’enfant mal à l’aise. Ils devraient pouvoir bouger librement leurs membres.

Chauffage de pièce

Les températures froides peuvent nuire à la santé d’un nourrisson et augmenter sa vulnérabilité aux infections virales des voies respiratoires. L’utilisation d’un radiateur d’ambiance est donc conseillée. Les parents doivent cependant s’assurer que le radiateur n’est pas à la portée d’un enfant, car cela pourrait entraîner des accidents.

Massages

Le massage à l’huile végétale aide non seulement les nourrissons à développer leurs nerfs, leurs muscles et leurs os, mais il les garde également au chaud et contribue à améliorer la circulation sanguine. Le temps froid fait sécher la peau et devient rugueuse. L’huile aide à adoucir la peau tandis que les vitamines et les minéraux contenus dans l’huile l’enrichissent. Les crèmes et crèmes hydratantes à base de plantes pour nourrissons peuvent être utilisées pour réduire la sécheresse hivernale. Les massages aident également les nourrissons à mieux dormir.

Allaitement maternel

Pour renforcer le système immunitaire en hiver, les nourrissons ont besoin du lait maternel de leur mère. Les anticorps des virus et des bactéries développés dans le corps des mères passent aux nourrissons pendant qu’ils allaitent, ce qui les aide à être immunisés contre ces agents pathogènes. Les mères devraient allaiter leurs enfants pendant au moins les six premiers mois avant de commencer à consommer des solides.