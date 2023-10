Comment Poutine utilise une armée obscure de hackers geeks, du gang « Fancy Bears » au gang « KillNet », qui ont assiégé le NHS et la famille royale

Les cybercriminels RUSSES qui utilisent le piratage informatique pour déclencher le chaos en Occident, prétendument sous les ordres de Poutine, se concentrent sur le Royaume-Uni.

Les gangs soutenus par le Kremlin, notamment KillNet, Clop et Fancy Bears, ont concentré leurs attaques sur les données personnelles, le NHS et même la famille royale.

Les liens de Poutine avec divers cyber-gangs sont difficiles à évaluer, mais il les encourage certainement par sa propagande anti-occidentale Crédit : AFP

Les attaques se sont récemment concentrées davantage sur le Royaume-Uni, avec une attaque il y a quelques jours contre la famille royale. Crédit : Getty

L’année dernière, un autre ciblait les ventilateurs du NHS qui fournissent des traitements salvateurs

Et les alliés de l’Ukraine, notamment la Grande-Bretagne, les États-Unis, l’Australie, le Canada et la Nouvelle-Zélande, ont mis en garde contre l’utilisation par Poutine de la cyber-armée pour attaquer des systèmes cruciaux.

Bien que les liens du despote avec divers cyber-gangs soient difficiles à évaluer, il les encourage certainement par sa propagande anti-occidentale et le soutien apparent des hackers menés par la Russie.

Maintenir une certaine séparation entre Poutine et son armée officieuse de hackers est un outil astucieux pour semer le chaos en Occident tout en revendiquant le déni.

Le groupe de hackers pro-Poutine KillNet est connu pour ses attaques contre les sites Web des pays qui soutiennent l’Ukraine.

Ils ciblent leurs attaques sur l’Occident, provoquant un chaos et des pannes qui durent parfois plusieurs jours.

Et récemment, leur attention s’est portée sur la Grande-Bretagne.

Une attaque par déni de service distribué (DDoS) – leur arme de prédilection – fonctionne en ralentissant ou en arrêtant les systèmes vulnérables.

Cette semaine encore, ils ont revendiqué la responsabilité d’une attaque qui a fait tomber le site royal.uk pendant 90 minutes ce matin, obligeant les chefs du palais à dépêcher leurs experts en cybersécurité.

Peu de temps après le crash du site, KillNet s’est vanté sur l’application de messagerie Telegram d’en être responsable.

Et le leader de KillNet, KillMilk, s’est vanté de son implication sur son blog personnel 20 minutes après la fermeture du site.

Les membres de la famille royale soutiennent énormément l’Ukraine depuis l’invasion du pays par les forces de Vladimir Poutine en février de l’année dernière.

Il y a deux semaines, le roi Charles a reçu une standing ovation à Paris lorsqu’il a fustigé « l’agression non provoquée » de la Russie et déclaré que « l’Ukraine doit prévaloir ».

Le prince William s’est rendu cette année à la frontière entre l’Ukraine et la Pologne pour remercier les troupes, tandis que le prince Edward a rendu visite aux combattants de l’OTAN à la frontière estonienne.

Et Kate portait une robe bleue et jaune du drapeau ukrainien à l’Eurovision, tout en portant des fleurs aux couleurs.

Ils ont même menacé de fermer les ventilateurs des hôpitaux britanniques l’année dernière après l’arrestation d’un membre présumé de leur gang de cybercriminels au Royaume-Uni.

Les chefs des cyber-gangs se sont engagés à cibler les respirateurs vitaux du NHS si la pom-pom girl de Poutine n’était pas libérée dans les 48 heures.

Une DDoS consiste à envoyer des milliers de demandes de connexion au serveur ou au site Web cible chaque minute, ralentissant ou arrêtant les systèmes vulnérables.

Les analystes de l’époque craignaient que des cyberattaques potentiellement mortelles perpétrées par des terroristes technologiques russes ne contribuent au déclenchement de la Troisième Guerre mondiale.

On craignait même qu’ils sabotent le Concours Eurovision de la chanson 2022 pour empêcher l’Ukraine, grand favori, de s’emparer de la gloire.

Il y a seulement quelques mois, Clop, du nom du mot russe désignant une punaise de lit suceuse de sang, a piraté les systèmes de plusieurs grandes entreprises britanniques.

Ils ont volé les données personnelles de plus de cent mille Britanniques via British Airways, Boots et la BBC et ont demandé 100 millions de dollars en échange de ces informations.

Les informations sur l’assurance nationale et les coordonnées bancaires ont été saisies, exposant d’innombrables personnes au risque de nouvelles cybercriminalités.

Quelques semaines seulement avant qu’un autre gang de hackers russes n’attaque Capita et une société d’externalisation informatique, volant les données sur les retraites de millions de personnes.

Et les agences de renseignement britanniques ont été contraintes de déjouer une attaque d’un autre groupe, Fancy Bears, à l’approche des élections générales de 2015.

Les experts du GCHQ ont stoppé une « menace imminente » des pirates informatiques soutenus par le Kremlin – le même groupe à l’origine de la fuite des dossiers de dopage des athlètes olympiques.

Le cyber-gang tentait d’attaquer les ministères et les chaînes de télévision britanniques.

Ils ont publié des détails sur des athlètes, dont Mo Farah et Sir Bradley Wiggins, piratés par l’organisme de surveillance antidopage mondial Wada.

Des journaux ont révélé qu’ils avaient reçu des certificats d’exemption médicale pour utiliser des drogues interdites.

Le groupe de cyber-gangs largement acceptés comme mandataires du chef tyran fou de Russie semble intensifier ses attaques en ce qui concerne ses attaques alors que l’Occident redouble son soutien à l’Ukraine.

