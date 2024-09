Publié le 11 septembre 2024

Comment pouvons-nous construire « l’avenir que nous voulons pour nos enfants »

Par un contributeur de Movieguide®

Kirk Cameron est la réponse à la question de savoir comment les parents peuvent offrir à leurs enfants le meilleur avenir possible, et cela commence par les livres qu’ils lisent.

« Je veux vous parler des foires du livre Scholastic. Vous vous souvenez de ces foires quand vous étiez enfant ? Oh, c’était tellement amusant », a déclaré Cameron dit lors d’un épisode de son podcast « American Campfire Revival ».

L’acteur a noté qu’aujourd’hui, de nombreux livres sont commercialisés auprès des enfants avec des messages immoraux.

« Nous voulions nous attaquer à la tête du serpent, et nous avons découvert que… vous savez qui produit la plupart des choses vraiment désagréables pour les enfants dans les écoles et les bibliothèques aujourd’hui ? Ce n’est autre que Scholastic Books », a déclaré Cameron. « Les temps ont changé, et le virus de l’esprit éveillé a complètement infecté ceux qui prennent les décisions chez Scholastic. Aujourd’hui, lorsqu’un enfant ramène à la maison un livre Scholastic d’une foire, il est plus probable qu’il parle de dinosaures gays, de bambins transgenres, de canards travestis ou de pornographie adolescente. »

Il a poursuivi : « Lorsque les parents sont informés de cette situation, malheureusement, beaucoup haussent les épaules… en pensant : « Oh, eh bien, nous ne pouvons rien y faire. »

Cameron a demandé : « Et s’il existait une alternative aux livres Scholastic… où [kids] pourraient mettre la main sur un contenu sain qui célèbre les valeurs auxquelles ils croient ?

Sky Tree Book Fairs a été fondée « par un groupe de parents concernés qui ont travaillé avec Kirk Cameron tout au long de sa tournée de l’heure du conte dans la bibliothèque publique et qui ont été inspirés par ses actions », selon leur site web.

« Ils ont reconnu la nécessité d’une option fiable et sûre pour la distribution des livres dans les écoles. Ces parents savaient qu’ils étaient en concurrence directe avec des entreprises comme Scholastic, mais ils ont persévéré pour surmonter le monopole de l’édition et de la distribution des livres pour enfants », poursuit la description.

Cameron a noté qu’il y a « plus d’un millier d’écoles » qui ont annulé leur contrat avec Scholastic au profit d’un seul avec Sky Tree.

« Nous devons nous lever de notre canapé, arrêter de nous plaindre et de nous lamenter, et commencer à créer et à construire l’avenir et le monde dans lequel nous voulons que vivent nos enfants », a encouragé Cameron à ses téléspectateurs. « Nous devons créer des alternatives aux mauvaises choses, créer de bonnes alternatives auxquelles les parents, les églises, les écoles et les bibliothèques peuvent s’accrocher, et nous pourrons alors mettre de l’huile sur le feu, du vent dans les voiles et [let] ces choses grandissent. Dieu multiplie toujours les choses qu’il aime.

Cameron a contribué à mettre des livres moraux entre les mains des enfants, en collaborant avec Brave Books pour publier une série de livres pour enfants, notamment « The Fox, The Fair, and The Invention Scare » et « As You Grow ».

« Nous avons besoin de ressources pour nous aider à établir une base morale solide et les livres BRAVE sont l’outil parfait pour y parvenir », a déclaré Cameron. dit dans une déclaration sur le site Web de Brave Books.

Movieguide® a déjà évoqué l’engagement de Cameron à changer la culture :

L’acteur Kirk Cameron explique pourquoi les chrétiens ne peuvent pas encore abandonner leur culture.

« Je n’attends pas que quelqu’un ou un événement divin nous fasse sortir de ce monde pour échapper à la culture », a déclaré Cameron. dit à l’occasion de la sortie de son nouveau livre, Né pour être courageux : comment participer au retour spirituel de l’Amériques’approche. « Je veux avoir l’occasion de m’associer à vous, à mes enfants, à vos enfants et à vos petits-enfants, et en tant que famille de foi, pour restaurer la culture, raviver les principes qui apportent le paradis sur terre. Alors, s’il vous plaît, n’abandonnez pas la culture. Abandonnez la peur, abandonnez la défaite, mais n’abandonnez pas la culture. »

Cameron a ensuite expliqué comment les chrétiens peuvent contribuer à changer la culture.

« Je prie pour que la culture change d’attitude, et c’est ce que vous et moi devrions faire lorsque nous observons le monde qui nous entoure », a-t-il déclaré. « Il y a des raisons d’être indigné chaque jour quand nous voyons ce que les destructeurs de la liberté et les ennemis de Dieu font à nos enfants, à nos institutions, à notre pays, à notre système scolaire et à tout le reste. Mais il n’est pas nécessaire que cela se passe ainsi. »

« En fait, lorsque ce qui est à l’intérieur du peuple américain – les valeurs, la foi et la vision du monde sont résolument bonnes et conformes aux valeurs du ciel – cela finit par se propager dans nos familles, dans nos communautés et dans notre culture », a-t-il poursuivi. « C’est ainsi que naissent les bonnes cultures. Les gens de foi qui ont le courage et la bravoure de défendre ce en quoi ils croient, de dire la vérité avec amour et d’appliquer ces principes non seulement dans leur vie personnelle mais aussi dans leur vie publique, telle est notre tâche. »