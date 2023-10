VLADIMIR Poutine a invité de hauts dirigeants du Hamas et de l’Iran à Moscou dans une démarche terrifiante visant à former un « axe de la terreur ».

Israël a qualifié ces réunions de « mesure obscène » visant à soutenir le « terrorisme », tandis que le tyran russe se rapproche de plus en plus de Kim Jong-un et de Xi Jinping.

13 Le président Poutine a rencontré hier de hauts responsables du Hamas et de l’Iran à Moscou. Crédit : AP

13 Le vice-ministre iranien des Affaires étrangères Ali Bagheri Kani, le vice-ministre russe des Affaires étrangères et chef des relations internationales du Hamas Mousa Abu Marzouk à Moscou Crédit : Twitter

13 Le ministère russe des Affaires étrangères, où a eu lieu la réunion douteuse entre Poutine et le Hamas Crédit : Alamy

13 Les Palestiniens tiennent des photos de Poutine et de Kim Jong-un lors d’une manifestation cette semaine en Cisjordanie Crédit : Reuters

Alors que le monde attend avec impatience de voir si le conflit entre Israël et le Hamas va dégénérer en une guerre totale à travers le Moyen-Orient, un jeu dangereux semble être à l’œuvre en marge.

Jeudi, une délégation de hauts commandants du Hamas a été invitée dans la capitale russe quelques semaines seulement après que les terroristes ont lancé leur attaque sanglante du 7 octobre contre Israël, tuant 1 400 personnes.

Était également présent en ville le vice-ministre iranien des Affaires étrangères, Ali Baghiri Kani, qui est également le négociateur nucléaire en chef de ce sinistre État.

Les pourparlers auraient porté sur la libération d’otages étrangers, dont des citoyens russes détenus à Gaza.

Cependant, ces développements ont fait craindre en Occident que la Russie ne forme une alliance maléfique avec le Hamas, médiatisée par son soutien l’Iran – qui fournit déjà à Moscou des drones pour sa guerre en Ukraine.

Cela semble être une tentative directe de Poutine d’intervenir dans le conflit en cours et d’abandonner son alliance de longue date avec Israël au profit de ses amis parias.

Le porte-parole du ministère israélien des Affaires étrangères, Lioir Hiat, a critiqué la décision « obscène » de la Russie de rencontrer le Hamas.

Il a déclaré qu’Israël « considère l’invitation de hauts responsables du Hamas à Moscou comme une mesure obscène qui soutient le terrorisme et légitime les atrocités des terroristes du Hamas ».

Moscou a à plusieurs reprises imputé la crise actuelle à l’échec de la diplomatie américaine, critiqué les frappes aériennes israéliennes et appelé à un cessez-le-feu entre Israël et le Hamas.

En réponse, le groupe terroriste palestinien a salué les efforts de Vlad pour mettre fin à ce qu’il appelle « les crimes d’Israël soutenus par l’Occident ».

« Un nouvel axe de terreur imminent contre l’Occident, centré autour de [Iran] et la Russie de Poutine pourrait très bien être à l’horizon », a déclaré Kasra Aarabi, directrice de la recherche sur le Corps des Gardiens de la révolution iraniens chez United Against Nuclear Iran.

Il a dit Le télégraphe que la Russie et l’Iran étaient unis par leur « hostilité envers l’Occident » et leur haine de « l’ordre international fondé sur un régime libéral ».

L’expert a ajouté : « La nouvelle de l’accueil à Moscou du groupe terroriste Hamas soutenu par l’Iran devrait être extrêmement préoccupante pour l’Occident. »

Alors que Poutine recherche des compagnons de lit toujours plus dangereux, les analystes craignent de plus en plus ses alliances militaires en train de se préparer avec la Chine et la Corée du Nord.

La semaine dernière, alors que Biden et Sunak s’envolaient pour Israël pour soutenir leur allié dans ses « heures les plus sombres », Poutine a rendu visite à son « vieux » et « cher » ami Xi.

Les deux dangereux dictateurs ont attaqué l’Occident et ont refusé de condamner le Hamas pour ses atrocités – leurs actions mettant à nu le fossé politique béant qui s’étend entre les grandes superpuissances.

L’ambassadrice de facto d’Israël à Taiwan, Maya Yaron, a qualifié les commentaires de la Chine de « très inquiétants ».

Pendant ce temps, le mois dernier, Kim Jong-un s’est rendu en Russie pour une soi-disant « tournée de l’amitié » remplie d’armes, de vin et de morses.

Cela a attisé les craintes d’un nouvel axe du mal entre les deux tyrans bellicistes dotés de l’arme nucléaire, alors que Kim a promis de faire des liens avec Poutine sa « priorité numéro un ».

Ensemble, les deux hommes se sont engagés à mener une bataille « sacrée » contre l’Occident, tandis que, dans les coulisses, les États-Unis craignaient qu’un accord sur les armes « avance activement ».

Cela survient alors que des experts ont récemment averti The Sun que Vlad, Kim et Xi pourraient utiliser l’écran de fumée de la crise israélienne comme une « invitation » à inverser la tendance du pouvoir mondial et à lutter pour un nouvel ordre mondial.

Keir Giles, un expert de la Russie à Chatham House, a déclaré que la chasse était ouverte aux États voyous pour « s’emparer de ce qu’ils veulent tant qu’ils peuvent s’en tirer sans problème ».

Il a affirmé que les trois tyrans « observeront et apprendront de la manière dont l’Occident réagit à la tragédie du Moyen-Orient ».

Et si l’Occident ne parvient pas à relever le défi de la gestion simultanée de multiples conflits, alors les impacts pourraient se répercuter à travers le monde, a-t-il affirmé.

L’expert ajoute : « Regardez comment le phare de l’attention occidentale s’est soudainement déplacé de l’Ukraine vers le Moyen-Orient, tandis que d’autres crises se déroulent en marge, plus ou moins inaperçues.

«Mais l’Ukraine n’est pas la seule à souffrir. La Russie – et d’autres puissances hostiles – peuvent profiter de cette opportunité pour sonder, tester et attaquer par d’autres moyens.

«Pour comprendre qui partage les objectifs de la Russie, il faut chercher où la Russie achète des armes pour poursuivre sa campagne de destruction en Ukraine.

“Il s’agit de l’Iran et de la Corée du Nord, deux autres pays dont les principales exportations sont la destruction, le désordre et la peur.”

13 Le Hamas est responsable du massacre de 1 400 Israéliens Crédit : Rex

13 Vlad a rendu visite à son « cher » ami Xi Jinping ce mois-ci après qu’Israël a déclaré la guerre au Hamas Crédit : EPA

13 Poutine se rapproche de Kim Jong-un alors que l’Occident craint qu’un accord sur les armes ne soit envisagé. Crédit : AP

13 Le dirigeant nord-coréen porte un chapeau en fourrure qui lui a été offert lors de sa « tournée de l’amitié » en Russie

13 Le dictateur a inspecté de nombreuses armes lors de sa visite en Extrême-Orient

13 Les experts craignent la formation d’un « axe de la terreur » alors que la Russie se range aux côtés de l’Iran, du Hamas, de la Chine et de la Corée du Nord.

13 Poutine et la Chine ont critiqué les frappes aériennes israéliennes sur Gaza et ont refusé de condamner le Hamas Crédit : Getty

13 Scènes de destruction dans la bande de Gaza bombardée Crédit : AFP