Comment prendre sa retraite avec 2 millions de dollars si vous gagnez 100 000 $ par an

C’est une bonne idée de commencer à épargner un petit pourcentage de votre salaire dès que possible. C’est un moyen simple de vous assurer que vous êtes prêt pour la retraite.

En règle générale, la plupart des conseillers financiers vous suggèrent d’économiser de 10 à 15 % de vos revenus.

Voici une étude de cas en supposant que vous commencez sans épargne, que vous prévoyez de prendre votre retraite à 65 ans et que vous avez des investissements qui rapportent 6 % par an.

Si vous voulez prendre votre retraite avec 2 millions de dollars, vous devrez investir environ 12 % d’un salaire de 100 000 $ à partir de la vingtaine. Attendre d’être plus âgé nécessitera une plus grande partie de votre salaire. Si vous attendez jusqu’à vos 30 ans, alors ce nombre est plus proche de 17 % de votre salaire. Dans la quarantaine, le pourcentage de votre salaire que vous devrez épargner grimpe à 35 %. Cela ne tient pas compte de variables telles qu’une éventuelle augmentation ou diminution de salaire, une correspondance avec l’employeur, l’inflation ou toute autre courbe de la vie.

