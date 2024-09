Comment précommander la PS5 Pro de Sony (avant qu’un robot de revente ne le fasse)

Nous en avons à peine fini avec la période pendant laquelle il était presque impossible de mettre la main sur une PlayStation 5, et maintenant Sony lance la PlayStation 5 Pro. Elle dispose d’un processeur graphique plus puissant, d’une meilleure mise à l’échelle de l’IA et de beaucoup plus de stockage, avec un prix plus élevé. Si vous voulez mettre la main sur une dès son lancement, cela peut demander quelques efforts.

Ce n’est un secret pour personne que les revendeurs sont, métaphoriquement, armés jusqu’aux dents avec des outils qui peuvent mettre la main sur des dizaines de PS5 avant que vous ne puissiez cliquer sur le bouton Acheter sur l’une d’entre elles. Il n’y a guère de raison de penser que le lancement de cette nouvelle console sera différent. (Même si son prix de 700 $ en fait l’une des consoles les plus chères de tous les temps.) Pourtant, il y a des choses que vous pouvez faire pour améliorer vos chances de mettre la main sur l’une de ces consoles. Et pendant que vous y êtes, consultez nos guides Meilleurs accessoires PS5 et Meilleurs jeux PS5 pour en savoir plus.

Quand commencent les précommandes ?

Photographie : Sony PlayStation

Précommandes pour la nouvelle PlayStation 5, ainsi que pour l’édition extrêmement limitée Modèles PS5 Pro du 30e anniversaire conçu pour rappeler la PlayStation originale, débutera par étapes. Site Web de PlayStation Direct seront les premiers à être commercialisés, suivis par d’autres détaillants quelques semaines plus tard. Voici toutes les dates importantes :

La PS5 Pro coûte 700 $ pour la version sans lecteur de disque. Si vous souhaitez ajouter un lecteur de disque, il s’agit d’un achat séparé. Vous pouvez en savoir plus sur les différences entre tous les modèles de PS5 ici.

Conseils pour (espérons-le) réussir votre précommande

Photographie : Walmart

Malheureusement, il n’existe aucun moyen de garantir que vous pourrez obtenir une console, même si vous êtes devant votre ordinateur au moment où les soldes commencent. Mais il y a des choses que vous pouvez faire pour augmenter vos chances :