En 2021 et au-delà, revitaliser les relations humaines et diriger les fonds directement dans les poches de ceux qui en ont le plus besoin sera une partie importante de l’expérience de voyage durable.

Cependant, à l’ère de la contagion, un degré supplémentaire de soin devra être pris pour protéger et non infecter les personnes avec lesquelles nous entrons en contact lorsque nous allons à l’étranger, surtout si elles vivent dans des communautés éloignées.

Ici, trois experts de l’industrie du voyage partagent leur point de vue sur la façon de vivre des voyages «d’immersion communautaire» d’une manière éthique et socialement responsable.

Alice Gully, copropriétaire d’Aardvark Safaris:

En ce qui concerne le tourisme responsable qui emploie, soutient et s’engage avec les communautés locales, de nombreux lodges et camps africains sont bien en avance sur la courbe – regardez comme Volcanoes Safaris, African Bush Camps (qui a lancé un nouveau Community Conservation Safari), Great Plains and Sarara, qui appartient collectivement à environ 2 400 familles Samburu.

En restant dans des camps comme ceux-ci, les clients soutiennent directement les communautés locales. C’est un élément clé du tourisme en Afrique et beaucoup de nos clients demandent une interaction communautaire dans le cadre de leur voyage.

En tant qu’entreprise, nous favorisons les camps avec des guides locaux qui ont des enfants à l’école locale et des amis qui dirigent l’unité anti-braconnage. C’est plus authentique si votre guide vous montre la zone à un niveau personnel plutôt que commercial.

Visitez Aardvark Safaris ici.

Justin Francis, co-fondateur et PDG de Responsible Travel:

Être un touriste responsable, c’est être conscient et assumer la responsabilité de votre impact sur les lieux que vous visitez – non seulement sur le climat et la nature, mais aussi sur les communautés. Nous devons toujours nous rappeler que lorsque nous voyageons, nous visitons des endroits que d’autres appellent chez eux.

Visiter des communautés autochtones éloignées peut être un échange très positif à tous égards. Pour nous, cela peut être un moyen de découvrir un lieu et son histoire de manière plus profonde, de découvrir des modes de vie différents des nôtres – ainsi que nos nombreuses similitudes – et sur les habitats et la faune locaux de ceux qui les connaissent le mieux.

Pour les communautés, il peut aider à éduquer les autres sur leur histoire et leur culture, fournir des revenus pour aider à préserver leurs traditions et leurs moyens de subsistance, et les aider à protéger les habitats locaux – en Amazonie ou dans le Maasai Mara, par exemple.

Mais si une visite manque de sensibilité et de recherche, elle peut certainement être nuisible. La première chose que nous devrions remettre en question est notre propre motivation – recherchons-nous un échange véritablement significatif ou juste une publication Instagram?

Un point clé est de s’assurer à l’avance que le groupe a été consulté et que l’autorisation a été accordée – il est vraiment important de réserver via un opérateur local avec une politique de tourisme responsable facilement disponible.

Avant de réserver, nous devons comprendre le contexte social, historique et politique, tout problème affectant les communautés.

Nous pouvons vérifier si la communauté possède et gère les terres que nous prévoyons de visiter et comment nous assurer que notre séjour leur profite directement – par exemple, en restant plus longtemps, en employant des guides locaux et en veillant à ce que notre argent reste le plus possible dans la communauté.

De toute évidence, au milieu de la pandémie mondiale, il y a des considérations supplémentaires, et nous devons prendre grand soin de protéger les autres et d’empêcher la propagation du Covid-19 dans les communautés éloignées.

Visitez le voyage responsable ici.

Tom Marchant, co-fondateur de Black Tomato:

Nous pensons que l’immersion et la connexion seront extrêmement importantes en 2021 et passer du temps avec les communautés locales a toujours été la pierre angulaire des expériences que nous proposons.

Par exemple, notre service Bring It Back en parle avec des expériences dans la steppe mongole, où les voyageurs sont intégrés dans les communautés nomades du Bayangobi, apprenant à être autonomes et voyant comment la vie de famille interconnectée des populations locales peut contribuer à la santé globale des relations. .

Cela étant dit, notre approche de passer du temps avec les communautés locales a toujours été ancrée dans la sensibilité et les situations spécifiques de chaque groupe, garantissant que tout ce que nous faisons avec elles les soutiendra et contribuera positivement.

Avec Covid, cela signifie veiller à ce que ces types de voyages ne se déroulent que lorsque nous pouvons être sûrs qu’ils n’auraient pas d’impact négatif sur les communautés et seraient basés sur leur volonté d’avoir des contacts extérieurs.

Visitez Black Tomato ici.

_Jenny Southan est rédacteur et fondateur de l’agence de prévision des tendances de voyage Globetrender. _