Comment prendre des suppléments de calcium pour une absorption maximale

Le mot « calcium » pourrait évoquer l’image d’un grand verre de lait de vache. Bien qu’une tasse de lait soit une excellente source de calcium, ce minéral est également abondant dans le yaourt, le tofu, le poisson en conserve et le lait végétal enrichi. Étonnamment, même les légumes-feuilles et le brocoli apportent de petites quantités de calcium à l’alimentation. Cependant, si votre consommation de ces aliments riches en calcium est faible, on vous a peut-être conseillé de prendre un supplément de calcium pour répondre à vos besoins quotidiens et favoriser la santé de vos os.

Obtenir suffisamment de calcium dans la journée va au-delà du maintien de os et de dents solides. « Le calcium joue également un rôle important dans la coagulation sanguine, en aidant les muscles à se contracter et en régulant le rythme cardiaque et les fonctions nerveuses », explique Kristen Hruschak, RD, fondateur de Aging Well Nutrition Services. La majorité du calcium est stockée dans les os, et le corps puise et reconstitue constamment ses réserves de calcium pour soutenir ces fonctions vitales et maintenir l’équilibre, explique-t-elle. Heureusement, vous pouvez aider votre corps à reconstituer ses réserves de calcium grâce à des changements alimentaires et à des suppléments. Mais pour tirer le meilleur parti de votre supplément de calcium, il est important de le planifier correctement. Continuez à lire pour savoir comment maximiser l’absorption de votre supplément de calcium.

Facteurs affectant l’absorption du calcium

Âge

Le processus naturel de vieillissement diminue la capacité de notre corps à absorber le calcium. Hruschak explique que l’absorption du calcium dans les intestins dépend fortement de la présence de la forme active de la vitamine D, appelée calcitriol. Nos reins jouent un rôle central dans la conversion de la vitamine D en calcitriol. Cependant, à mesure que nous vieillissons, les reins peuvent devenir moins efficaces dans ce processus, ce qui entraîne une absorption réduite du calcium et un risque accru de perte osseuse. Par conséquent, les personnes âgées ont besoin de plus de calcium que les autres populations adultes pour prévenir les carences en calcium et maintenir la santé des os.

Statut hormonal

Pendant la ménopause, les niveaux d’œstrogènes chutent, ce qui pose un problème pour vos os. L’hormone joue un rôle crucial dans le maintien de la densité et de la solidité des os en améliorant l’absorption du calcium, en favorisant la formation osseuse et en inhibant la dégradation osseuse. Avec des niveaux d’œstrogènes plus faibles, vous pourriez subir une perte osseuse et un risque accru d’ostéoporose. Si vous êtes en périménopause ou en ménopause, assurez-vous de consommer suffisamment de calcium dans votre alimentation.

Type de supplément de calcium

En parcourant les rayons des magasins, vous trouverez un large choix de suppléments de calcium disponibles sous diverses formes. Certaines des formes les plus courantes comprennent le carbonate de calcium, le citrate de calcium, le gluconate de calcium et le lactate de calcium. Parmi les options, Hruschak affirme que le citrate de calcium, le lactate et le gluconate sont plus facilement absorbés et ont tendance à être mieux tolérés que le carbonate de calcium.

Moment optimal pour la prise de suppléments de calcium

Synchronisation avec les repas

Associer votre supplément de calcium avec ou sans repas a un impact sur sa qualité d’absorption et son efficacité. Le citrate de calcium, le lactate et le gluconate sont bien absorbés à tout moment de la journée et peuvent être pris avec ou sans nourriture, explique Hruschak. En revanche, si vous utilisez du carbonate de calcium, prenez-le avec de la nourriture ou immédiatement après avoir mangé pour améliorer l’absorption. Cela réduit également le risque d’effets secondaires gastro-intestinaux, comme les gaz, les ballonnements ou la constipation.

Cependant, les types d’aliments que vous consommez peuvent également avoir un impact sur l’absorption du calcium. Par exemple, les phytates sont des composés végétaux présents dans le son, les noix, les grains entiers, les haricots secs et les graines qui peuvent se lier au calcium et rendre le minéral difficile à absorber, explique Hruschak. De même, les oxalates présents dans la rhubarbe, les épinards, les noix et le thé peuvent faire de même. Faire tremper les haricots secs et cuire ces aliments peut minimiser leur interférence. Vous pouvez également prendre votre supplément de calcium séparément des repas riches en ces aliments.

S’éloigner des médicaments

Certains médicaments peuvent également interférer avec l’absorption du calcium. Notamment, les glucocorticoïdes, comme la prednisone, peuvent réduire l’absorption du calcium. Il est généralement recommandé de prendre des suppléments de calcium deux à quatre heures après ces médicaments pour une absorption optimale, explique Hruschak. D’autres médicaments susceptibles d’interagir négativement avec les suppléments de calcium comprennent le lithium, les antibiotiques quinolones, le dolutégravir et la lévothyroxine. Si vous prenez à la fois du calcium et l’un de ces médicaments, demandez à votre fournisseur de soins de santé si vous devez surveiller votre taux de calcium.

Prendre des suppléments de calcium avec d’autres nutriments

Pour tirer le meilleur parti de votre supplément de calcium, prenez-le en association avec de la vitamine D, du magnésium et de la vitamine K. Il a déjà été établi que la vitamine D est un duo puissant avec le calcium : ils sont comme les principaux acteurs d’un (renforcement des os). film. Le magnésium joue un rôle de soutien : il aide à activer la vitamine D. Il ne faut pas non plus oublier la vitamine K, qui joue un rôle qui lui est propre dans le mix. La vitamine K (en particulier la vitamine K2) active les protéines nécessaires à la minéralisation osseuse. Ce processus aide également à prévenir la calcification des vaisseaux sanguins, liée aux maladies cardiovasculaires. Un apport suffisant en vitamine D, en magnésium et en vitamine K dans votre alimentation, ainsi qu’en calcium, peut être grandement bénéfique pour les os et la santé en général.

Conseils pour améliorer l’absorption des suppléments de calcium

Lorsqu’il s’agit de maximiser l’absorption des suppléments de calcium, Hruschak recommande ce qui suit :

Ne prenez pas plus de 500 à 600 milligrammes de calcium à la fois. Des doses plus petites sont plus faciles à absorber. Espacement des suppléments à au moins quatre heures d’intervalle.

Associez des suppléments de calcium à des suppléments de vitamine D pour une meilleure absorption.

Bien que le citrate de calcium, le lactate et le gluconate soient généralement bien absorbés, qu’ils soient pris avec un repas ou non, il y a un avantage supplémentaire à prendre du calcium et de la vitamine D avec un repas. En effet, les graisses alimentaires provenant de vos aliments stimulent l’absorption de la vitamine D. Le résultat ? Meilleure absorption du calcium.

Évitez les aliments riches en oxalate et en phytate, ainsi que les doses élevées de caféine au moment de prendre des suppléments de calcium.

L’essentiel

Pour tirer le meilleur parti de votre supplément de calcium, pensez à la dose et aux aliments avec lesquels vous le prenez, ainsi qu’aux médicaments que vous prenez. Bien que vous puissiez prendre du citrate de calcium, du lactate et du gluconate avec ou sans repas et à différents moments de la journée, vous tirerez le meilleur parti de votre supplément de calcium si vous le prenez avec de la nourriture, en particulier des aliments qui contiennent de la vitamine D, et assurez-vous votre alimentation contient suffisamment de magnésium et de vitamine K. Si vous prenez un supplément de calcium, consultez votre fournisseur de soins de santé pour obtenir des conseils spécifiques à vos besoins en matière de santé.