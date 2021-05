Comment prendre soin de la santé physique et mentale après le rétablissement du Covid-19

L’expérience de survivre à Covid-19 a été déchirante et épuisante physiquement et mentalement pour de nombreux Indiens. Les rapports des médias suggèrent que plusieurs patients de Covid-19 ont subi des changements neurologiques et ont sombré dans la dépression, ou ont fait des cauchemars répétés après leur guérison.

Les récits à la première personne des médias sociaux affirment que beaucoup montrent une sensibilité à la lumière et éprouvent des douleurs corporelles et des maux de tête extrêmes. En fait, plusieurs études décrivent l’impact durable de Covid-19 sur le cerveau humain et le bien-être général des gens.

Une étude menée par l’Université d’Oxford sur plus de 230 000 patients américains a révélé qu’un survivant de Covid-19 sur trois avait reçu un diagnostic de trouble cérébral ou psychiatrique dans les six mois suivant son rétablissement. Cependant, en Inde, où l’accès aux infrastructures de santé de base pour survivre à Covid-19 est difficile, les soins post-Covid semblent être une réflexion après coup.

Comme de plus en plus de proies à ce virus mortel, les lieux de travail fonctionnent avec une dotation en personnel squelette. Ils ont donc peu de place pour la compassion et veulent que leurs employés reprennent le travail dès qu’ils montrent un signe de rétablissement. Des milliers de personnes, qui luttent économiquement pour maintenir leur famille à flot, n’ont même pas le temps ou l’espace de base pour traiter l’expérience qui a changé leur vie avec Covid-19. Pour beaucoup, le traitement du traumatisme d’être en réanimation ou de perdre des êtres chers n’a même pas commencé.

Le Dr Harish Shetty, psychiatre social à l’hôpital Dr LH Hiranandani de Mumbai, a souligné: «La démence et les accidents vasculaires cérébraux sont également courants parmi les survivants de Covid-19. Les patients, qui avaient été dans les conditions les plus critiques pendant l’infection, ont plus de difficultés avec la santé mentale. Après une expérience de mort imminente et l’incertitude générale de la pandémie, il n’est pas rare non plus que les patients aient un dilemme existentiel; et ils ont souvent tendance à réévaluer leur vie. »

«Un autre phénomène qui est remarqué chez les patients Covid-19 est la culpabilité du survivant, en particulier parmi ceux qui ont perdu leurs parents ou partenaires à cause de Covid. Ils ne peuvent pas comprendre ce qui a frappé leur vie et ont désespérément besoin de soutien et de conseils », a-t-il ajouté.

Shetty a expliqué que même les patients qui présentaient des symptômes légers et qui s’auto-isolaient donc à la maison avaient montré des signes de séquelles de santé mentale. Environ un quart des patients atteints de Covid-19, en général, ont connu des troubles émotionnels.

«Le manque de sommeil et l’insomnie totale sont les signes communs évidents. Cependant, des palpitations, un sentiment de malheur imminent, la peur de tomber mort à tout moment ont également été observés. Je connais une enseignante qui croyait que son infection à Covid n’avait pas été guérie et a insisté pour prolonger son séjour à l’hôpital, bien que ses rapports aient été négatifs. Mais ce n’est qu’un exemple. La peur a été une émotion primordiale pendant cette pandémie », a expliqué le médecin.

Le Dr Pooja Varma, psychologue basé à Bombay, a souligné que l’unité de soins intensifs était un lieu très déclencheur pour de nombreux patients.

«Les sons des bips du moniteur, le bruit des médecins qui marchent dans les couloirs peuvent être très stressants. Les choses empirent lorsque d’autres autour de vous décèdent de la même maladie. Ces patients ont également un contact minimal avec les membres de leur famille, et l’isolement et la solitude les poussent à affronter leur propre mortalité, à remettre en question le sens de la vie qu’ils avaient construite et à reconnaître la finitude de leur temps », a déclaré Varma.

«Cela peut être très accablant et provoquer de l’anxiété et de la dépression. L’une des choses les plus réconfortantes pour nous est le toucher physique. Mais ceux qui luttent avec Covid ne peuvent même pas demander un câlin à leurs proches. Par conséquent, il y a une quantité importante d’isolement physique, et cela peut être très difficile à vivre pour de nombreuses personnes », a-t-elle ajouté.

Varma a souligné que les soins et le soutien sont également nécessaires pour la famille et les amis. «Ils traitent chaque jour des patients positifs à Covid et cela peut être accablant. Ils peuvent avoir besoin d’aide mais ne penseront peut-être pas à la demander parce qu’ils accordent la priorité à la santé et au bien-être du patient au-dessus des leurs », a-t-elle expliqué.

Varma a déclaré que s’il est nécessaire pour les survivants de Covid-19 de faire une introspection, au lieu de descendre dans le vortex de la peur, s’ils parviennent à se concentrer sur la recherche du but de leur vie, en particulier après une telle expérience qui change leur vie, il pourrait les pousser dans une nouvelle direction.

«Je pense que la meilleure façon de donner un sens à vos pensées pendant cette période est de tenir un journal. La journalisation est presque une sorte d’auto-thérapie car elle vous permet de rationaliser et de travailler à travers vos pensées et d’identifier laquelle est une spirale sans fin et laquelle est basée dans la réalité. Ainsi, la journalisation est une technique très utile pour faire face. Cependant, si vous, votre famille immédiate ou un ami pensez que vous avez besoin d’une aide professionnelle, il est important d’y être ouvert; cherchez cela », a-t-elle ajouté.

La plupart des experts en santé mentale, ainsi que les médecins, conviennent que le retour au travail doit se faire à un rythme lent pour les survivants de Covid-19, et tous les lieux de travail devraient offrir un programme d’aide aux employés qui aidera leur personnel à faire face à une crise d’une telle ampleur sans précédent. escalader.

Le Dr Charu Goel Sachdeva, HOD et consultant – Médecine interne, Hôpitaux Manipal, Dwarka, New Delhi a déclaré à News18: «Après avoir quitté le travail pendant une période prolongée en raison de Covid-19, il est possible qu’un patient souffre d’anxiété et de stress en raison de la charge de travail. . Cependant, cela ne servira à rien car le corps est en convalescence même après s’être stabilisé. Par conséquent, nous vous recommandons de participer à des activités de soulagement du stress comme le yoga ou des exercices légers et de consommer une alimentation légère et nutritive. «

Sachdeva a souligné que les patients devraient continuer à surveiller leur niveau d’oxygène, faire de l’exercice régulièrement et donner à leur corps suffisamment de repos pour que leurs organes puissent récupérer complètement. Ils doivent également minimiser leur temps d’écran et leur consommation d’alcool.

Le Dr Tushar Tayal, Département de médecine interne de l’hôpital CK Birla, a déclaré: «En règle générale, les patients guéris devraient éviter de sortir immédiatement après leur guérison car le corps est toujours en train de retrouver son état sain et a besoin de soins appropriés. Mais encore, si l’on doit sortir, alors le patient doit prendre certaines précautions en le faisant. Par exemple, ils devraient porter un double masque, toujours garder un désinfectant pour les mains, maintenir une distance de six pieds dans les lieux publics et durer et le plus important est de se faire vacciner (selon les recommandations du médecin).

L’hygiène personnelle et sociale est de la plus haute importance pour un rétablissement complet. Ainsi, peu de temps après qu’un patient cesse de montrer des signes de Covid et soit testé négatif, il devrait nettoyer son environnement, surtout s’il s’isolait dans cette pièce, et nettoyer tous ses effets personnels comme les vêtements et les ustensiles. En plus de désinfecter les surfaces souvent touchées comme les boutons de porte, les interrupteurs, etc., la post-récupération est également essentielle.

Tayal a ajouté: «Si le patient est toujours en phase de convalescence et que le médecin lui a prescrit des médicaments, alors le patient doit terminer le cours de médecine sans manquer de mener à nouveau une vie saine. Terminer le cours les aidera à renforcer leur immunité tout en les gardant actifs. »

Deeksha Ahalawat, consultante – Nutrition et diététique, Hôpitaux Manipal, a déclaré à News18 que la nutrition joue un rôle important dans le chemin du rétablissement. Pendant Covid-19, le corps s’affaiblit et continue pendant des jours, même après la guérison des symptômes. Ainsi, il devient essentiel de consommer le bon type de régime.

«Le principal objectif de l’alimentation des patients atteints de Covid est de consommer des aliments qui aideraient à reconstruire les muscles, l’immunité et les niveaux d’énergie. On devrait avoir de petits repas fréquents. La plupart des patients atteints de Covid présentent une perte d’odorat et de goût ou des difficultés à avaler. Par conséquent, il est important de manger des aliments mous à de petits intervalles. Boire beaucoup de liquides, comme de l’eau tiède avec des feuilles de Tulsi pour gérer les symptômes de Covid, comme la toux et les démangeaisons de la gorge, est également recommandé. Évitez les boissons sucrées, l’alcool, le café car cela entraîne une déshydratation. Inspirez de la vapeur avec la langue au moins 2 à 3 fois par jour », a déclaré Ahalawat.

Ahalawat a souligné que les aliments ne devraient pas être trop cuits car ils entraînent une perte de vitamines essentielles. Idéalement, les aliments en conserve devraient être évités, mais si l’on doit opter pour cela, une bonne option est d’opter pour ceux sans sucre ni sel ajoutés.

Le renforcement de l’immunité est un processus à long terme et continu, a déclaré le Dr Prachi Jain, Département de diététique de l’hôpital CK Birla. «On peut renforcer leur immunité en incluant les vitamines A, C, D et E, des minéraux comme le zinc, le sélénium et le magnésium dans leur alimentation. Il est également important de consommer suffisamment de protéines dans votre alimentation et d’inclure des prébiotiques, des probiotiques et des fibres. Les épices et herbes indiennes ont des propriétés anti-inflammatoires et antivirales pour renforcer également le système immunitaire », a-t-elle expliqué.

«Pour gérer la santé cardiaque après la récupération de Covid, il faut consommer un régime pauvre en graisses, en cholestérol et en fibres avec une combinaison d’hydrates de carbone complexes et d’oméga 3 et 6. Les patients qui ont eu de graves problèmes respiratoires et des lésions pulmonaires devraient consommer un glucide complexe et un régime riche en protéines; les graisses doivent être insaturées avec la combinaison d’oméga 3 et 6 », a-t-elle ajouté.

