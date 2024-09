Comment précommander la collection PlayStation 30th Anniversary PS5 Pro, DualSense, PlayStation Portal et plus

La collection 30e anniversaire de la PlayStation célèbre trois décennies de jeux vidéo de Sony. La console PlayStation originale fête ses 30 ans cette année (elle a été lancée en décembre 1994 au Japon, pays natal de la société, avant de faire son apparition aux États-Unis en 1995), et Sony célèbre l’occasion en offrant à la PS5 Slim, à la PS5 Pro récemment annoncée et à un ensemble d’accessoires, dont la manette DualSense Edge, une magnifique refonte en nuances de gris.

Cette gamme anniversaire a été annoncée plus tôt cette semaine (le jeudi 20 septembre) dans un Blog PlayStation et c’est le rêve des joueurs nostalgiques de PlayStation. En tant que joueur qui a fait ses armes sur la PS1, cette collection fait transpirer mon compte en banque. J’étais déjà convaincu par la PS5 Pro, mais l’opportunité d’en acheter une avec un design qui imite ma toute première console ? Tais-toi et prends mon argent !

La mauvaise nouvelle, c’est que les revendeurs seront presque certainement en nombre dans l’espoir de s’emparer du plus grand nombre de stocks possible pour les revendre aux joueurs réguliers à des prix extrêmement gonflés. C’est pourquoi nous sommes là pour vous aider à sécuriser votre console PS5, votre manette DualSense ou votre PlayStation Portal édition anniversaire au prix de vente conseillé standard. Voici comment vous assurer une part de l’histoire de PlayStation grâce à notre guide complet de précommande de la collection PlayStation 30e anniversaire.

Le La collection PlayStation 30th Anniversary devrait sortir le 21 novembremais il y aura une fenêtre de précommande, et il est fort probable qu’une grande partie (si ce n’est la majorité) des stocks seront épuisés des mois avant le lancement de la collection. Donc, si vous envisagez d’acheter une console ou un accessoire de l’ensemble, vous devrez être prêt à l’avance.

À partir du 26 septembrele pack PS5 Pro 30th Anniversary Limited Edition, le PlayStation Portal 30th Anniversary Limited Edition et le DualSense Edge 30th Anniversary Limited Edition seront disponibles à la commande exclusivement sur PlayStation Direct (dans les régions où PlayStation Direct n’est pas disponible, ils seront stockés chez un « revendeur participant » encore à annoncer)

Également le 26 septembrele pack PS5 Slim Digital Edition 30th Anniversary Limited Edition et l’édition limitée 30th Anniversary DualSense standard seront disponibles en précommande sur PlayStation Direct.

La principale différence est que ces consoles seront également vendues chez les « détaillants participants » dans le monde entier, y compris aux États-Unis et au Royaume-Uni. Cependant, la PS5 Slim ne sera vendue en dehors du PlayStation Direct qu’à partir du 10 octobre. Sony a certainement rendu tout cela un peu confus.

Donc, pour résumer, si vous êtes aux États-Unis la collection PlayStation 30th Anniversary Limited Edition complète sera disponible sur PlayStation Direct à partir du 26 septembreAvec la PS5 Slim et la manette DualSense également disponibles auprès des « revendeurs participants », le PS5 Pro Bundle, la DualSense Edge et le PlayStation Portal resteront exclusifs au PlayStation Direct aux États-Unis (du moins, pour l’instant).

Si vous avez hâte de vous procurer l’un de ces articles, assurez-vous d’ajouter cette page à vos favoris, car nous la mettrons à jour avec des liens vers les pages de listes de vente au détail très importantes dès leur mise en ligne. Nous sommes là pour vous faciliter la navigation dans ce processus de précommande déroutant.

Collection 30e anniversaire de PlayStation : voici ce qui est disponible

La collection 30e anniversaire de PlayStation comprend cinq articles distincts. La vedette est sans conteste le PS5 Pro 30th Anniversary Limited Edition BundIe, qui comprend une console PS5 Pro grise en édition spéciale, une manette DualSense, une manette DualSense Edge, une station de charge DualSense, un support vertical et un couvercle de console pour un lecteur de disque (bien que vous devrez acheter le lecteur de disque séparément pour 79 $)

D’autres extras astucieux dans le pack incluent un câble de contrôleur conçu pour ressembler au câble qui reliait le contrôleur PS1 d’origine à la console (ce qui est incroyablement cool, à mon humble avis), quatre serre-câbles PlayStation Shapes, un autocollant et un trombone de marque PlayStation, et une affiche PlayStation en édition limitée (vous obtenez 1 des 30 modèles possibles).

Il y aura 12 300 unités de ce pack PS5 Pro disponibles, et chacune aura son numéro gravé sur le côté, ce qui en fait un véritable objet de collection pour les fans de PlayStation du monde entier.

(Crédit image : Sony)

Si vous ne cherchez pas à faire des folies avec la Pro, il existe une PS5 Slim Digital Edition parée de ce gris nostalgique, aux côtés de la console, ce pack comprend le couvercle de la console pour un lecteur de disque (là encore, le lecteur lui-même est un achat séparé), un support vertical, le câble du contrôleur, les serre-câbles, l’autocollant et le trombone, ainsi que l’affiche en édition limitée.

Si vous ne souhaitez pas acheter une toute nouvelle console PS5, vous pouvez à la place vous procurer un PlayStation Portal sur le thème de la PS1, une DualSense Edge ou une manette DualSense standard.

Au moment de la rédaction de cet article, Sony n’avait pas encore confirmé le prix de ces articles. Cependant, compte tenu du prix de base de la PS5 Pro de 699 $/699 £, et du fait que vous obtenez une DualSense Edge (d’une valeur de 199 $) plus tous ces extras en édition limitée, j’estimerais que ce pack se situe dans la fourchette à quatre chiffres. Le reste, je m’attends à ce qu’il soit largement conforme au prix des articles standard non limités (peut-être 5 à 10 $ de plus). Cependant, ce ne sont que des estimations, et nous ajouterons les détails de prix confirmés une fois disponibles.