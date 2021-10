Lors de sa conférence de presse avant l’affrontement des Red Devils avec Everton en Premier League samedi, Solskjaer a été interrogé sur un rapport d’ESPN affirmant que Ronaldo voulait que United joue à un rythme plus rapide afin qu’il puisse à son tour recevoir le ballon plus rapidement.

Ronaldo a pris un bon départ pour son deuxième passage au club, marquant cinq buts en cinq matchs jusqu’à présent – ​​dont un égaliseur spectaculaire en fin de match contre Villarreal en Ligue des champions mercredi.

Mais le joueur de 36 ans pense qu’il pourrait offrir encore plus si le ballon le trouve plus rapidement qu’il ne le reçoit actuellement.

Interrogé sur le rapport, Solskjaer a ri avant de poser sa tête sur le bureau et de dire ensuite : « C’est un autre. Wow, que pouvez-vous répondre à cela? Ce que nous parlons de nous, c’est entre nous, mais nous n’avons pas eu cette discussion, dites-le ainsi.

« Nous n’avons pas eu cette discussion. » La réaction d’Ole Gunnar Solskjaer aux informations selon lesquelles Cristiano Ronaldo a demandé à ses joueurs de Manchester United de déplacer le ballon plus rapidement pour tirer le meilleur parti de lui. pic.twitter.com/Q3bKBF6DBc – Football quotidien (@footballdaily) 1er octobre 2021

De nombreux spectateurs conviendraient cependant que pour que United soit un sérieux prétendant au titre cette saison, il est indispensable de déplacer le ballon plus rapidement.

Les défaites contre les Young Boys, West Ham et Aston Villa ont vu beaucoup remettre en question le style de jeu de United et malgré une équipe contenant Ronaldo avec Jadon Sancho, Marcus Rashford, Paul Pogba et Bruno Fernandes, ils ont toujours du mal à briser les équipes.

Lors de la conférence de presse, le Norvégien a parlé de l’impact positif que Ronaldo a eu à Old Trafford depuis son transfert estival de la Juventus.

« Il a eu un grand impact sur et en dehors du terrain, » dit le Norvégien.

« Cinq buts en cinq matchs à son âge dit tout. Il faut le gérer, c’est un très bon exemple pour tout le monde. Que cela continue longtemps. »