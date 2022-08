Comment prendre de superbes photos sous-marines avec un iPhone

Les iPhones sont assez résistants à l’eau depuis un certain temps – l’iPhone 7 a été le premier à introduire la résistance à l’eau IP67, et il est passé à IP68 avec l’iPhone 11 et les versions ultérieures. Cependant, il existe un malentendu courant entre la résistance à l’eau et l’étanchéité, en particulier en ce qui concerne les smartphones.

Alors que les iPhones récents peuvent techniquement être immergés jusqu’à 30 minutes, ils ne résistent que jusqu’à quelques mètres et ce n’est certainement pas recommandé par Apple. En tant que tel, les dégâts d’eau peuvent toujours annuler votre garantie, vous laissant avec une brique détrempée coûteuse.

Cela est généralement dû à des éléments tels que la pression de l’eau, les produits chimiques dans l’eau réagissant avec votre téléphone, la dégradation du joint étanche au fil du temps et bien plus encore. Cela signifie que l’iPhone n’est pas vraiment conçu pour être emporté dans une piscine ou au fond de la mer – du moins pas sous sa forme « nue ».

La question est, si l’iPhone n’est pas vraiment conçu pour aller sous l’eau, comment prendre de superbes photos sous-marines sur votre iPhone ? Voici quelques trucs et astuces si vous voulez prendre des photos de qualité sous l’eau et éviter d’engorger votre iPhone.

Investissez dans une coque étanche

Avec ce qui précède à l’esprit, il n’est pas surprenant que le meilleur conseil que nous puissions donner pour prendre des photos sous-marines avec votre iPhone est d’investir dans un étui étanche.

Shellbox

Ceux-ci sont de toutes formes et tailles en fonction de vos besoins, allant des sacs étanches bon marché comme le 8,99 $ / 10,99 £ Boîtier étanche incassable qui gardera votre iPhone au sec pour des étuis plus spécialisés comme le 52,99 $ / 45,99 £ Boîtier étanche Shellbox dédié à la photographie sous-marine, donnant accès à des boutons physiques pour activer l’obturateur de l’appareil photo et un couvre-objectif de haute qualité.

Certains vous permettent même d’interagir avec votre écran tactile sous l’eau, ce qui est particulièrement pratique pour la photographie sous-marine.

Préparez vos paramètres de prise de vue

Avant de vous mettre à l’eau, assurez-vous de régler les paramètres de l’appareil photo de votre iPhone. Pourquoi? En termes simples, vous ne pouvez pas interagir avec l’écran tactile de votre iPhone lorsqu’il est immergé – en fait, sans étui, il enregistrera l’eau touchant l’écran comme une entrée de robinet. Cela pourrait être chaotique sous l’eau.

Certains cas annulent le problème d’entrée, comme indiqué ci-dessus, mais ils sont toujours difficiles à utiliser sous l’eau.

Lewis Peintre / Fondeur

Dans cet esprit, sélectionnez la résolution des images ou des vidéos, sélectionnez les filtres que vous souhaitez appliquer et tout autre réglage que vous souhaitez effectuer avant de vous submerger, vous et votre iPhone.

Cela vaut également pour l’exposition et la mise au point, car vous ne pourrez pas les régler sous l’eau. Pour de meilleurs résultats, appliquez un verrouillage de mise au point sur la chose la plus éloignée que vous puissiez voir avant d’entrer dans l’eau.

Pensez à l’éclairage

Comme pour la prise de photos sur terre, l’éclairage est extrêmement important lorsqu’il s’agit de photographie sous-marine. En fait, avec la réfraction de la lumière et d’autres propriétés sous-marines, il peut être beaucoup plus difficile d’obtenir une photo bien éclairée.

Le meilleur conseil est de prendre des photos par temps ensoleillé où les environnements sous-marins seront bien éclairés, et vous pouvez également essayer de prendre des photos vers le haut vers la surface pour un éclairage de fond supplémentaire.

Si ce n’est pas possible, ne pas utilisez le flash intégré de votre iPhone pour éclairer la scène. La plupart des boîtiers couvrent le boîtier de l’appareil photo, de sorte que la lumière de votre flash se reflétera sur le couvercle extérieur et rendra les images inutiles.

Würkkos

Pensez plutôt à investir dans une torche de plongée comme la 119,99 $/£69.99 Torche de plongée Wurkkos pour fournir un meilleur éclairage sous l’eau.

Restez stable

Les meilleures photos sont prises d’une main ferme, et cela s’applique également à la photographie sous-marine.

Cela peut être un peu plus difficile en fonction des courants, nous vous recommandons donc acheter un monopode pas cher qui maintiendra votre téléphone bien en place pendant que vous prenez vos superbes images sous-marines.

L’utilisation d’une minuterie de trois secondes pour prendre des photos sur votre iPhone est une autre option, car l’utilisation des boutons de volume physiques pour capturer des images peut créer une légère oscillation.

Être habillé correctement

Bien que cela ne soit pas directement lié à la prise de photos sous l’eau, il convient également de souligner que les vêtements peuvent faire une grande différence dans l’expérience de prise de vue sous l’eau.

En plus de se sentir plus à l’aise sous l’eau, il est utile d’avoir des poches pour ranger votre iPhone ou tout autre accessoire dont vous pourriez avoir besoin.

Séchez complètement votre iPhone

Une fois de retour sur la terre ferme, cela vaut la peine de sécher complètement votre iPhone pour éliminer tout résidu de l’eau.

Dominik Tomaszewski / Fonderie

Il est également recommandé de ne pas charger votre iPhone pendant quelques heures, car de l’eau pourrait avoir pénétré dans le port de charge et, comme nous le savons tous, l’eau et l’électronique ne se mélangent pas.

Maintenant que vous avez toutes les informations dont vous avez besoin, qu’attendez-vous ? Assurez-vous de nous taguer dans vos photos sous-marines épiques sur Twitter et Instagram.

Contenu connexe susceptible de vous plaire