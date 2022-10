Comment Poutine utilise les tactiques d’Hitler pour briser l’Ukraine comme Blitz la Grande-Bretagne avec des drones suicides comparés aux roquettes V1 des nazis

DÉSESPÉRÉ Poutine se comporte comme Hitler alors qu’il lâche des drones suicides tueurs semblables aux terrifiantes roquettes utilisées pendant la Seconde Guerre mondiale, ont averti les experts.

Le dictateur russe a lancé lundi un bombardement de drones kamikazes sur Kyiv alors que plusieurs explosions ont secoué le centre de la capitale ukrainienne pour la deuxième fois en une semaine.

La Russie a bombardé des civils à Kyiv et dans d’autres grandes villes avec des drones de fabrication iranienne après que l’Ukraine a fait sauter un pont reliant la Russie à la Crimée annexée.

Les craintes grandissent Poutine intensifie son blitz de drones alors que les troupes iraniennes d’élite entraîneraient maintenant les forces russes sur la façon d’utiliser les drones tueurs – connus sous le nom de Shahed-136.

Le drone autodestructeur a été développé comme un avion suicide qui pouvait flâner au-dessus des cibles avant de les frapper.

Guidés par la navigation par satellite, les drones sont équipés d’une ogive explosive et peuvent voler jusqu’à 2 500 km à 185 km/h.

Des experts en armement ont comparé les drones kamikazes aux terrifiantes fusées V1 ou V2 – les premiers missiles de croisière – utilisées par Hitler pendant la Seconde Guerre mondiale.

La fusée V1 – connue sous le nom de Doodlebug grâce à son son distinctif – a été utilisée lors d’attaques au Royaume-Uni et en Europe continentale dans les derniers jours de la guerre.

On pense que des milliers de roquettes V2 ont été lancées par les Allemands pendant la guerre, faisant environ 9 000 morts rien qu’au Royaume-Uni.

Hamish de Bretton-Gordon, ancien chef de l’unité des armes chimiques de l’armée britannique, a déclaré que Poutine déploie maintenant des tactiques similaires à celles d’Hitler alors qu’il fait face à d’énormes pertes sur le champ de bataille.

M. Bretton-Gordon a déclaré que l’utilisation de drones kamikazes tueurs est le “prochain développement” dans la guerre de Poutine, car il a averti que le tyran “utilisera n’importe quoi pour gagner en Ukraine”.

Il a déclaré au Sun Online : “Il y a beaucoup de parallèles. Poutine est accroupi dans son antre comme Hitler l’était, et il est le même tyran autocratique qu’Hitler.

“Hitler a commencé à lancer des bombes V1 et V2 plus tard dans la guerre alors qu’il perdait du terrain pour essayer de briser la volonté du peuple de résister.

“La raison pour laquelle Poutine fait cela maintenant, c’est parce que la deuxième armée la plus puissante du monde a été vaincue par une armée beaucoup plus petite, donc il ne peut pas vaincre les soldats sur la ligne de front, alors il essaie maintenant de tuer leurs familles.

“Lorsque vous n’avez aucune morale, vous n’êtes contraint par aucune crainte de dommages collatéraux.

“Nous devons être conscients du fait que Poutine utilisera n’importe quoi pour gagner en Ukraine – il perd, il s’accroche par les ongles.

“Mais quelle est la prochaine étape ? Les drones kamikazes ne vont pas gagner la guerre de Poutine, il devra donc intensifier les choses.”

M. Bretton-Gordon a déclaré que Poutine n’avait “aucune limite” – et a averti que le monde devait être “prêt à tout” alors que le tyran continue de bombarder des civils – tout comme Hitler l’a fait.

“On espère juste qu’il y a quelques bons hommes et femmes au Kremlin qui l’empêcheront d’utiliser les armes ultimes”, a-t-il déclaré.

Ashok Swain, professeur de recherche sur la paix et les conflits à l’Université suédoise d’Uppsala, a déclaré que la seule différence entre Poutine et Hitler était la masse d’armes nucléaires à portée de main du dirigeant russe.

Il a déclaré au Sun Online : “Les drones suicides fournis par l’Iran sont maintenant utilisés par la Russie comme des avions kamikazes qui ont été utilisés pendant la Seconde Guerre mondiale par l’Allemagne.

“La tactique de Poutine est similaire à celle d’Hitler – annexer d’autres pays, détruire d’autres territoires.

“Comme Hitler, il utilise la guerre pour l’expansion de son pays et considère son groupe ethno-racial supérieur aux autres.

“Il ne respecte pas les règles, les normes et les pratiques établies pendant la guerre, car il bombarde à plusieurs reprises des infrastructures civiles, notamment des hôpitaux et des écoles.

“Mais la différence entre Poutine et Hitler, c’est qu’Hitler n’avait pas 6 000 armes nucléaires.”

Un drone kamikaze quelques instants avant de tirer sur des bâtiments à Kyiv

Une fusée allemande V1, connue sous le nom de Doodlebug grâce à son son distinctif Crédit : Alamy

Le président russe Vladimir Poutine a intensifié ses attaques en Ukraine Crédit : Reuters

Poutine a été comparé à Adolf Hitler dans ses tactiques ukrainiennes Crédit : Getty

Les dégâts dans une rue de Kyiv suite à une frappe de drone kamikaze Crédit : EPA

Une fusée nazie V1 Crédit : Alamy

La scène de Farringdon Road, Londres, après une attaque à la roquette V2 le 8 mars 1945 Crédit : Archives Hulton – Getty

Le Dr Matthew Powell, expert en études énergétiques et stratégiques au Royal Air Force College et à l’Université de Portsmouth, a déclaré que les nouveaux drones de Poutine ressemblent à de petits avions à hélices légers – mais sont plus précis grâce à des systèmes GPS précis.

Il a déclaré au Daily Star : “Ce que nous voyons vraiment, c’est qu’il s’agit d’un développement des fusées V1 ou V2 utilisées pendant la Seconde Guerre mondiale.

“Mais avec une technologie plus sophistiquée, une meilleure propulsion.”

Il a dit qu’ils seraient plus efficaces contre les “formations d’attaque sur le terrain”.

Le Dr Powell a ajouté: “Vous n’avez aucun contrôle depuis le sol avec cela à part le signal GPS et le ciblage que vous avez, mais il peut rester dans les airs pendant une période prolongée, ce qui crée de la confusion parmi la défense aérienne.

“Vous n’êtes pas sûr de ce qu’il va cibler jusqu’à potentiellement la dernière minute.”

L’utilisation de drones kamikazes dans le passé a été constatée par les rebelles houthis soutenus par l’Iran au Yémen.

Jusqu’à 50 spécialistes du Corps des gardiens de la révolution islamique ont rejoint les forces russes sur le front sud et est de l’Ukraine avec des centaines de drones tueurs, a rapporté le Daily Mirror.

Une source militaire ukrainienne a affirmé qu'”au moins une des équipes d’entraînement iraniennes a été touchée récemment et qu’elles sont activement traquées”.

“Nous craignons depuis un certain temps que des spécialistes du CGRI aident la Russie dans ses terribles attaques contre des civils et qu’ils soient bien sûr pris pour cible.”

Alors que l’Iran a nié toute implication dans le conflit, la source a allégué que les commandants supérieurs de Poutine avaient engagé les troupes du CGRI, qui, selon eux, sont basées à Dzankoi en Crimée et à Kherson dans le sud de l’Ukraine.

Les alliés du président ukrainien Volodymyr Zelensky se sont engagés à fournir à son armée des systèmes avancés de défense aérienne pour contrer l’utilisation par la Russie de drones kamikazes et de missiles iraniens.

Le Royaume-Uni a annoncé cette semaine qu’il fournirait des roquettes AMRAAM sol-air et des centaines de drones aériens pour la collecte d’informations et le soutien logistique, ainsi que 18 obusiers d’artillerie.

Les fusées fonctionneront avec les systèmes de défense aérienne américains NASAMS et devraient arriver dans quelques semaines.

