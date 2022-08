Comment pratiquer l’auto-compassion – Vox

“Oh non!” J’ai pensé quand j’ai passé un test en ligne pour mesurer mon niveau d’auto-compassion et j’ai vu mon score. “Je suis en dessous de la moyenne !”

Immédiatement, j’ai ressenti le besoin de me réprimander pour l’insuffisance – prouvant, bien sûr, le point du test.

La créatrice du test, la psychologue Kristin Neff, a été la pionnière de l’étude scientifique de l’auto-compassion il y a deux décennies. Le domaine a explosé depuis lors, avec de nouvelles recherches sur le sujet qui sortent tout le temps. Ce n’est pas seulement un sujet brûlant parmi les chercheurs ; c’est aussi populaire auprès du public.

Cette année marque 10 ans depuis que Neff, avec son collègue Chris Germer, a créé un cours pour enseigner aux gens l’auto-compassion. Plus de 100 000 personnes ont suivi le cours de huit semaines et les essais cliniques ont révélé des effets très positifs sur les problèmes de santé mentale comme la dépression et l’anxiété, ainsi que sur la santé physique. Notamment, ces effets persistent même un an après le cours.

Neff a commencé par développer un modèle de ce qu’est l’auto-compassion. Elle a identifié trois composantes : la bienveillance, l’humanité commune et la pleine conscience.​​

L’auto-bienveillance signifie que vous êtes chaleureux envers vous-même lorsque vous souffrez ou que vous vous trompez, plutôt que de vous juger durement (comme je l’ai fait ci-dessus). L’humanité commune signifie que vous vous souvenez que tout le monde souffre ou se trompe parfois, plutôt que de succomber au sentiment que vous êtes le seul à traverser des choses aussi difficiles. La pleine conscience, ici, signifie que vous n’êtes ni sous-ni suridentifié avec vos pensées douloureuses – vous les reconnaissez comme douloureuses, mais vous reconnaissez également qu’elles ne sont que des pensées, pas tout votre être.

Si vous êtes comme moi, vous vous sentez déjà sceptique à propos de tout cela. Vous pensez peut-être que vous avez besoin d’autocritique pour vous motiver à vous améliorer. Peut-être craignez-vous que la compassion pour vous-même n’engendre l’indulgence envers vous-même, vous amenant à vous en tirer trop facilement.

Eh bien, il s’avère que la recherche dissipe ces idées fausses. Voyons pourquoi l’auto-compassion n’est pas seulement une intervention efficace pour soulager la détresse mentale – quelque chose dont nous avons désespérément besoin – mais aussi un moyen efficace de devenir une meilleure personne, et comment c’est quelque chose que vous pouvez réaliser vous-même.

Objections courantes à l’auto-compassion – et comment la recherche les dissipe

L’objection la plus courante – celle que j’avais moi-même – est la crainte que l’auto-compassion puisse nous priver de la motivation à nous améliorer. Si je ne m’autocritique pas lorsque je fais des erreurs, est-ce que je me sentirai toujours poussé à en tirer des leçons ?

En 2012, des psychologues de l’Université de Californie à Berkeley ont mené de nombreuses recherches expérimentales pour voir si l’auto-compassion et la motivation étaient vraiment incompatibles.

Les cobayes étaient des étudiants de Berkeley, qui devaient passer un examen académique extrêmement difficile – si difficile, en fait, que tout le monde s’en sortait mal. Mais les étudiants avaient été divisés en trois groupes, et chaque groupe recevait un message différent après le test.

Un groupe a reçu un message d’auto-compassion : « Si vous avez eu des difficultés avec le test que vous venez de passer, vous n’êtes pas seul. Il est courant que les étudiants aient des difficultés avec des tests comme celui-ci. Un autre groupe a reçu un coup de pouce d’estime de soi: “Vous devez être intelligent si vous êtes entré à Berkeley!” (Notez que l’estime de soi n’est pas la même chose que l’auto-compassion, car elle se concentre sur la validation des forces plutôt que sur l’acceptation que nous avons tous des faiblesses.) Le dernier groupe n’a rien dit ; l’hypothèse des chercheurs était que les étudiants, étant des étudiants d’une université hautement compétitive, se jugeraient sévèrement s’ils échouaient à un test.

Ensuite, les chercheurs ont donné à tous les étudiants la possibilité d’étudier aussi longtemps qu’ils le souhaitaient pour un nouveau test. Le groupe de l’auto-compassion a étudié le plus longtemps, affichant la plus grande motivation à s’améliorer après un échec initial (et obtenant également un score légèrement supérieur !).

Cette motivation pour l’amélioration s’étend également au domaine interpersonnel. Les mêmes chercheurs ont découvert que les personnes les plus compatissantes sont plus susceptibles de vouloir s’excuser et de faire amende honorable envers les autres lorsqu’elles se trompent. Ils sont plus capables de reconnaître quand ils ont fait une erreur parce que les erreurs ne sont pas si accablantes psychologiquement. Cela leur permet d’assumer plus, et non moins, la responsabilité de leurs actes.

“Ce que fait l’auto-compassion, c’est en fait vous donner ce sentiment de sécurité pour pouvoir dire:” D’accord, j’ai tout gâché. Je me sens si mal. Eh bien, c’est humain. Les gens font des fautes. Comment puis-je réparer ça ? », m’a dit Neff. En revanche, “Si vous ressentez de la honte, cela vous empêche d’apprendre de vos erreurs.”

Un rappel rapide ici : la honte, c’est « je suis mauvais ». La culpabilité est “j’ai fait quelque chose de mal”. Maintenant, ce qui est vraiment intéressant, c’est que même si les personnes compatissantes sont moins susceptibles d’éprouver de la honte, elles sont plus susceptibles de se sentir coupables.

En 2016, des chercheurs l’ont montré expérimentalement en demandant aux étudiants de faire un choix : soit faire une tâche ennuyeuse vous-même, soit la refiler à quelqu’un d’autre. Ceux qui ont choisi de le refiler ont ensuite été divisés en deux groupes : l’un a fait une pratique écrite d’auto-compassion, tandis qu’un groupe témoin a juste écrit sur un passe-temps aléatoire.

Lorsqu’on a ensuite demandé aux étudiants d’évaluer dans quelle mesure il était acceptable de confier la tâche ennuyeuse, ceux du groupe témoin ont vu leur acte égoïste comme plus acceptable, tandis que ceux du groupe de l’auto-compassion l’ont vu comme moins acceptable.

“Nos résultats démontrent que les personnes les plus compatissantes envers elles-mêmes adoptent un jugement moral plus sévère d’elles-mêmes et acceptent moins leurs propres violations morales”, ont écrit les auteurs.

Comment commencer à pratiquer l’auto-compassion : un cours accéléré

La grande chose à propos de l’auto-compassion est que c’est une compétence que tout le monde peut apprendre. Bien que cela puisse être plus difficile pour certaines personnes, comme celles qui ont vécu le genre de traumatisme qui engendre une critique intérieure sévère, n’importe qui peut pratiquer l’auto-compassion et la développer au fil du temps.

Laura Silberstein-Tirch, directrice du Center for Compassion Focused Therapy et auteur d’un livre sur le sujet, a expliqué comment le processus fonctionne en utilisant l’exemple d’une jeune femme qu’elle connaît. La femme est une nouvelle maman qui a récemment commencé à mettre son enfant à la garderie. La détresse de l’enfant lorsqu’il a été déposé a amené la mère à ressentir une honte intense, pensant : « Je suis une mauvaise mère ! Elle a commencé à réfléchir sur la façon dont elle aurait dû faire les choses différemment dans la vie, comme poursuivre une carrière plus lucrative, afin qu’elle puisse se permettre de placer son enfant dans une meilleure garderie ou de garder l’enfant à la maison.

Comment cette nouvelle maman peut-elle commencer à pratiquer l’auto-compassion ?

La première étape consiste pour elle à devenir consciente de ce qu’elle ressent dans le moment présent – simplement pour être consciente qu’elle souffre. Elle pourrait dire quelque chose comme : « C’est difficile. Ça fait mal.” Ou, “Wow, il y a beaucoup de souffrance ici.”

La deuxième étape consiste à comprendre que ce genre de souffrance fait partie de la condition humaine. Cela fait partie de notre humanité commune. Elle pourrait dire quelque chose comme : « Il n’y a pas que moi. C’est difficile pour beaucoup de mères de mettre leur enfant à la garderie.

La troisième étape consiste à offrir de l’auto-bienveillance. Une bonne façon de commencer est de changer la physiologie de base. En tant que mammifères, nous sommes apaisés par le toucher physique. Ainsi, la nouvelle maman pourrait mettre ses mains sur son cœur, signalant à son corps qu’il peut se sortir d’un état de menace.

Elle peut alors commencer à se demander : « Que dirais-je ou que ferais-je pour un ami qui se trouverait dans la même situation ? Je ne la réprimanderais pas comme je me réprimande moi-même. Je lui dirais probablement qu’elle essaie vraiment d’être la meilleure mère possible, et le fait qu’elle soit si affligée montre à quel point elle se soucie de son enfant. Peut-être qu’après le dépôt à la garderie, je l’emmènerais dans un bon café, où elle pourrait prendre une boisson chaude et prendre quelques minutes pour se calmer avant de continuer sa journée. Ensuite, la mère peut essayer de le dire et de le faire pour elle-même.

«Nous appelons cela le demi-tour compatissant», m’a dit le psychologue Chris Germer, collègue de Neff. Si les gens ont du mal à s’offrir toute la compassion qu’ils offriraient à un ami, Germer dit qu’il leur demande : « Seriez-vous prêt à envisager de vous traiter un peu comme vous traiteriez un ami ?

Silberstein-Tirch m’a parlé d’une autre forme de dépannage qu’elle fait avec les clients. Lorsqu’ils sont réticents à abandonner l’autocritique, elle leur demande : « Quelle fonction cela vous sert-il ? Si je pouvais agiter une baguette magique et faire en sorte que vous ne puissiez plus jamais vous en vouloir à ce sujet, quelle serait votre plus grande peur à ce sujet ? »

Parfois, les gens réalisent que leur peur est de devenir paresseux ou de se laisser aller trop facilement, auquel cas il est utile de se rappeler la recherche ci-dessus. S’ils continuent à s’accrocher à l’autocritique comme stratégie pour faire face à ces peurs, Silberstein-Tirch pourrait leur demander : « Comment cela fonctionne-t-il pour vous ? »

Les gens reconnaissent généralement que leur stratégie actuelle ne les aide pas dans l’ensemble. À partir de là, ils pourraient devenir plus disposés à essayer quelque chose de nouveau.

Si vous vous sentez toujours sceptique – que vous doutiez que la compassion pour vous-même fasse de vous une meilleure personne ou parce que vous doutez que ce soit quelque chose que vous puissiez exploiter – ce n’est pas grave. Plutôt que d’essayer de vous forcer à l’accepter intellectuellement, vous pouvez adopter l’attitude d’un scientifique menant une expérience.

“Essayez un peu d’auto-compassion dans un moment de détresse et voyez ce qui se passe”, dit Germer. Il est prêt à parier que si vous l’essayez, même à petite échelle, les résultats commenceront à vous convaincre que c’est une meilleure approche que de vous battre.

Si vous vous sentez motivé pour en savoir plus, vous pouvez vous procurer un exemplaire du manuel populaire et peu coûteux co-écrit par Neff et Germer. Vous pouvez également vous inscrire au cours complet de huit semaines sur l’auto-compassion, organisé par leur organisation à but non lucratif, le Center for Mindful Self-Compassion.

“Ce cours est le vaisseau-mère, mais nous devons avoir des rampes d’accès différentes”, déclare Germer. “L’avenir de la formation à l’auto-compassion, ce sont les adaptations.”

À cette fin, les chercheurs se sont efforcés de déterminer comment adapter le cours à des populations spécifiques comme les adolescents, les travailleurs de la santé, les éducateurs et les personnes LGBTQ ; il est maintenant enseigné sur tous les continents sauf l’Antarctique. Si les 10 premières années du cours visaient à prouver ses avantages, les 10 prochaines années consisteront à étendre sa portée.