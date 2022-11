Comment prendre de meilleures photos de sport sur votre téléphone : 5 conseils pour des photos de haute qualité

Le football moderne est un flou de caméraphones, les fans de football sortant tous leurs appareils dès que les joueurs apparaissent. Que vous soyez quelqu’un qui s’assoit près du terrain juste pour attraper vos joueurs préférés ou que vous traîniez après les matchs pour les voir sur le chemin du bus, c’est un art d’essayer de prendre la pose parfaite.

Mais bien que la plupart d’entre nous se considèrent comme le prochain David Bailey (demandez à votre mère), peu peuvent se vanter d’avoir la capacité technique. Alors que la norme du téléphone mobile moderne s’améliore d’année en année, l’épidémie de photos de fans épouvantables est toujours un problème. Vous l’avez vu sur Instagram : vous pouvez à peine distinguer qui est qui. Eh bien plus maintenant.

Nous savons exactement comment obtenir les meilleurs clichés. Jetez un coup d’œil à toutes les photos de cette pièce – elles ont toutes été prises avec un téléphone.

1. Obtenez le meilleur téléphone de qualité

Écoutez, on ne va pas vous mentir, ici. Si vous voulez gagner la Premier League, cela aide probablement d’acheter les meilleurs joueurs. Nous pourrait vous dire qu’il est possible de prendre la plus grande photo de tous les temps sur un téléphone Motorola Razr – mais ce serait malhonnête.

Non, vous allez devoir vous procurer un téléphone décent si vous voulez prendre les meilleures photos possibles – et l’Erling Haaland de la technologie de l’appareil photo est le GooglePixel 7 (s’ouvre dans un nouvel onglet). L’appareil photo Pixel principal est de 50MP (c’est-à-dire mégapixels) avec un zoom cinq fois 48MP et une macro ultra-large 12MP. C’est tout simplement le meilleur appareil photo que vous puissiez obtenir sur un téléphone.

La technologie AI du téléphone améliore également l’appareil photo. Mais ne nous croyez pas sur parole (nous ne connaissons que le football) – nos amis de chez Tech Radar (s’ouvre dans un nouvel onglet) également noté incroyablement bien.

2. Zoomez pour vous rapprocher

(Crédit image : futur)

Cette photo de Mason Mount a été prise avec un appareil photo Pixel 7 – et elle n’a même pas été entièrement agrandie.

Le zoom est l’un des aspects les plus sous-utilisés de l’appareil photo du smartphone moderne, de nos jours. Il y a quelques années, cela ne valait pas vraiment la peine de zoomer car cela réduirait considérablement la qualité, mais avec les smartphones modernes, vous obtiendrez des photos incroyables même en zoomant complètement.

N’ayez donc pas peur de vous pincer les doigts sur l’écran pour vous rapprocher de l’action. Vous allez devoir – à moins que vous ne vouliez être retiré par les stewards pour avoir essayé d’obtenir ce selfie de vous et Mase, de toute façon.

3. Préparez-vous pour l’application

Photoshop est un gros mot mais vraiment, il n’y a rien de mal à un peu de retouche de vos photos. Les meilleurs photographes sont aussi ceux qui peuvent ajouter un peu de magie post-FX à leurs images.

La meilleure application pour vos photos est en fait celle de Google : Snapseed (sur le Jouer au magasin (s’ouvre dans un nouvel onglet) et Magasin d’applications (s’ouvre dans un nouvel onglet)) a des filtres et des curseurs conçus pour vous aider à affiner vos photos, ainsi qu’à obtenir le recadrage parfait. Amusez-vous et voyez ce qui fonctionne le mieux, car souvent, ajuster les couleurs et l’équilibre peut donner à vos photos un éclat supplémentaire.

N’oubliez pas de télécharger ces applications à l’avance car le signal est rare au football. À moins que vous ne soyez allé à Chelsea à Stamford, comme nous, pour profiter de la 5G. C’est le seul terrain du pays qui l’a, grâce à son parrainage de chemise avec Three Mobile, soit dit en passant.

4. Appuyez pour faire la mise au point

(Crédit image : futur)

Regardez cette deuxième photo de Mount que nous avons prise pendant qu’il s’échauffait. Ce n’est pas génial – et savez-vous encore pourquoi, ou allons-nous vous le dire ?

Si vous regardez derrière la star anglaise et les fans qui regardent, ils ont l’air remarquablement nets. Cette photo a été prise sans mise au point sur le premier plan. Pour faire la mise au point – sur n’importe quel appareil photo sur n’importe quel téléphone – appuyez simplement sur votre sujet avant de prendre la photo.

Et rappelez-vous aussi que la prise de photos est souvent une question d’essais et d’erreurs. Vous allez obtenir des photos qui ne sont pas aussi bonnes que les autres. Ce qui nous amène à…

5. Détendez-vous et tirez souvent

C’est incroyablement ringard de s’asseoir ici et de suggérer que s’amuser est la clé pour prendre de bonnes photos. Mais sérieusement, ça peut aider.

Lorsque vous êtes tendu et que vous tenez l’appareil photo trop fermement, votre prise est plus susceptible de secouer le téléphone, tandis qu’être plus lâche dans votre poignet peut en fait améliorer la prise de vue. N’oubliez pas non plus que vous n’allez pas les apporter à Boots pour les développer (encore une fois, demandez à votre mère) : vous pouvez prendre autant de photos que vous le souhaitez, alors prenez-en beaucoup et choisissez les meilleures. Vous n’avez pas à les montrer tous à qui que ce soit.

Comme pour tout, cela demande de la pratique. Mais la prochaine fois que vous serez au match et que vous sortirez votre téléphone, gardez peut-être tout cela à l’esprit…