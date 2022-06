Comment pouvons-nous réduire les décès liés aux opioïdes? À elle seule, la dépénalisation ne suffira probablement pas

Toutes les quatre heures, quelqu’un meurt d’une surdose d’opioïdes en Colombie-Britannique. Les chiffres dans les autres provinces ne sont que légèrement moins pénibles. L’épidémie américaine est encore plus tragique que la nôtre : près d’un million de morts en 25 ans, dont près de 100 000 par an d’ici 2020.

L’un des moteurs de cet échec social tragique est que le fentanyl est l’analgésique le moins cher et le plus toxique jamais inventé. C’est l’analgésique synthétique le plus puissant de tous les temps – certaines versions sont des milliers de fois plus mortelle que l’héroïne.

Des experts en gestion de la douleur de la clinique Mayo, l’un des meilleurs hôpitaux du monde, ont un jour stupéfié des patients toxicomanes par complaisance avec cette sombre déclaration : « En fin de compte, la recherche d’une solution chimique pour soulager la douleur chronique aboutit toujours au même résultat : la mort. .” Le mécanisme de signalisation de la douleur du corps est une alarme incendie qui sonne, impossible à arrêter à moins de mourir. La plupart des personnes ayant une dépendance aux opioïdes commencent à chercher un soulagement de la douleur : parfois physique, parfois psychique, souvent les deux. En faire le fondement de nos messages sur les opioïdes peut avoir un impact.

En soi, la dépénalisation est une solution peu probable, et encore moins une prévention de la dépendance. Comme les Portugais l’ont montré, si vous dépensez l’argent et analysez soigneusement les résultats en temps réel pendant de nombreuses années, vous pouvez réduire – mais pas éliminer – les décès liés aux opioïdes. Leur système vieux de deux décennies utilise une approche à deux volets, dont l’un reste le système de justice pénale pour ceux qui présentent un risque pour eux-mêmes et pour les autres, et qui refusent un traitement. Pour tous les autres, il existe un vaste et profond réseau de soutien en matière de traitement, de conseil et d’assistance sociale.

Il n’est pas clair qu’une majorité de Canadiens soient prêts à dépenser les centaines de millions de dollars qu’un tel système coûterait au Canada. Pourtant, l’engagement pionnier du gouvernement de la Colombie-Britannique à un test de décriminalisation de trois ans est une étape louable. Ils disposent d’un réseau engagé de policiers, d’agents de santé et de sympathisants communautaires. Nous en apprendrons beaucoup sur ce qui marche et ce qui ne marche pas. Nous pouvons persuader de nombreux Canadiens sceptiques que c’est une voie à laquelle il vaut la peine de consacrer des ressources.

La dépénalisation se heurte cependant à deux obstacles considérables à son succès : le crime organisé, et attirer et conserver l’engagement des utilisateurs à risque. Le commerce de drogues illicites au Canada vaut des milliards de dollars; ceux qui se régalent de la souffrance qu’ils vendent ne quitteront pas le jeu. Au contraire, ils deviendront plus violents dans leur défense de ce qu’ils craignent d’être un marché en déclin. Le commerce de la drogue incitera ceux qui hésitent à suivre un traitement avec des opioïdes plus puissants à des prix même les plus élevés à garder le contrôle.

Il est difficile de renforcer la confiance et l’engagement des utilisateurs d’opioïdes les plus à risque. Les persuader que tout organisme gouvernemental a leurs intérêts à cœur est une pente raide, compte tenu de leurs expériences antérieures avec la police, les tribunaux et même le personnel hospitalier.

Près de trois décès sur quatre liés aux opioïdes concernaient des hommes jeunes ou d’âge moyen. La première étape pour réduire les décès est certainement de mieux comprendre pourquoi. Quels rôles ont joué les pressions sociales, la pauvreté et la santé mentale ? Comment le système médical existant les a-t-il laissé tomber ? Persuader les futurs usagers à risque d’emprunter une autre voie est plus susceptible de réduire les décès que des interventions ultérieures auprès de personnes déjà profondément dépendantes. Il y a une génération, des milliers d’hommes dans les petites villes et les banlieues ne mouraient pas d’overdoses. Il est clairement nécessaire de mieux comprendre pourquoi cela a changé.

Nous savons que deux choses sont vraies : l’épidémie actuelle est inacceptable et il n’y a pas de formule magique pour y mettre fin. La recherche de solutions pour réduire le rôle du système juridique dans la limitation de l’utilisation des opioïdes est une bonne première étape. Mais nous avons désespérément besoin de plus d’outils.

Commençons dans les écoles élémentaires, avec un enseignement créatif sur les drogues qui sont acceptables avec modération et celles qui ne le sont jamais. Il y a eu d’énormes percées avec les traitements psychédéliques ; accélérons ceux-ci. Et pourquoi n’interdisons-nous pas le fentanyl comme médicament d’ordonnance?

Si nous en faisons une vaste campagne nationale, nous pouvons faire une différence. Faire moins, c’est permettre à l’épidémie de continuer à faire boule de neige.

