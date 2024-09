Comment précommander les packs PlayStation 30e anniversaire et PS5 Pro

Si la PlayStation à l’ancienne et sa couleur grise emblématique vous tiennent à cœur, vous pourrez bientôt revivre ces doux souvenirs des années 1990. Sony lance une série de produits pour le 30e anniversaire de la PlayStation, notamment un pack PlayStation 5 Pro en édition limitée. Les produits, qui comprennent des consoles, des manettes, un couvercle de lecteur de disque et des accessoires, sont aux couleurs de la console de jeu PlayStation originale, sortie au Japon en 1994 et aux États-Unis en 1995.

L’entreprise a présenté ses produits dans un Vidéo YouTube et article de blog la semaine dernière. La ligne sera disponible en précommande aujourd’hui, jeudi 26 septembre, à 10 h HE, et sera mise en vente le 21 novembre.

À quelle heure pouvez-vous précommander le pack 30e anniversaire de la PS5 Pro ?

Le pack 30e anniversaire de la PlayStation 5 Pro peut être précommandé sur 10h00 HE jeudi depuis PlayStation Direct. (Si ce lien ne fonctionne pas, allez directement à direct.playstation.com (pour faire la queue pour précommander.) Le pack a été mis en ligne plus tôt jeudi au Royaume-Uni et s’est immédiatement vendu. La PS5 Pro blanche standard peut également être précommandée ce matin.

Les produits phares de la collection 30e anniversaire seront un pack PS5 Pro comprenant un SSD de 2 To, une manette sans fil DualSense, une manette sans fil DualSense Edge, une station de charge, un cache pour lecteur de disque (lecteur de disque non inclus), un support vertical et des accessoires, notamment des attaches de câble PlayStation Shapes, un autocollant, une affiche et un trombone PlayStation. Seulement 12 300 unités seront disponibles.

Une version 1 To de ce pack sera également disponible.

Bien que Sony n’ait pas initialement annoncé d’informations sur les prix, captures d’écran à partir de la page produit, le prix super limité du pack 30e anniversaire de la PS5 Pro est affiché à 999,99 $ USLa PS5 Pro a récemment été annoncée au prix de 700 $ et n’inclut pas de lecteur de disque.

Un autre produit faisant partie de la collection 30e anniversaire est un lecteur à distance PlayStation Portal autonome. En dehors des packs, les contrôleurs seront disponibles à la vente individuellement.