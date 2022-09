L’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max disposent d’un système d’appareil photo amélioré qui peut prendre des photos de 48 mégapixels, mais uniquement en mode ProRAW qui est désactivé par défaut sur les nouveaux modèles.

Les images 48MP conservent plus de détails dans le fichier image. Cela permet aux utilisateurs de zoomer et d’avoir plus de contrôle créatif lors du recadrage.

Les fichiers ProRAW sont 10 à 12 fois plus volumineux que les fichiers JPEG, et les fichiers ProRAW sont encore plus volumineux lorsque 48MP est sélectionné comme résolution. Apple avertit que si vous stockez les fichiers sur votre appareil, vous risquez de manquer d’espace plus rapidement que prévu.

Comment prendre des photos ProRAW 48MP sur iPhone 14 Pro

Ouvrez l’application Paramètres et sélectionnez Appareil photo

Appuyez sur l’option Formats et appuyez sur la bascule Apple ProRAW

Dans l’option de résolution ProRAW nouvellement affichée, sélectionnez 48 MP

Les photos ProRAW 48MP ne sont disponibles que sur l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max, et non sur l’iPhone 14 ou l’iPhone 14 Plus.

Suivez @TheApplePost sur Twitter pour les dernières couvertures et analyses sur tout ce qui concerne Apple. Lisez les dernières histoires de la journée et restez au courant des dernières nouvelles d’Apple, des fuites d’iPhone et des rumeurs de Mac avec le Application theapplepost.com – disponible sur l’App Store.