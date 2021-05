Comment prendre le contrôle de votre bien-être mental et physique

Michael Spellacy, DO

Quelle année ces 12 derniers mois ont été.

Une pandémie, de nouvelles préoccupations financières, l’enseignement à domicile, les changements au travail, la distanciation sociale, ces maudits masques – ainsi que tous nos facteurs de stress normaux – ont vraiment changé notre vision de la vie.

Dans mon rôle de médecin de famille, je vois plus de patients ayant des problèmes de santé plus graves. Il semble être motivé par la peur de l’inconnu qui nous entoure.

En cédant à la peur, nous pouvons facilement perdre le contrôle de ce qui doit être fait. En nous autonomisant, nous récupérons ce contrôle.

Alors, reprenons le contrôle et réfléchissons à ce qui est vraiment important dans nos vies, à commencer par notre santé mentale et physique. Prenez votre téléphone, un stylo et du papier et faisons en sorte que cela se produise maintenant.

Rendez-vous médicaux manqués ou retardés? Cela doit être une priorité absolue. Je dis toujours à mes patients qu’il n’y a rien de mal à être égoïste en ce qui concerne votre propre santé.

Si vous avez annulé votre mammographie, retardé votre coloscopie ou avez choisi d’attendre pour voir votre médecin, il n’y a pas de meilleur moment que maintenant pour appeler votre médecin et reporter ce rendez-vous ou l’intervention manquée.

Ensuite, une alimentation saine est un excellent moyen de se sentir mieux à la fois mentalement et physiquement. Allez chercher dans votre cuisine et notez le nombre de fruits et légumes que vous voyez.

Votre objectif devrait être de manger cinq à neuf portions par jour. Si vous n’en mangez pas autant, ce n’est pas grave. Nous pouvons commencer par rédiger une liste d’épicerie et en faire notre priorité.

Les fruits et légumes vous aideront à augmenter votre énergie et à améliorer votre humeur, ce qui facilitera la gestion de ces temps difficiles.

L’exercice est si important pour votre santé mentale et physique. Si vous avez des inquiétudes concernant le démarrage d’un programme d’exercice, appelez votre médecin et prenez rendez-vous pour discuter de vos préoccupations.

Une fois que vous êtes autorisé à commencer, vous pouvez utiliser le stylo et le papier pour programmer 30 minutes par jour, cinq jours par semaine – ce n’est que deux et demie des 168 heures d’une semaine. Facile, non?

Enfin, notez les choses que vous aimez, les choses qui vous rendent heureux, les choses qui vous font rire, puis donnez-vous les moyens de les concrétiser.

Michael Spellacy, DO, est médecin de famille chez UPMC Hamot Primary Care Partners.