Comment prendre des résolutions du Nouvel An que vous pouvez réellement tenir

C’est à nouveau cette période de l’année – quand apparemment chaque publicité, publication sur les réseaux sociaux ou être cher bien intentionné est rapide pour vous rappeler à quel point vous êtes dû pour un rafraîchissement, un redémarrage, une nouvelle image de marque. L’amélioration de soi est difficile à tout moment de l’année, mais vous pouvez ressentir une pression supplémentaire pour vous lancer dans un changement de vie au début de la nouvelle année. Le désir de se fixer des objectifs survient souvent au début d’une nouvelle semaine, d’un mois, d’une année, d’un semestre ou d’un anniversaire, surnommé «l’effet nouveau départ». Lorsque l’ardoise est effacée à quelque titre que ce soit, les gens se sentent plus obligés de relever un défi.

Les résolutions du Nouvel An ont mauvaise réputation car elles sont notoirement inaccessibles. Des études et des sondages montrent que les gens ne sont pas doués pour s’en tenir aux résolutions, les abandonnant au cours du premier mois. Cependant, le processus que vous prenez pour atteindre l’objectif a plus de poids que de simplement faire le choix de changer.

“Le problème n’est pas les résolutions elles-mêmes, c’est la façon dont nous les abordons”, explique Katy Milkman, professeur à la Wharton School de l’Université de Pennsylvanie qui étudie l’effet nouveau départ, est l’hôte du podcast Choixologieet auteur de Comment changer : la science pour passer de là où vous êtes à là où vous voulez être. “Et c’est là que la science peut aider.”

Prenez des résolutions significatives et axées sur la valeur

S’en tenir à une résolution est beaucoup plus facile lorsqu’elle correspond à vos priorités. Viser à dépenser moins d’argent est un objectif impressionnant, mais il existe de nombreuses opportunités de consommation (et des publicités ciblées vous incitant à le faire). Charissa Chamorro, psychologue superviseure à l’École de médecine Icahn du mont Sinaï, recommande de réfléchir aux cinq principales valeurs de votre vie et de déterminer comment votre objectif de dépenser moins est lié à ces valeurs. “Peut-être que vos valeurs sont d’être plus écologiques et de ne pas consommer autant”, dit-elle. “Alors cela peut être une motivation pour vous en tenir à vos habitudes.”

Qu’est-ce qui compte le plus pour vous dans la vie ? De quelles manières vos tentatives d’auto-amélioration peuvent-elles servir ces valeurs ? S’il est important pour vous de passer du temps tranquille dans votre journée, mais que vous êtes frustré chaque fois que vous essayez de méditer, peut-être que lire un livre avant de vous coucher est une intention plus réalisable.

Soyez très précis sur la façon dont vous travaillerez pour atteindre vos objectifs

Le problème avec les résolutions, dit Milkman, c’est qu’elles sont trop abstraites : Je vais être plus patient, je vais faire plus de bénévolat, je vais faire des économies. Ces objectifs sont admirables, mais ils n’offrent pas de guide sur la façon d’atteindre ces résolutions. Après avoir défini votre objectif de référence, planifiez comment vous allez le faire. Posez-vous des questions comme « Quand vais-je faire du bénévolat ? » « Où vais-je faire du bénévolat ? » « Comment vais-je y arriver ? » « Combien d’heures par semaine vais-je consacrer au bénévolat ? » La recherche suggère que lorsque les gens sont intentionnels quant à la façon de mettre en œuvre un changement, ils sont plus susceptibles d’atteindre leurs objectifs.

Le contexte est crucial pour vos plans. “Nos objectifs peuvent donner le ton et nous motiver à créer des habitudes”, dit Chamorro, “mais c’est en fait l’engagement dans des comportements quotidiens et spécifiques au contexte qui crée une habitude.” Si vous réfléchissez à la manière d’atteindre une résolution, telle que la résolution populaire d’améliorer la condition physique, réfléchissez à la manière dont cet objectif s’intègre dans vos routines préexistantes. Peut-être que vous enfilez des vêtements de sport juste après avoir fait votre lit et avant de vous brosser les dents, puis vous partez pour une promenade de 10 minutes. Peut-être que vous voulez réduire votre consommation d’alcool au cours de la nouvelle année. Rendez votre environnement plus propice à cet objectif et retirez toutes les boissons pour adultes de votre maison et échangez votre verre de vin relaxant avec un cocktail sans alcool.

Pour les personnes dont le temps est déjà limité, ajouter plus d’éléments à votre liste de tâches peut être un frein à l’amélioration personnelle. Milkman suggère de se concentrer sur un objectif gérable à la fois. Au lieu de jurer d’être un parent, un enfant et un ami plus présent, consacrez 30 minutes par semaine à un appel téléphonique avec vos parents.

Décomposez votre résolution en mini-objectifs

Les résolutions du Nouvel An ont tendance à tomber sous l’égide des objectifs comportementaux, où quelqu’un s’engage à faire quelque chose de différent dans sa vie, explique Denise Rousseau, professeure de comportement organisationnel et de politique publique à l’Université Heinz à l’Université Carnegie Mellon. Se lancer dans un changement de vie massif n’est pas durable pour la plupart des gens, et des étapes importantes peuvent sembler accablantes et difficiles. Les gens abandonnent souvent leurs objectifs s’ils sont trop faciles ou beaucoup trop difficiles, dit Milkman, donc décomposer vos résolutions en cibles de la taille d’une bouchée aide les gens à s’en tenir à ces objectifs. Par exemple, si vous vous résolvez à manger plus sainement, un premier mini-objectif serait d’acheter plus de fruits et de légumes. Deuxièmement, essayez de ne pas laisser ces aliments se gâter. Ensuite, préparez et consommez ces fruits et légumes trois jours par semaine, et augmentez à partir de là. “La sauce secrète de l’établissement d’objectifs est de le décomposer en stratégies de tâches et sous-objectifs”, explique Rousseau. “Vous êtes moins susceptible de le laisser tomber parce que cela commence à sembler trop important, trop difficile à faire, trop difficile à intégrer dans ma vie.”

Un article récent co-écrit par Milkman a montré que lorsqu’ils étaient confrontés à un engagement important d’accepter de faire du bénévolat pendant 200 heures par an, les gens non seulement s’en tenaient à leur objectif, mais consacraient en fait plus d’heures au bénévolat lorsque l’objectif était divisé en quatre heures par an. semaine au lieu d’heures par an. Donc, si vous cherchez à économiser pour de grandes vacances cette année, vous dire d’économiser 5 $ par jour sera plus efficace que d’atteindre 150 $ d’économies par mois, même si elles sont égales au même montant.

Rendez vos mini-objectifs amusants et gratifiants

Parfois, atteindre nos objectifs est inconfortable et désagréable, comme les premières fois au gymnase ou lorsque votre nouveau passe-temps devient un peu ennuyeux. Lorsque ces moments ennuyeux et douloureux surgissent, il est peu probable que les gens persistent avec le changement, dit Milkman. Cependant, rendre ces tâches ou ces sensations plus agréables et gratifiantes vous aide à vous y tenir. Si vous vous engagez à lire davantage, offrez-vous un café au lait lorsque vous êtes sur le point de prendre un livre. Ou enregistrez votre podcast préféré pour le savourer pendant que vous faites votre promenade quotidienne auto-imposée. “En combinant une tentation avec une corvée”, dit Milkman, “cette corvée devient quelque chose qui est en fait associée au plaisir et vous commencez à l’attendre avec impatience au lieu de la redouter.”

L’intégration d’une composante sociale rend non seulement vos tâches plus agréables, mais avoir un partenaire responsable vous aide tous les deux à atteindre vos objectifs. Demandez à un ami avec un objectif similaire de partager des conseils et de la solidarité – et de faire d’une corvée potentielle un événement social. Surtout si votre objectif est de boire moins, enrôler un ami de course est un moyen de rattraper son retard, de cocher quelques éléments sur votre liste de choses à faire et de socialiser sans les pressions de l’alcool. “Lorsque nous donnons des conseils à d’autres qui travaillent vers des objectifs similaires, cela améliore en fait nos propres performances”, déclare Milkman. “Avoir une situation de coaching en va-et-vient avec quelqu’un d’autre s’efforçant dans une direction similaire peut être utile.”

L’idée est que vos mini-objectifs deviennent une partie du tissu de votre vie, “plutôt qu’un simple fil”, dit Rousseau. Les tâches autonomes – comme aller au gymnase – sont difficiles à maintenir seules, mais aller à un cours de yoga avec un ami ou s’offrir des sushis par la suite aide à intégrer ces activités dans nos horaires. “Si je fais ça, j’obtiens ça”, dit Rousseau. « Si je fais ça, je vois ces gars-là ; si je fais ça, ça m’emmène dans ce quartier et ensuite je ferai ces autres choses.

Soyez prêt lorsque vous vous trompez ou que vous voulez arrêter

Inévitablement, il viendra un jour où vous briserez votre série de tricot ou devrez dépenser de l’argent pour une dépense imprévue et manquerez votre objectif financier. Tout le monde dérape, mais ceux qui voient les erreurs comme une opportunité de croissance plutôt que comme un échec sont mieux placés pour aller de l’avant, dit Milkman. “Des recherches montrent qu’en gros, si vous enseignez aux gens la malléabilité de choses comme le QI et la performance à l’école, cela conduit à de meilleurs résultats parce qu’ils arrêtent de penser, ‘Dieu, je suis si stupide’, quand quelque chose ne va pas – c’est comme, “Oh, j’ai juste besoin d’étudier plus dur et je peux faire mieux”, dit-elle. “Ce n’est pas seulement une question de résultats scolaires.”

Embrassez les jours de repos, les friandises, la restauration des tentations – et rappelez-vous que la clé de la réalisation des objectifs est la persévérance, pas la perfection, dit Rousseau. En fait, manquer quelques jours d’un nouveau comportement n’a pas d’impact sur le processus d’accoutumance, selon une étude. Dans ces moments de faillibilité, renouez avec votre objectif. Pourquoi avez-vous pris cette résolution ? Où veux-tu être dans un an ? “Lorsque nous avons ce genre d’interruptions, l’idée est de réaffirmer votre engagement envers l’objectif en réfléchissant au résultat que vous voulez, quel est le moi que vous voulez être et où vous en êtes maintenant”, dit-elle. “Cet écart est quelque chose que je veux fermer… Donc ça me remet sur la bonne voie.”

Lorsque vous déterminez le nombre de jours par semaine ou par mois que vous souhaitez consacrer à un nouveau passe-temps, par exemple, intégrez également des journées « sortez de prison sans prison ». Si vous vous disiez que vous pratiqueriez la guitare sept jours sur sept avec trois jours de “sortie de prison gratuite”, vous atteindriez toujours votre objectif si vous preniez l’instrument quatre jours par semaine. La recherche montre que les gens sont plus susceptibles de persévérer dans leurs objectifs avec ces journées de “réserve d’urgence” intégrées à leur emploi du temps, car le pardon intégré est intrinsèquement plus accessible.

Viser l’amélioration de soi n’est jamais une mauvaise idée, dit Rousseau, et malgré le cliché des résolutions du Nouvel An, vous ne devriez pas vous sentir dissuadé de vouloir vous améliorer. Soyez simplement clair avec vos intentions, établissez une feuille de route avec des repères plus petits en cours de route et ne laissez pas les revers faire dérailler votre progression.

Encore mieux est là pour vous offrir des conseils pratiques et approfondis pour vous aider à vivre une vie meilleure. Avez-vous une question sur l’argent et le travail; amis, famille et communauté; ou la croissance personnelle et la santé? Envoyez-nous votre question en remplissant ce formulaire. Nous pourrions en faire une histoire.