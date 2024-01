Comment précommander OnePlus 12 et OnePlus 12R : prix, fonctionnalités, disponibilité et plus

OnePlus 12 et OnePlus 12R sont désormais officiels, et si vous vous demandez où les précommander, nous vous proposons tous les détaillants et liens nécessaires.

OnePlus vient d’annoncer son dernier smartphone phare, le OnePlus 12. La société a enfin mis au point sa gamme de produits et le OnePlus 12 est l’un des smartphones les plus équilibrés que nous ayons vu de la marque.

Cette fois, OnePlus a également annoncé un OnePlus 12R plus abordable, qui est un solide concurrent du Pixel 7a et du Galaxy A54.

Les deux téléphones offrent un écran incroyablement lumineux pouvant atteindre 4 500 nits. Le OnePlus 12 obtient le Snapdragon 8 Gen 3 sous le capot tandis que le OnePlus 12R se contente de l’ancienne puce Snapdragon 8 Gen 2.

OnePlus 12 et OnePlus 12R sont d’excellentes options si vous recherchez des téléphones Android. Ci-dessous, nous expliquons où vous pouvez les précommander ainsi que leurs prix, leur disponibilité et leurs spécifications.

OnePlus indique que le OnePlus 12 commencera à être expédié le 6 février tandis que les ventes ouvertes du OnePlus 12R débuteront le 13 février. Cependant, vous pouvez déjà précommander les deux téléphones dans la boutique OnePlus.

Si vous précommandez le OnePlus 12, vous pouvez recevoir un chargeur sans fil gratuit de 50 W. De plus, une mise à niveau gratuite du stockage est disponible pour ceux qui achètent le téléphone entre le 23 janvier et le 18 février.

OnePlus offre également une réduction de 100 $ sur l’échange de n’importe quel téléphone, quel que soit son état. Cette remise d’échange s’applique également aux précommandes de OnePlus 12R.

Les OnePlus 12 et OnePlus 12R seront disponibles à l’achat dans divers magasins aux États-Unis, notamment Amazon et Best Buy.

Prix ​​​​OnePlus 12 et OnePlus 12R

OnePlus OnePlus 12R

Le OnePlus 12 commence à 799 $, ce qui représente une augmentation de prix de 100 $ par rapport à l’ancien modèle, mais il y a une raison derrière cela. Le modèle de base du OnePlus 11 est livré avec 128 Go de RAM, tandis que le OnePlus 12 est désormais livré avec 256 Go de stockage. Vous pouvez obtenir le nouveau téléphone au prix de départ de 799 $. Opter pour la variante de stockage de 512 Go vous coûtera 899 $.

Par comparaison, le OnePlus 12R est proposé à un prix relativement compétitif de 499 $. Le téléphone est au prix de 499 $ pour le modèle de stockage de base de 128 Go et de 599 $ pour l’option de stockage de 256 Go. Ce smartphone sera forcément en concurrence avec le Galaxy S23 FE et le Pixel 7a, qui coûtent respectivement 599 $ et 499 $.

Le OnePlus 12 est proposé dans les couleurs Silky Black et Flowy Emerald, tandis que le OnePlus 12R est disponible en Iron Grey et Cool Blue.

Spécifications et fonctionnalités

OnePlus 12 et OnePlus 12R sont dotés de spécifications impressionnantes pour le prix. Les deux appareils disposent d’un écran LTPO AMOLED avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une luminosité maximale de 4 500 nits brûlant la rétine. Le panneau du OnePlus 12 mesure 6,82 pouces tandis que le OnePlus 12R est légèrement plus petit à 6,78 pouces.

Le OnePlus 12R abordable est alimenté par le Snapdragon 8 Gen 2, qui est un chipset d’une génération plus ancienne. Cela a été vu sur le OnePlus 11 et le Galaxy S23 Ultra. OnePlus 12, quant à lui, contient le dernier et le meilleur Snapdragon 8 Gen 3, qui alimente également le Galaxy S24 Ultra.

OnePlus 12

Nous avons testé les performances du Snapdragon 8 Gen 3 sur l’iQOO 12 et avons été impressionnés par ses performances de jeu fluides. Cela donne une rude concurrence à l’iPhone 15 Pro Max d’Apple, doté du SoC A17 Pro.

Le système de caméra est l’endroit où vous commencez à voir les principales différences entre les deux téléphones. OnePlus 12 bénéficie d’une configuration à triple caméra à l’arrière, avec en tête d’affiche un capteur principal de 50 MP. OnePlus a également intégré au téléphone un nouveau téléobjectif périscope de 64 MP avec un zoom optique 3X. La caméra ultra-large utilise le même capteur 48MP.

Le OnePlus 12R, en comparaison, dispose d’un appareil photo principal de 50 MP, d’un ultra-large de 8 MP et d’un appareil photo macro de 2 MP.

Ailleurs, le OnePlus 12 contient une grosse batterie de 5 400 mAh tandis que le OnePlus 12R obtient une unité encore plus grande de 5 500 mAh. Les deux téléphones prennent en charge la charge filaire de 80 W. OnePlus 12 prend également en charge la recharge sans fil jusqu’à 50 W. Ils utilisent Android 14 sur le plan logiciel.

Les nouveaux téléphones de OnePlus offrent un bon rapport qualité-prix

OnePlus 12 et OnePlus 12R offrent tous deux des fonctionnalités que nous voyons souvent sur des téléphones plus premium. OnePlus 12 propose également des caméras améliorées et le dernier chipset Qualcomm. Les deux téléphones pourraient constituer une excellente option pour ceux qui recherchent des appareils riches en fonctionnalités mais abordables.

