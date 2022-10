Comment prendre sa retraite au milieu de l’inflation, selon les conseillers financiers

Nous avons demandé à quatre des conseillers financiers qui figuraient sur la liste FA 100 de CNBC en 2022 ce qu’ils entendaient de leurs clients plus âgés et comment ils réagissaient.

La valeur d’une pension est basée, en partie, sur les taux d’intérêt actuels, a-t-il expliqué. Plus précisément, à mesure que les taux augmentent, certaines personnes peuvent voir la valeur de leur pension chuter parce que la formule suppose que leur argent pourrait susciter plus d’intérêt dans des placements à risque faible ou nul.

Il a déclaré que les pensions peuvent être investies dans des obligations d’État et d’entreprise de haute qualité, et même dans des actions.

La combinaison actuelle de la hausse des prix et de la volatilité du marché peut être difficile à gérer en même temps, car elle a tendance à nécessiter des solutions opposées : les gens veulent disposer de liquidités suffisantes pour surmonter une baisse des actions, mais c’est une exposition accrue aux actions qui peut généralement contribuer le plus à atténuer la douleur de l’inflation.

“Nous sommes entrés en 2022 avec une position de trésorerie de 10% pour la plupart des clients, et cela a été le vent dans nos voiles”, a déclaré Abusaid. “Cela nous permet de rassurer les clients sur le fait que leurs besoins essentiels sont plus que couverts pour le moment.”

Parmi les quasi-retraités, “Je pense que la préoccupation la plus courante est toujours : ‘Ai-je assez d’argent ?'”, a déclaré Mark R. Mirsberger, PDG de Dana Investment Advisors à Waukesha, Wisconsin. L’entreprise est classée au deuxième rang de la liste FA 100 de cette année.

« Ce qui est nouveau, c’est [that] Les risques et les restrictions de Covid ont poussé certains retraités à repenser leur longévité et leur désir d’accélérer leurs dépenses et leur plaisir de vivre.”

La pandémie a “renforcé la réalité de notre mortalité”, a-t-il ajouté, et a conduit les clients plus âgés à faire des voyages plus chers et à ne pas reporter certaines expériences ou dépenses dans un avenir lointain.

Malgré la hausse des taux d’intérêt et les opportunités attrayantes sur le marché obligataire, a déclaré Mirsberger, la société s’attend à ce que les actions offrent des rendements plus élevés que les obligations au cours de la prochaine décennie, “et nous pensons donc qu’une allocation avec 50% à 70% d’actions est idéale pour la plupart des retraités avec sur des horizons temporels de 10 ans. »